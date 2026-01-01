Macquarie Banking and Financial Services Group はコラボレーションの摩擦を低減

Macquarie Banking and Financial Services Group が重視しているのは、すぐれたデータとテクノロジー主導のソリューションを従業員に提供することです。それにより、従業員はイノベーションを起こすための力を得て、顧客に対して、安全で信頼性の高いプラットフォームやサービスをリアルタイムで提供できるようになります。

同グループで Chief Information Officer を務める Richard Heeley 氏は、従業員が成功を追求し、カスタマーエクスペリエンスの向上を目指して取り組めるようなツールを提供しようと考えました。

「素晴らしい従業員エクスペリエンスを構築できれば、素晴らしいカスタマーエクスペリエンスがそれに続きます。ビジネスを成功させ、維持するためには、この 2 つをセットで考える必要があります」と Heeley 氏は話します。

Macquarie Banking and Financial Services Group は、人材への投資を重視しながら、信頼性が高いサービスをスピーディーに提供し、顧客中心の意思決定を行うという目標を実現するために、市場をリードするテクノロジーを導入するという戦略を掲げました。

その戦略の要素のひとつが、Slack をプロダクティビティプラットフォームとして活用することです。

「Slack を使えば、サービス提供のテンポを速め、摩擦が生じる箇所を減らし、プロセスを簡素化できます。それがカスタマーサクセスの継続的な推進に役立ちます」と Heeley 氏は語ります。

Slack のインテグレーションで、ツールの切り替えを最小限に

生産性を向上させ、摩擦を減らすために、Heeley 氏は Slack を中心としたエコシステムの構築に狙いを定めました。具体的には、既存のツール、ワークフロー、会話を Slack に集約するのです。

「目指しているのは、テクノロジーの複雑さを低減し、ツール、メンバー、パートナーをうまく組み合わせて仕事を推進しやすくすることです」と Heeley 氏は述べます。

Macquarie Banking and Financial Services Group は、主要なソフトウェアやカスタムアプリを Slack と連携できる Slack のインテグレーション機能を活用して、カスタムメイドのツールや従業員が日々使うアプリを直接プラットフォームに組み込んでいます。

「各種のプラットフォームをすべて Slack のエコシステムに統合することにしました。ツールの切り替えをなくし、摩擦を解消して、インシデントの解決方法をよりシンプルにすれば、これまで以上に優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できようになるはずです」

従業員に Slack を積極的に利用してもらうための 4 つの工夫 Macquarie Banking and Financial Services Group では、従業員の関心を高めるために、当初から Slack のメリットを伝えるようにしていました。 「テクノロジーチームについてはスムーズでした。すぐにでも Slack を導入したいと意気込んでいましたから。一方、ほかの部署は Slack に興味を抱いていたものの、本気で使ってみたいと思ってもらうには、いくらかのテクニックが必要でした」（Heeley 氏） 具体的に同グループでは、次の 4 つの取り組みを実施しました。 レベルに合わせた研修 : トレーナーの指導のもと、従業員がプラットフォームについて学べるトレーニングセッションを開催しました。

トレーナーの指導のもと、従業員がプラットフォームについて学べるトレーニングセッションを開催しました。 ヘルプデスクの設置 : 期間限定のサポートカウンターを設けて、Slack のエキスパートがプラットフォームについての質問に答え、新しい業務プロセスをガイドしました。

期間限定のサポートカウンターを設けて、Slack のエキスパートがプラットフォームについての質問に答え、新しい業務プロセスをガイドしました。 Slack を使うコツの共有 : 使用経験のあるメンバーに、Slack を使いこなすためのコツを伝える投稿をしてもらいました。これにより、初めて使う人にも Slack でどのように業務プロセスが改善されるのかがわかりやすくなり、Slack の導入が促進されました。

使用経験のあるメンバーに、Slack を使いこなすためのコツを伝える投稿をしてもらいました。これにより、初めて使う人にも Slack でどのように業務プロセスが改善されるのかがわかりやすくなり、Slack の導入が促進されました。 推進者によるサポート : 組織全体のなかで積極的に Slack の利用を推進してくれるメンバーを見つけ、サポートが必要な従業員に向けてマンツーマンのガイドをしてもらいました。

コラボレーションの摩擦を減らし、従業員をサポート

Macquarie Banking and Financial Services Group では、すべてのツールを 1 か所に集約することで、生産性に影響するコラボレーションの摩擦を最小限に抑えられるようになりました。また、コーディング不要で自動化を作成できる Slack ワークフローを活用して、Slack 内外での日常業務の効率化も目指しています。

具体的には、複雑で時間のかかる業務プロセスを簡素化し、従業員のコミュニケーションやコラボレーションを容易にして、問題解決やサービス提供をスピードアップさせようとしています。

「お客さまは、あらゆることを“今すぐ”提供してもらいたいと望んでいます」と Heeley 氏。

「定期的に 8 時間のダウンタイムを設けるような時代は終わりました。お客さまが瞬時の対応を求めるなか、私たちはいつでもサポートできるようにしておく必要があります」

卓越したエクスペリエンスのための継続的な取り組み

Macquarie Banking and Financial Services Group にとって、最終的にすべての活動の中心にあるのは顧客です。そのため、顧客に対して卓越したエクスペリエンスを提供し続けられるよう、従業員を支援するテクノロジーを導入していく必要があります。

「お客さまに提供しているトップクラスのカスタマーエクスペリエンスに見合うだけの優れた体験を、従業員にも提供したいと考えました。それが顧客体験のさらなる向上につながるからです。その目標さえ定まれば、あとは Slack で簡単に取り組みを進められました」

Heeley 氏はこう続けます。「Slack は当社のほかの戦略的な要素と連動して、テクノロジー全体の複雑さを軽減してくれました。それにより従業員、ツール、パートナーが一体となって、効果的に働けるようになったのです」