As equipes de atendimento ao cliente são especialistas em malabarismo. Frequentemente lidam com vários casos de uma só vez, pesquisam respostas entre sistemas desconectados e tentam dar a cada cliente a merecida atenção. É um ato de equilíbrio que pode causar uma sensação de sobrecarga até mesmo aos agentes mais experientes.

É aí que o Slackbot entra em cena. Como um agente de IA que atua diretamente no Slack, o Slackbot ajuda as equipes de atendimento a trabalharem de maneira mais inteligente extraindo as informações de que elas precisam para solucionar casos mais rapidamente. Ele pesquisa todos os seus casos da Service Cloud, artigos do Knowledge, conversas de equipes e sistemas conectados. Chega de alternar entre apps ou vasculhar documentações enquanto um cliente está esperando.

Desde que o novo Slackbot foi lançado há algumas semanas, os dados iniciais mostram que ele está gerando um impacto significativo: no Salesforce, estamos registrando 96% de satisfação dos usuários, 138 mil horas economizadas por semana e R$ 33,30 milhões em valor de produtividade. O Slackbot transforma a maneira como as equipes de atendimento lidam com tudo, de consultas rotineiras a escalonamentos complexos. Isso significa que elas podem solucionar casos mais rapidamente e usar o tempo economizado em interações mais complexas e de alto valor.

Como escrever prompts de serviço melhores

O Slackbot produz as melhores respostas quando recebe prompts claros e específicos. Fale com ele como você falaria com um colega.

Comece explicando seu cenário. Para dar ao Slackbot o contexto necessário, tente algo como “estou lidando com o escalonamento de um cliente frustrado com a cobrança”. Seja específico sobre o que você quer. Um resumo de caso? Um e-mail voltado ao cliente? Pontos de discussão para uma chamada difícil? Quanto mais explícito você for, melhor. Agrupe solicitações relacionadas. Em vez de perguntar separadamente, tente: “encontre casos similares para o problema de [Nome do cliente]” e “resuma as resoluções que usamos nos últimos 90 dias”. Não se contente com a primeira resposta. Repita. Peça versões alternativas, solicite um tom diferente ou mostre ao Slackbot exemplos específicos de o que você está procurando. Inclua intervalos de tempo. O afunilamento de sua solicitação para “escalonamentos das últimas duas semanas” ou “somente conversas de suporte do T4” eleva drasticamente a relevância.

Os melhores prompts do Slackbot para representantes de atendimento ao cliente

Os agentes de serviço ao cliente estão familiarizados com o fluxo que vem após as solicitações recebidas: pesquise o histórico do cliente, encontre artigos do Knowledge relevantes, confira casos similares do passado, envolva o especialista ideal quando necessário. Geralmente, essas tarefas levam você a diferentes sistemas, fazendo com que os tempos de resolução aumentem e exigindo que os clientes aguardem as respostas.

O contexto necessário está espalhado entre nuvens, canais do Slack, base de dados de conhecimento e conversas de equipes, o que dificulta encontrar o que você precisa no momento. Os agentes gastam tempo valioso caçando uma resposta, a documentação de casos consome horas que poderiam ser usadas ajudando os clientes e as informações espalhadas resultam em uma qualidade inconsistente de serviço e lacunas de conhecimento, principalmente para os agentes novatos. Tudo isso atrasa a integração e gera uma exaustão à medida que os agentes especializados precisam lidar com dúvidas constantes.

Ao reunir tudo em um só lugar, o Slackbot transforma as operações de serviço, atuando como um copiloto de IA que pode ajudar equipes de serviço a reduzir o tempo médio de serviço (AHT) e custo por caso, melhorar as taxas de resolução no primeiro caso (FCR), aumentar a satisfação do cliente (CSAT) e a pontuação de promotor líquido (NPS), escalonar operações de suporte sem adicionar mais pessoas e ajudar os clientes a se concentrar em interações mais complexas e de alto valor em vez de pesquisas repetitivas.

1. Obtenha respostas instantâneas a problemas de clientes

O prompt: “encontre todos os casos anteriores que sejam similares ao problema atual de [Nome do cliente] e resuma as abordagens de resolução bem-sucedidas que utilizamos.”

Por que funciona: o problema da “cadeira giratória”, que é a alternância contínua entre sistemas para encontrar informações, é um dos maiores desperdícios de tempo para agentes de serviço. Não é mais necessário vasculhar os arquivos interminavelmente, o Slackbot faz todo o trabalho difícil. Ele pesquisa todos os seus sistemas e cria a exibição unificada e essencial exatamente de o que você precisa para solucionar o caso em segundos.

2. Acesse orientações em tempo real para casos

O prompt: “crie o rascunho de uma resposta voltada ao cliente para [Nome do cliente] explicando o problema técnico em termos simples e informando sobre as próximas etapas” ou “encontre exemplos de como a nossa equipe lidou com chamadas similares de escalonamento com [Nome do cliente] para criar pontos de discussão para a chamada que vou fazer”.

