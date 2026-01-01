客戶服務團隊的成員都是一心多用的專家。他們往往要同時管理多個個案、在互不相通的系統間搜尋答案，還要設法讓每位客戶都獲得應有的關注。這種事事都要兼顧的狀態，即使是最資深的客服專員，也常常感到分身乏術。

這就是 Slackbot 派上用場的時候了。Slackbot 是內建於 Slack 的個人 AI 智慧代理，能即時提供加快個案解決速度所需的資訊，讓團隊更聰明地工作。它能在 Service Cloud 個案、知識文章、團隊對話和已連結的系統中搜尋所需內容，讓你不用在應用程式間來回切換或埋頭翻找文件，讓客戶苦苦等待。

全新 Slackbot 才剛推出幾週，初步資料已展現顯著成效：在 Salesforce，使用者滿意度達到 96%，每週幫助省下 138,000 小時，並創造 US$640 萬的生產力價值。Slackbot 徹底翻轉了客戶服務團隊的工作方式，無論是日常查詢還是棘手的提報問題，都能游刃有餘地處理。團隊不僅能加速解決個案，還能省下寶貴的時間來進行更複雜、更高價值的互動。

如何寫出更有效的服務提示

想讓 Slackbot 產出最佳答覆，提供清楚具體的提示是關鍵。和 Slackbot 對話時，可以把它當成同事。

首先說明你的情況。 你可以告訴 Slackbot「有位客戶因為帳單問題很不滿意，個案已經提報給我處理」，好讓 Slackbot 掌握所需的背景資訊。 明確說出你的需求。 需要一份個案摘要？撰寫給客戶的電子郵件？為棘手的通話準備對話重點？你描述得越清楚，Slackbot 就越懂你。 一併提出相關請求。 與其分開問好幾次，不如這樣說：「尋找與 [客戶名稱] 的問題類似的個案」，並「總結過去 90 天我們用過的解決方法」。 第一個回應先別急著採納。 要多試幾次。要求 Slackbot 多給幾個版本或換換語氣。你也可以直接提供具體範例，讓它明白你的需求。 加入時間範圍。 例如「過去兩週提報的個案」或「只要第四季的支援對話」，像這樣縮小請求的時間範圍，會大大提升回答的相關性。

客戶服務專員必備：最佳 Slackbot 提示全攻略

客戶服務專員對收到請求後的流程再熟悉不過：研究客戶記錄、尋找相關知識文章、查看過往類似個案，必要時找相關專家來幫忙。你往往需要在不同系統間切換來完成這些工作，導致結案時間大幅增加，客戶也只能一直等待。

關鍵的背景資訊分散在雲端、Slack 頻道、知識庫和團隊對話中，當下要找到需要的內容十分困難。客戶服務專員耗費寶貴時間苦苦尋找答案和記錄個案資訊，原本可以真正協助客戶的時間就這樣沒了。分散的資訊也導致服務品質不穩定和知識斷層，對新進客戶服務專員的影響更是明顯。這些情況不僅讓新進客戶服務專員無法快速進入狀況，也讓資深客戶服務專員疲於回答問題，搞得心力交瘁。

Slackbot 將所有資訊彚整在同一個地方，徹底改變了服務營運方式。它就像一位 AI 副手，協助服務團隊減少個案平均處理時間 (AHT) 和成本、提高首次聯絡解決率 (FCR)、提升客戶滿意度 (CSAT) 和淨推薦值 (NPS)、在不增加人力的情況下拓展支援營運規模，並協助客戶服務專員擺脫重複性的搜尋工作，專注於處理複雜的高價值客戶互動。

1.取得客戶問題的即時答覆

提示：「尋找以往所有與 [客戶名稱] 目前問題類似的個案，並總結過去用過有用的解決方法。」

為何有效：客戶服務專員最頭痛的就是要不停在系統間切換來尋找資訊，這最耗費時間。不如交給 Slackbot 扛起重擔，你就不用再翻閱無數個檔案找資料。它能搜尋所有系統，幾秒內精準將解決個案所需的必要資訊整合在一起。

