Los equipos de servicio de atención al cliente dominan los malabares. A menudo gestionan varios casos a la vez, buscando respuestas en sistemas desconectados e intentando dar a cada cliente la atención que se merece. Es un espectáculo de equilibrismo que puede suponer un reto hasta para los agentes más experimentados.

Ahí es donde entra en juego Slackbot. Como un agente de IA personal directamente en Slack, Slackbot ayuda a los equipos de servicio a trabajar de forma más inteligente, ya que proporciona al instante la información que necesitan para resolver los casos más rápido. Busca en todos los casos de Service Cloud, artículos de Knowledge, conversaciones del equipo y sistemas conectados. Ya no hace falta cambiar entre aplicaciones ni rebuscar en la documentación mientras el cliente espera.

Desde el lanzamiento del nuevo Slackbot hace unas semanas, hemos observado en los datos iniciales que ya está teniendo un impacto significativo: En todo Salesforce, la satisfacción de los usuarios está al 96 %, con 138 000 horas ahorradas por semana y 6,4 millones de dólares en mejoras de productividad. Slackbot transforma cómo los equipos de servicio gestionan toda su carga, desde las consultas rutinarias hasta las derivaciones complejas, lo que implica que pueden resolver casos más rápido y dedicar el tiempo ahorrado a interacciones de mayor valor y complejidad.

Cómo escribir mejores solicitudes de atención

Slackbot genera las mejores respuestas cuando recibe solicitudes claras y específicas. Cuando hables con él, hazlo como si lo hicieras con tu colega.

Empieza explicando la situación. Prueba algo como “Estoy con una derivación de un cliente descontento con la facturación” para que Slackbot tenga el contexto que necesita. Di específicamente lo que quieres. ¿Un resumen del caso? ¿Un correo electrónico para el cliente? ¿Temas de conversación para una llamada difícil? Cuanto más explícito sea, mejor. Junta las solicitudes relacionadas. En lugar de preguntarlo por separado, prueba esto: “Encuentra casos similares al problema de [Nombre del cliente]” y “Resume las resoluciones que hemos usado en los últimos 90 días”. No te conformes con la primera respuesta. Itera. Pide versiones alternativas, un tono diferente o dale a Slackbot ejemplos específicos de lo que buscas. Incluye intervalos de tiempo. Si limitas la solicitud a “derivaciones de las dos últimas semanas” o “solo conversaciones de atención del cuarto trimestre”, la relevancia mejora drásticamente.

Las mejores solicitudes de Slackbot para el personal de servicio de atención al cliente

Los agentes de servicio de atención al cliente están familiarizados con el flujo que siguen las solicitudes entrantes: estudiar el historial del cliente, encontrar los artículos de Knowledge pertinentes, consultar los casos anteriores parecidos e incorporar al experto cuando sea necesario. A menudo, estas tareas implican diferentes sistemas, lo que provoca que los tiempos de resolución se alarguen y que el cliente tenga que esperar para recibir respuestas.

El contexto requerido está distribuido entre nubes, canales de Slack, bases de conocimientos y conversaciones del equipo, lo que dificulta encontrar lo que necesitas de inmediato. Los agentes dedican un tiempo valioso a buscar respuestas, la documentación de los casos requiere horas que podrían invertirse en ayudar a los clientes y la información dispersa provoca una calidad del servicio incoherente y lagunas de información, sobre todo para los nuevos agentes. Todo esto entorpece la incorporación y crea agotamiento cuando los agentes experimentados reciben preguntas constantes.

Al reunirlo todo en un solo lugar, Slackbot transforma las operaciones de servicio ya que actúa como el copiloto de IA que puede ayudar a los equipos a reducir el tiempo medio de gestión y el coste por caso, mejorar las tasas de resolución de primer contacto, aumentar la satisfacción del cliente y el Net Promoter Score, derivar el apoyo a las operaciones sin añadir más personal y ayudar a los agentes a centrarse en interacciones complejas de gran valor con los clientes, en lugar de hacer búsquedas repetitivas.

1. Obtén respuestas instantáneas a los problemas de los clientes

La solicitud: “Encuentra todos los casos previos parecidos al problema actual de [Nombre del cliente] y resume los enfoques de resolución adecuados que hemos usado”.

Por qué funciona: el problema de la “silla giratoria” (el cambio constante entre sistemas para encontrar información) es uno de los que consume más tiempo para los agentes de servicio. En lugar de rebuscar en archivos infinitos, Slackbot se encarga del trabajo pesado. Busca en todos los sistemas y crea una vista unificada muy útil de lo que necesitas exactamente para resolver el caso en cuestión de segundos.

2. Accede a orientación en tiempo real para los casos

La solicitud: “Haz el borrador de una respuesta al cliente para [Nombre del cliente] donde se explique el problema técnico de forma sencilla y se detallen los próximos pasos” o “Encuentra ejemplos de cómo nuestro equipo ha gestionado llamadas de derivación similares con [Nombre del cliente] y crea temas de conversación para mi próxima llamada”.