Por que funciona: quando você está lidando com um cliente frustrado ou explicando um problema técnico e complexo, é importante repassar as recomendações corretas. O Slackbot ajuda você a localizar guias de solução de problemas, casos similares solucionados e contatos de especialistas para oferecer ao cliente, além de também poder ajudar você a criar respostas claras e empáticas, e se preparar para conversas difíceis ao obter exemplos de como a sua equipe lidou com situações similares no passado. Isso é muito valioso para agentes novatos que precisam de treinamento e orientação durante interações com o cliente em tempo real e ajuda a manter a consistência da qualidade do serviço em todos os canais.

3. Identificar os padrões e problemas de tendência

O prompt: “procure conversas sobre suporte do último mês para identificar os cinco principais problemas técnicos e sugira medidas preventivas” ou “analise os padrões de suporte e os acionadores de escalonamento das duas últimas semanas para preparar pontos de discussão para nossa próxima reunião de equipe sobre o que está indo bem e o que precisa de atenção.”

Por que funciona: casos individuais contam uma história, mas padrões em todas as suas operações de serviço mostram boas oportunidades de melhoria. O Slackbot analisa suas conversas de suporte e dados de casos para extrair problemas recorrentes antes que eles se tornem grandes falhas sistêmicas. Seja atualizando a documentação, sinalizando problemas com o produto ou ajustando os processos da equipe, ao encontrar esses padrões antecipadamente, os líderes de serviço podem ser proativos, livrando os agentes de altos volumes de consultas repetitivas e rotineiras que podem ser evitadas ou desviadas.

4. Escalone rapidamente para o especialista certo

O prompt: “quem em nossa equipe lidou com casos relacionados a [problema específico de um produto]?”

Por que funciona: quando precisar de backup, o Slackbot rapidamente revela quem na sua equipe é especializado para ajudar com base no histórico de casos passados e participação em canais. Isso significa menos tempo postando em canais gerais, esperando alguém responder, e mais tempo ajudando seu cliente a ter a ajuda especializada de que precisa. Além disso, o Slackbot traz conhecimento institucional de toda a organização de serviços, ajudando os agentes a aprender com representantes experientes e resoluções bem-sucedidas anteriores, o que facilita a integração de novos contratados e reduz a carga sobre os membros seniores da equipe.

5. Melhore sua base de dados de conhecimento

O prompt: “mostre-me as perguntas mais frequentes desta semana que não foram incluídas em nossa documentação atual para me ajudar a identificar lacunas de conhecimento” ou “crie uma pergunta frequente para [recurso específico] com base em conversas de suporte recentes e equívocos comuns”.

Por que funciona: uma base sólida de artigos do Knowledge pode evitar casos antes que eles aconteçam. Mas como você sabe o que está faltando? O Slackbot identifica lacunas ao analisar as perguntas com as quais sua equipe lida com mais frequência, ajudando você a criar a documentação que realmente aborda o que os clientes precisam saber, o que ajuda as equipes a escalonarem operações de suporte.

6. Simplifique automaticamente a documentação de casos

O prompt: “resuma este escalonamento de cliente para o meu gestor, incluindo o período, o impacto, as etapas de resolução e as lições aprendidas” ou “analise nossos padrões de resolução para [tipo de problema] e me ajude a criar um manual para a equipe”.

Por que funciona: ninguém se torna um agente de serviço por adorar trabalhos administrativos. O Slackbot lida com a tarefa necessária, porém demorada, de documentar casos e criar resumos de transferência de responsabilidade. Isso não apenas economiza tempo, mas melhora a qualidade e consistência da sua documentação de casos, facilitando as coisas para o próximo agente que precisar dessa informação.

O Slackbot é o seu agente de IA para operações de serviço

O que diferencia o Slackbot de outras ferramentas de IA é que ele entende todo o seu contexto de serviço. Não é um chatbot genérico, mas sim um assistente inteligente e fundamentado no ambiente do seu trabalho verdadeiro. Isso significa que as respostas que você obtém são rápidas e também diretamente relevantes para o modo como sua equipe trabalha.

Para equipes que estão continuamente equilibrando velocidade com qualidade e altos volumes de caso com atenção personalizada, o Slackbot ajuda você a fazer o que mais importa: solucionar problemas complexos e oferecer experiências do cliente excepcionais.

O Slackbot está pronto para uso agora para clientes Business+ e Enterprise Grid. Não é preciso instalar nada, aprender nada e não há nada novo para gerenciar. O Slackbot sempre respeita suas permissões e controles de acesso.

Se você está pronto para ver o que o Slackbot pode fazer para a sua equipe de serviços, fale com a equipe de vendas para saber mais ou explore outras maneiras como as equipes estão usando o Slackbot em toda a sua organização.