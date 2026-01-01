麥格理銀行及金融服務集團減輕協作方面的阻力

「我們將所有工具整合至 Slack，所以能夠消除使用多種工具所造成的阻力，並且盡可能避免流程之間的切換。運用 Slack 排解事件更簡單，所以我們自然能夠提供更好的客戶體驗。」

Macquarie Banking and Financial Services Group技術總監Richard Heeley

麥格理銀行及金融服務集團相當重視一項主要目標，就是要提供優異的資料和技術導向解決方案，支援集團員工發揮創新能力，繼而為客戶提供即時、極度安全且穩定可靠的平台和服務功能。

為達成這項目標，麥格理的銀行及金融服務集團需要確定員工已經準備就緒，隨時能迎接成功。Richard Heeley 在麥格理的銀行及金融服務集團擔任資訊長，對他而言，這就表示要提供必要的工具，讓員工感到自己有充分的能力可以創新、調整，並且加強客戶體驗。

Heeley 表示：「只要帶給員工最好的感受，自然能造就最好的客戶體驗。兩方面不能顧此失彼，才能打造並維持成功的企業。」

麥格理銀行及金融服務集團將技術策略鎖定於可靠程度和履約速度，因此積極投資在員工身上，並且採用市場上最頂尖的技術，每一項設計不忘都以客戶為重。

這項策略的其中一項要素：充分運用 Slack 這套生產力平台。

Heeley 說道：「Slack 能支援我們加快履約速度、減輕阻力以及簡化各項流程，讓我們得以持續協助客戶實現成就。」

只要帶給員工最好的感受，自然能造就最好的客戶體驗。兩方面不能顧此失彼，才能打造並維持成功的企業。

麥格理銀行及金融服務集團技術長Richard Heeley

運用 Slack 整合功能盡可能減少流程切換

為提高生產力並減輕阻力，Heeley 將目標著眼於打造一套以 Slack 為核心的生態系，也就是一個能將麥格理銀行及金融服務集團現有工具、工作流程及對話交流全數集中於同一個平台的生態系。

他說：「我以能將技術化繁為簡為重，盡可能結合我們的工具、員工以及合作夥伴，以利推動工作順利進行。」

麥格理銀行及金融服務集團充分運用了 Slack 整合功能，將業界頂尖的軟體和自製應用程式整合於 Slack，直接將員工每一天會用到的自製工具和應用程式統整在這個平台上。

「我們決定將這些平台全數併入 Slack 生態系。只要能減少流程切換、消除阻力，並且運用更簡單的方式排除事件，我們就能讓客戶感受到更好的體驗。」

 

減輕協作過程的阻力，全力支持員工

麥格理銀行及金融服務集團將所有工具集中在同一個平台之後，得以將協作過程中任何可能影響生產力的阻力降到最低。該集團充分運用 Slack 工作流程 (Slack Workflows) 提高員工效率，因為這項功能能夠自動處理日常作業，不分 Slack 內外，而且完全不需要撰寫程式碼。

舉例來說，麥格理銀行及金融服務集團想要透過 Slack 簡化一連串複雜耗時的流程，讓員工更容易彼此溝通和協作，從而加快看見成果並順利解決問題

Heeley 說道：「客戶都希望一切都能『馬上』做到。

安排八小時停機時間的時代已經過去了。現在客戶都希望馬上就回應處理，也希望我們隨傳隨到，能夠盡快提供客戶需要的支援。」

「我們決定將這些平台全數併入 Slack 生態系。只要能減少流程切換、消除阻力，並且運用更簡單的方式排除事件，我們就能讓客戶感受到更好的體驗。」

Richard Heeley

持續調整並提供優異的體驗

麥格理銀行及金融服務集團一切以客戶為重，因此，他們所做的每一項技術決策都要能夠充分支援員工，如此一來，員工自然也能繼續讓客戶感受到優異的體驗。

「我們想要符合世界水準的員工體驗，不但要媲美客戶體驗，還要能夠提升客戶體驗。確立了這樣的目標之後，要積極採用 Slack 一點也不難。」

「Slack 與我們技術策略當中的其他要素相輔相成，確實得以將我們的技術環境化繁為簡，並且讓我們的員工、工具和合作夥伴合而為一，充分發揮工作成效。」Heeley 如是說。

客戶摘要

產業

金融服務

公司規模

企業

部門

IT, 營運

精選 Slack 整合

為你呈現更多故事

Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力

Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力