Por qué funciona: cuando se lidia con un cliente descontento o se explica un problema técnico complejo, las recomendaciones adecuadas importan. Slackbot te ayuda a encontrar guías para solucionar problemas, casos resueltos similares y contactos expertos para ofrecer al cliente y, además, puede ayudarte a redactar respuestas claras y empáticas, así como preparar conversaciones difíciles al mostrar ejemplos de cómo el equipo ha gestionado situaciones parecidas en el pasado. Esto es muy valioso sobre todo para los nuevos agentes que requieren formación y orientación durante las interacciones en vivo con el cliente, y ayuda a mantener una calidad del servicio uniforme en todos los canales.

3. Identifica patrones y problemas habituales

La solicitud: “Busca conversaciones de atención del último mes para identificar los cinco problemas técnicos más recurrentes y sugerir medidas preventivas” o “Analiza los patrones de soporte y los activadores de derivación de las últimas dos semanas para preparar puntos de debate para nuestra próxima reunión de equipo sobre lo que va bien y lo que requiere atención”.

Por qué funciona: los casos individuales cuentan una sola historia, pero los patrones de todas las operaciones de servicio muestran mayores oportunidades para mejorar. Slackbot analiza las conversaciones de atención y los datos de los casos para destacar los problemas recurrentes antes de que se conviertan en fallos sistémicos importantes. Al encontrar estos patrones de forma anticipada, los líderes de servicio pueden ser proactivos (ya sea actualizando la documentación, marcando problemas en los productos o ajustando los procesos del equipo), lo que quita a los agentes grandes volúmenes de consultas rutinarias y repetitivas que podrían prevenirse o evitarse.

4. Deriva rápidamente al experto adecuado

La solicitud: “¿Quién de nuestro equipo ha gestionado casos relacionados con [problema de un producto específico]?”

Por qué funciona: cuando necesitas ayuda, Slackbot muestra rápidamente quién tiene el conocimiento para respaldarte en función de su historial de casos anteriores y participación en los canales. Esto implica dedicar menos tiempo preguntando en los canales generales con la esperanza de que alguien responda e invertir dicho tiempo en darle al cliente la ayuda experta que necesita. Además, Slackbot reúne el conocimiento de la organización de todo el equipo de servicio de atención, lo que ayuda a los agentes a aprender del personal experimentado y las resoluciones anteriores. Esto facilita que las nuevas contrataciones se pongan al día y reduce la carga de los miembros sénior del equipo.

5. Mejora tu base de conocimientos

La solicitud: “Muéstrame las preguntas más frecuentes de esta semana que no se abarcan en la documentación actual para ayudarme a detectar carencias de conocimiento” o “Crea un documento de preguntas frecuentes para el cliente sobre [función específica] basado en las conversaciones de atención recientes y los malentendidos habituales”.

Por qué funciona: una base sólida de artículos de Knowledge puede prevenir casos antes de que ocurran. Pero ¿cómo puedes saber qué falta? Slackbot identifica las carencias al analizar las preguntas que el equipo gestiona más a menudo, lo que ayuda a crear una documentación que abarque realmente lo que los clientes deben saber y que, a su vez, ayuda a los equipos a derivar las operaciones de soporte.

6. Optimiza automáticamente la documentación de los casos

La solicitud: “Resume la derivación de este cliente para mi gerente, incluido el cronograma, el impacto, los pasos de resolución y las lecciones aprendidas” o “Analiza nuestros patrones de resolución para [tipo de problema] y ayúdame a crear un manual estandarizado para el equipo”.

Por qué funciona: nadie se dedica al servicio al cliente porque adora el trabajo administrativo. Slackbot se encarga de la necesaria pero tediosa tarea de documentar los casos y crea resúmenes para entregar. Esto no solo ahorra tiempo, sino que mejora la calidad y la coherencia de la documentación de los casos, por lo que el siguiente agente que necesita esa información lo tiene más fácil.

Slackbot es tu agente de IA para los operaciones de servicio

Lo que diferencia a Slackbot de otras herramientas de IA es que comprende todo tu contexto de servicio. No es un chatbot genérico, sino un asistente inteligente basado en tu entorno de trabajo real. Esto significa que las respuestas que recibes son rápidas y relevantes para el funcionamiento de tu equipo.

Para los equipos de servicio que siempre encuentran el punto medio entre la velocidad y la calidad, y los grandes volúmenes de casos y la atención personalizada, Slackbot ayuda a sacar adelante el trabajo que importa: resolver problemas complejos y ofrecer experiencias del cliente excepcionales.

Slackbot ya está disponible para los clientes de Business+ y Enterprise Grid. No se tiene que instalar, aprender ni gestionar nada: además, Slackbot siempre respeta los permisos y los controles de acceso.

Si quieres ver lo que Slackbot puede hacer por tu equipo de servicio, habla con ventas para obtener más información o consulta de qué otras formas usan Slackbot los equipos de tu organización.