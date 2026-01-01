협업 과정에서의 마찰을 줄인 Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹

Macquarie(맥쿼리) 뱅킹 및 서비스 그룹은 뛰어난 데이터와 기술 기반 솔루션을 제공하여 직원들이 혁신할 수 있도록 지원함으로써, 고객에게 매우 안전하고 신뢰할 수 있는 플랫폼과 서비스 기능을 실시간으로 제공할 수 있도록 만드는 데에 중점을 두고 있습니다.

이를 이루기 위해 Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹은 직원들이 성공을 위해 준비되도록 지원해야 합니다. Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹의 최고 정보 책임자인 Richard Heeley에게, 이는 직원들이 혁신하고 반복하며 고객 경험을 개선할 수 있는 역량을 갖추는 데 도움이 되는 도구를 제공하는 것을 의미합니다.

“놀라운 직원 경험을 구축하면 놀라운 고객 경험도 따라옵니다. 성공적인 비즈니스를 구축하고 유지하려면 이 두 가지를 종합적으로 고려해야 합니다.”라고 Heeley는 이야기합니다.

Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹의 기술 전략은 안정성과 제공 속도에 중점을 두며, 모든 의사 결정의 중심에 고객을 두면서 직원에게 투자하고 앞선 기술을 채택합니다.

이런 전략 중 하나는 Slack을 생산성 플랫폼으로 활용하는 것입니다.

“Slack은 제공 속도를 높이고 마찰의 요소를 줄이며 프로세스를 간소화하여 고객의 성공을 지속적으로 이끌 수 있도록 도와줍니다.”라고 Heeley는 이야기합니다.

Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹 Group 기술 수석 책임자 Richard Heeley

Slack 통합으로 업무 맥락 전환 최소화

생산성을 향상하고 마찰을 줄이기 위해 Heeley는 Slack을 중심으로 에코시스템을 구축하는 것을 목표로 삼았습니다. 이 에코시스템은 Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹의 기존 도구, 워크플로, 대화를 모두 한곳에 중앙 집중화합니다.

“저는 기술의 복잡성을 줄여 도구, 직원, 파트너를 결합하고 업무를 진행시키는 데 집중하고 있습니다.”라고 그는 말합니다.

Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹은 업계 최고의 소프트웨어와 사용자 지정 앱을 Slack에 통합할 수 있는 기능인 Slack 통합을 활용하여, 직원들이 매일 사용하는 맞춤형 도구와 앱을 플랫폼으로 바로 가져옵니다.

“저희는 Slack 에코시스템에 이 모든 플랫폼을 통합하기로 결정했습니다. 업무 맥락 전환을 없애고 마찰을 제거하며 문제를 해결할 수 있는 더 간단한 방법을 도입한다면, 훨씬 더 우수한 고객 경험을 제공할 수 있습니다.”

업무 환경에 Slack을 도입할 때 직원 참여를 유도하는 네 가지 방법 Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹은 처음부터 Slack의 이점을 알림으로써 직원들의 참여를 유도하기 위해 노력했습니다. “기술 팀에게 이는 쉬운 문제였고, Slack을 바로 시작하는 방안에 대해 매우 환영했습니다.”라고 Heeley는 이야기합니다. “다른 부서도 Slack을 궁금해하긴 했지만, 이들이 관심을 갖고 동참하도록 하기 위해서는 다양한 방법이 필요했습니다.” Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹은 이를 위해 다음 네 가지 전략을 구현했습니다. 강의 기반 교육: 직원들이 강사의 안내를 받으며 플랫폼에 대해 배울 수 있는 교육 세션을 열었습니다.

직원들이 강사의 안내를 받으며 플랫폼에 대해 배울 수 있는 교육 세션을 열었습니다. 기술 지원 센터(Genius bars): 이 팝업 센터에는 플랫폼에 대한 질문에 답하고 새로운 프로세스를 안내하는 Slack 전문가를 배치했습니다.

이 팝업 센터에는 플랫폼에 대한 질문에 답하고 새로운 프로세스를 안내하는 Slack 전문가를 배치했습니다. ‘전문가처럼 Slack 사용하기’ : Slack을 사용해 본 경험이 있는 직원이 ‘전문가처럼 Slack을 사용’하는 방법에 대한 포스트를 공유했습니다. 이를 통해 조직 내 채택률을 높이고, 새로운 사용자가 Slack이 업무 프로세스를 어떻게 개선하는지에 대해 확인할 수 있었습니다.

: Slack을 사용해 본 경험이 있는 직원이 ‘전문가처럼 Slack을 사용’하는 방법에 대한 포스트를 공유했습니다. 이를 통해 조직 내 채택률을 높이고, 새로운 사용자가 Slack이 업무 프로세스를 어떻게 개선하는지에 대해 확인할 수 있었습니다. 챔피언 네트워크 : 조직 내에서 챔피언으로 활동할 수 있는 직원을 파악했습니다. 이 챔피언들은 도움이 필요한 직원에게 1:1로 사용법을 안내했습니다.

협업 과정에서의 마찰을 줄여 직원 역량 강화

Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹은 모든 도구를 한곳에 모아 생산성에 영향을 미칠 수 있는 협업 과정에서의 마찰을 최소화할 수 있습니다. 코딩 없이도 Slack 내부 및 외부에서 일상 작업을 자동화할 수 있는 기능인 Slack 워크플로를 활용하여 직원 효율성을 개선합니다.

예를 들어 Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹은 Slack을 통해 복잡하고 시간이 많이 걸리는 일련의 프로세스를 단순화하여, 직원들이 보다 쉽게 소통하고 협업하여 더 빠르게 성과를 내고 해결책을 제공할 수 있도록 지원합니다.

“저희 고객들은 모든 서비스를 ‘즉시' 제공받길 원합니다.”라고 Heeley는 이야기합니다.

“8시간 동안 예정된 다운타임이 있던 시절은 지나갔습니다. 고객은 즉각적인 응답을 원하며, 저희는 고객이 도움을 필요로 할 때 언제든 지원할 수 있어야 합니다.”

지속적으로 반복하며 탁월한 경험 제공

Macquarie 뱅킹 및 서비스 그룹은 궁극적으로 모든 업무의 중심에 고객을 두고 있습니다. 결과적으로 모든 기술과 관련된 결정은 직원들이 고객에게 뛰어난 경험을 지속적으로 제공할 수 있도록 돕는 것이어야만 합니다.

“저희는 고객 경험에 걸맞고 이를 향상시킬 수 있는 세계적 수준의 직원 경험을 원했습니다. 이런 목표를 확립하고 나니 Slack을 도입하는 일은 매우 쉬웠죠.”

“기술 전략의 다른 요소들과 함께 Slack을 사용함으로써, 저희는 기술 부동산의 복잡성을 줄이고 직원, 도구, 파트너를 통합하여 효율적으로 협업할 수 있도록 만들었습니다.”라고 Heeley는 전합니다.