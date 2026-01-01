麥格理銀行及金融服務集團減輕協作方面的阻力

麥格理銀行及金融服務集團相當重視一項主要目標，就是要提供優異的資料和技術導向解決方案，支援集團員工發揮創新能力，繼而為客戶提供即時、極度安全且穩定可靠的平台和服務功能。

為達成這項目標，麥格理的銀行及金融服務集團需要確定員工已經準備就緒，隨時能迎接成功。Richard Heeley 在麥格理的銀行及金融服務集團擔任資訊長，對他而言，這就表示要提供必要的工具，讓員工感到自己有充分的能力可以創新、調整，並且加強客戶體驗。

Heeley 表示：「只要帶給員工最好的感受，自然能造就最好的客戶體驗。兩方面不能顧此失彼，才能打造並維持成功的企業。」

麥格理銀行及金融服務集團將技術策略鎖定於可靠程度和履約速度，因此積極投資在員工身上，並且採用市場上最頂尖的技術，每一項設計不忘都以客戶為重。

這項策略的其中一項要素：充分運用 Slack 這套生產力平台。

Heeley 說道：「Slack 能支援我們加快履約速度、減輕阻力以及簡化各項流程，讓我們得以持續協助客戶實現成就。」

只要帶給員工最好的感受，自然能造就最好的客戶體驗。兩方面不能顧此失彼，才能打造並維持成功的企業。 麥格理銀行及金融服務集團 技術長 Richard Heeley

運用 Slack 整合功能盡可能減少流程切換

為提高生產力並減輕阻力，Heeley 將目標著眼於打造一套以 Slack 為核心的生態系，也就是一個能將麥格理銀行及金融服務集團現有工具、工作流程及對話交流全數集中於同一個平台的生態系。

他說：「我以能將技術化繁為簡為重，盡可能結合我們的工具、員工以及合作夥伴，以利推動工作順利進行。」

麥格理銀行及金融服務集團充分運用了 Slack 整合功能，將業界頂尖的軟體和自製應用程式整合於 Slack，直接將員工每一天會用到的自製工具和應用程式統整在這個平台上。

「我們決定將這些平台全數併入 Slack 生態系。只要能減少流程切換、消除阻力，並且運用更簡單的方式排除事件，我們就能讓客戶感受到更好的體驗。」

在工作場域中導入 Slack 時，讓員工積極配合的四種方法 麥格理銀行及金融服務集團從一開始就讓員工看見 Slack 的優勢，設法鼓勵員工積極配合。 Heeley 說道：「我們的技術團隊都覺得 Slack 簡潔明瞭好操作，他們迫不及待地想馬上開始使用 Slack。其他部門的員工則是對 Slack 充滿好奇，但我們還是得運用許多不同的技巧，才讓他們真正想要投入其中。」 為了順利推動 Slack，麥格理銀行及金融服務集團採用了四項策略： 課堂訓練： 舉辦訓練課程，讓員工能夠在講師指導之下學習平台相關資訊。

舉辦訓練課程，讓員工能夠在講師指導之下學習平台相關資訊。 天才服務站 (Genius bar)： 這類快閃天才服務站由 Slack 專家駐站，可以解答一切與平台相關的疑問，也能協助指導新流程的進行。

這類快閃天才服務站由 Slack 專家駐站，可以解答一切與平台相關的疑問，也能協助指導新流程的進行。 「像專業達人一樣使用 Slack」(Slack Like a Pro) ：由使用過的 Slack 的員工分享貼文，提供「像專業達人一樣使用 Slack」的密技。這種方式確實提高了採用率，也協助新使用者親眼見證如何運用 Slack 改善工作流程。

：由使用過的 Slack 的員工分享貼文，提供「像專業達人一樣使用 Slack」的密技。這種方式確實提高了採用率，也協助新使用者親眼見證如何運用 Slack 改善工作流程。 冠軍達人網 (Champion network) ：找出整個組織中堪稱冠軍達人等級的員工。這些冠軍達人負責一對一指導需要支援的員工。

減輕協作過程的阻力，全力支持員工

麥格理銀行及金融服務集團將所有工具集中在同一個平台之後，得以將協作過程中任何可能影響生產力的阻力降到最低。該集團充分運用 Slack 工作流程 (Slack Workflows) 提高員工效率，因為這項功能能夠自動處理日常作業，不分 Slack 內外，而且完全不需要撰寫程式碼。

舉例來說，麥格理銀行及金融服務集團想要透過 Slack 簡化一連串複雜耗時的流程，讓員工更容易彼此溝通和協作，從而加快看見成果並順利解決問題

Heeley 說道：「客戶都希望一切都能『馬上』做到。

安排八小時停機時間的時代已經過去了。現在客戶都希望馬上就回應處理，也希望我們隨傳隨到，能夠盡快提供客戶需要的支援。」

「我們決定將這些平台全數併入 Slack 生態系。只要能減少流程切換、消除阻力，並且運用更簡單的方式排除事件，我們就能讓客戶感受到更好的體驗。」 Richard Heeley

持續調整並提供優異的體驗

麥格理銀行及金融服務集團一切以客戶為重，因此，他們所做的每一項技術決策都要能夠充分支援員工，如此一來，員工自然也能繼續讓客戶感受到優異的體驗。

「我們想要符合世界水準的員工體驗，不但要媲美客戶體驗，還要能夠提升客戶體驗。確立了這樣的目標之後，要積極採用 Slack 一點也不難。」

「Slack 與我們技術策略當中的其他要素相輔相成，確實得以將我們的技術環境化繁為簡，並且讓我們的員工、工具和合作夥伴合而為一，充分發揮工作成效。」Heeley 如是說。