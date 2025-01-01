麦格理银行及金融服务集团减少了协作摩擦

麦格理银行及金融服务集团的一个工作重点是，通过为员工提供卓越的数据和技术驱动型的解决方案，增强员工的创新能力，从而为客户提供实时、高度安全与可靠的平台和服务功能。
为实现这一目标，麦格理银行及金融服务集团需要确保其员工为成功做好准备。对于麦格理银行及金融服务集团的首席信息官 Richard Heeley 来说，这意味着，需要为员工提供工具，帮助他们增强创新、迭代和提升客户体验的能力。
Heeley 说道：“如果你打造了卓越的员工体验，那么卓越的客户体验也会水到渠成。你必须综合考虑这两方面，才能建立并维持一家成功的企业。”
麦格理银行及金融服务集团的技术战略重点在于：交付的可靠性和速度、对人员的投资，以及采用以客户为中心的市场领先技术。
这一战略的其中一个要素是：将 Slack 用作工作效率管理平台。
Heeley 说道：“通过加快交付节奏，减少摩擦点和简化流程，Slack 将会继续助力我们推动客户成功。”
如果你打造了卓越的员工体验，那么卓越的客户体验也会水到渠成。你必须综合考虑这两方面，才能建立并维持一家成功的企业。
利用 Slack 集成最大限度地减少上下文切换
为了提高工作效率和减少协作摩擦，Heeley 着眼于围绕 Slack 建立一个生态系统，将麦格理银行及金融服务集团所有的现有工具、工作流程和对话都整合到一个平台之上。
他说：“我专注于降低技术的复杂性，这样我们就可以将工具、人员和合作伙伴联合起来，推动工作向前发展。”
麦格理银行及金融服务集团利用 Slack 集成（可将行业领先的软件和自定义应用集成到 Slack 中的功能），将员工每天使用的自定义工具和应用引入到了平台中。
“我们决定将所有这些平台都整合到 Slack 生态系统中。如果我们能减少上下文切换，消除协作摩擦，并引入更简单的解决事故的方法，我们就能提供更为卓越的客户体验。”
减少协作摩擦，为员工赋能
麦格理银行及金融服务集团通过将所有工具都整合在一处，可以最大限度地减少任何可能影响工作效率的协作摩擦。它利用 Slack 工作流程（可在 Slack 内外部将日常任务实现自动化的功能，无需任何编程操作），实现了员工效率的提升。
例如，麦格理银行及金融服务集团希望通过 Slack 简化一系列复杂而耗时的流程，使员工更容易进行沟通和协作，从而更快地交付成果和解决方案
Heeley 说道：“我们的客户希望能以‘现在的速度’提供所有服务。”
“8 小时计划停机时间的日子一去不复返了。客户需要的是即时响应，我们需要在他们需要支持时随时为他们提供支持。”
“我们决定将所有这些平台都整合到 Slack 生态系统中。如果我们能减少上下文切换，消除协作摩擦，并引入更简单的解决事故的方法，我们就能提供更为卓越的客户体验。”
不断迭代并提供卓越体验
最终，对麦格理银行及金融服务集团而言，客户是一切业务的核心。因此，每一项技术决策都需要让员工受益，这样他们才能反过来继续为客户提供卓越的体验。
“我们希望以世界一流的员工体验，匹配和增强我们的客户体验。一旦我们有了这个目标，那么采用 Slack 就会超级简单。”
Heeley 表示：“借助 Slack，再结合我们技术策略的其他要素，我们降低了技术资产的复杂性，并将员工、工具和合作伙伴都整合在一起，作为一个整体有效地协同工作。”