2.即時取得個案處理指引

提示：「草擬給 [客戶名稱] 的回應，用淺顯易懂的方式說明技術問題，並告知後續步驟」或「翻一翻團隊過去怎麼處理與 [客戶名稱] 類似的個案提報通話，找幾個範例給我，並為即將進行的通話準備對話重點」。

為何有效：面對不滿的客戶，或需要說明複雜的技術問題時，給出正確的建議非常關鍵。Slackbot 能協助你找到疑難排解指南、已解決的類似個案以及專家聯絡方式，即時滿足客戶的需要；此外，還能擬定清楚的回應，讓客戶感覺你有為他著想，並找出團隊以往處理類似個案的範例，協助你為棘手的對話做好萬全準備。新進客戶服務專員與客戶對話的當下，非常需要有人帶領與指點，因此這項功能對他們特別有幫助，也有助於在所有管道維持一致的服務品質。

3.抓住問題規律與趨勢

提示：「搜尋過去一個月的支援對話，找出前五大重複出現技術問題，並提供預防措施建議」或「分析過去兩週的支援模式和個案提報原因，為下一次的團隊會議準備討論重點，說明哪些做得好，哪些要加強」。

為何有效：分析個別個案可能比較片面，觀察整個服務營運模式才能找到改進的大方向。Slackbot 能分析支援對話和個案資料，在演變成影響整個服務體系的重大疏失前，先揪出重複發生的問題。提早發現規律，服務主管就能主動採取行動，包括更新文件、標記產品問題或調整團隊流程等，客戶服務專員就不用再費心處理大量重複性日常查詢，從源頭減少本可避免或先行解決的個案。

4.快速提報給合適的專家

提示：「我們團隊裡誰處理過與 [特定產品問題] 相關的個案？」

為何有效：在你需要支援時，Slackbot 能根據團隊成員以往處理個案的記錄和頻道活動，快速找出具備相關專長的成員來提供協助。這能省下在公開區頻道貼文等待回應的時間，把更多時間用在替客戶找到真正能解決問題的專家。不僅如此，Slackbot 更彙整服務組織的集體知識，協助客戶服務專員學習資深客戶服務專員的經驗與過去有效的解決方法，這不僅讓新進人員快速進入狀況，還能減輕資深團隊成員的負擔。

5.改善知識庫

提示：「列出這週最常見但目前的文件沒有寫到的問題，幫我找出知識缺口」或「根據近期支援對話和常見誤解，為 [特定功能] 寫一份給客戶參考的常見問答集」。

為何有效：知識文章夠豐富充實，個案發生前就能先解決。但如何找出不足之處呢？Slackbot 能分析團隊經常處理的問題，點出文件缺漏，確保寫出的文件能真正提供客戶需要的資訊，協助團隊應付更大規模的服務需求。

6.自動簡化個案記錄工作

提示：「幫我把此客戶的問題提報過程整理成一份摘要給經理，要列出時間軸、影響、解決步驟和學到的教訓」或「分析 [問題類型] 的處理模式，並幫我寫一份標準作業手冊給團隊參考」。

為何有效：沒有人是因為熱愛處理行政雜務而成為客戶服務專員。那些耗時但必要的個案記錄和交接摘要製作工作，統統可以交給 Slackbot。除了省時之外，還能提升個案記錄的品質與一致性，方便後續接手的客戶服務專員查閱相關資訊。

Slackbot 是你的服務營運 AI 智慧代理

Slackbot 與其他 AI 工具的不同之處，在於能夠掌握完整服務脈絡。它不是普通的聊天機器人，而是深度融入實際工作環境的智慧助理，不僅能快速提供答覆，更精準對應團隊實務運作情況。

服務團隊常常要平衡速度與品質，既要處理大量個案，又要給予客戶個人化服務，Slackbot 可讓團隊專注於真正重要的事：解決複雜問題，同時提供卓越的客戶體驗。

Business+ 與 Enterprise Grid 客戶現在可以直接使用 Slackbot。不用安裝，不用學習，也不用管理新內容，Slackbot 會完全遵循現有的權限和存取控制設定。

如果想瞭解 Slackbot 能替服務團隊帶來哪些幫助，歡迎洽詢銷售團隊瞭解詳情，或探索團隊在組織中運用 Slackbot 的其他方式。