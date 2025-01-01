麦格理银行及金融服务集团减少了协作摩擦

麦格理银行及金融服务集团的一个工作重点是，通过为员工提供卓越的数据和技术驱动型的解决方案，增强员工的创新能力，从而为客户提供实时、高度安全与可靠的平台和服务功能。

为实现这一目标，麦格理银行及金融服务集团需要确保其员工为成功做好准备。对于麦格理银行及金融服务集团的首席信息官 Richard Heeley 来说，这意味着，需要为员工提供工具，帮助他们增强创新、迭代和提升客户体验的能力。

Heeley 说道：“如果你打造了卓越的员工体验，那么卓越的客户体验也会水到渠成。你必须综合考虑这两方面，才能建立并维持一家成功的企业。”

麦格理银行及金融服务集团的技术战略重点在于：交付的可靠性和速度、对人员的投资，以及采用以客户为中心的市场领先技术。

这一战略的其中一个要素是：将 Slack 用作工作效率管理平台。

Heeley 说道：“通过加快交付节奏，减少摩擦点和简化流程，Slack 将会继续助力我们推动客户成功。”

利用 Slack 集成最大限度地减少上下文切换

为了提高工作效率和减少协作摩擦，Heeley 着眼于围绕 Slack 建立一个生态系统，将麦格理银行及金融服务集团所有的现有工具、工作流程和对话都整合到一个平台之上。

他说：“我专注于降低技术的复杂性，这样我们就可以将工具、人员和合作伙伴联合起来，推动工作向前发展。”

麦格理银行及金融服务集团利用 Slack 集成（可将行业领先的软件和自定义应用集成到 Slack 中的功能），将员工每天使用的自定义工具和应用引入到了平台中。

“我们决定将所有这些平台都整合到 Slack 生态系统中。如果我们能减少上下文切换，消除协作摩擦，并引入更简单的解决事故的方法，我们就能提供更为卓越的客户体验。”

在工作场所引入 Slack 时吸引员工积极参与的四种方法 从一开始，麦格理银行及金融服务集团就是通过展示 Slack 的优势来吸引员工。 Heeley 说道：“对于我们的技术团队来说，这很简单。他们非常热衷于立即开始使用 Slack。而其他部门对 Slack 也很好奇，但我们需要一系列技术来激发他们的兴趣并加入进来。” 为实现这一目标，麦格理银行及金融服务集团实施了以下四项策略： 课堂培训： 举办培训课程，让员工在培训师的指导下了解平台。

举办培训课程，让员工在培训师的指导下了解平台。 天才吧： 这些弹出式“天才吧”都配备了 Slack 专家，可以帮助回答有关平台的各种问题，并帮助指导新流程。

这些弹出式“天才吧”都配备了 Slack 专家，可以帮助回答有关平台的各种问题，并帮助指导新流程。 像专业人士一样使用 Slack ：已使用 Slack 的员工分享了如何“像专业人士一样使用 Slack”的帖子。这一举措提高了用户的采用率，并有助于新用户了解 Slack 会对他们的工作流程带来怎样的改变。

：已使用 Slack 的员工分享了如何“像专业人士一样使用 Slack”的帖子。这一举措提高了用户的采用率，并有助于新用户了解 Slack 会对他们的工作流程带来怎样的改变。 倡导者网络 ：找到可以在整个组织中担任“倡导者”的员工。这些倡导者可为需要支持的员工提供一对一的指导。

减少协作摩擦，为员工赋能

麦格理银行及金融服务集团通过将所有工具都整合在一处，可以最大限度地减少任何可能影响工作效率的协作摩擦。它利用 Slack 工作流程（可在 Slack 内外部将日常任务实现自动化的功能，无需任何编程操作），实现了员工效率的提升。

例如，麦格理银行及金融服务集团希望通过 Slack 简化一系列复杂而耗时的流程，使员工更容易进行沟通和协作，从而更快地交付成果和解决方案

Heeley 说道：“我们的客户希望能以‘现在的速度’提供所有服务。”

“8 小时计划停机时间的日子一去不复返了。客户需要的是即时响应，我们需要在他们需要支持时随时为他们提供支持。”

不断迭代并提供卓越体验

最终，对麦格理银行及金融服务集团而言，客户是一切业务的核心。因此，每一项技术决策都需要让员工受益，这样他们才能反过来继续为客户提供卓越的体验。

“我们希望以世界一流的员工体验，匹配和增强我们的客户体验。一旦我们有了这个目标，那么采用 Slack 就会超级简单。”

Heeley 表示：“借助 Slack，再结合我们技术策略的其他要素，我们降低了技术资产的复杂性，并将员工、工具和合作伙伴都整合在一起，作为一个整体有效地协同工作。”