고객 서비스 팀은 많은 일을 동시에 처리하는 데 능숙합니다. 또한 여러 건의 사례를 동시에 관리하며, 서로 연결되지 않은 시스템에서 답을 찾고, 모든 고객에게 마땅한 관심을 기울이려 노력합니다. 이렇게 업무의 균형을 맞추는 과정에서는 가장 숙련된 담당자들조차도 버거움을 느낄 수 있습니다.

바로 이 부분에서 Slackbot이 필요합니다. Slack에 탑재된 퍼스널 AI 에이전트인 Slackbot은 서비스 팀이 사례를 더 빠르게 해결하는 데 필요한 정보를 즉각적으로 제공하여 업무를 더 스마트하게 진행하도록 도와줍니다. Slackbot은 Service Cloud 사례와 지식 자료, 팀 대화, 연결된 시스템을 전반적으로 검색합니다. 고객이 대기하는 동안, 앱을 전환하거나 문서를 뒤적일 필요가 없습니다.

몇 주 전 새로운 Slackbot이 출시된 이후, 초기 데이터에 따르면 이미 상당한 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. Salesforce 전반에서 사용자 만족도 96%를 기록하고, 주당 138,000시간의 시간을 절감하며, 640만 달러 상당의 생산성 가치를 창출하고 있습니다. Slackbot은 서비스 팀이 일상적인 문의 사항부터 복잡한 에스컬레이션 작업까지, 모든 업무를 처리하는 방식을 혁신하여 사례를 더 빠르게 해결하고 절약한 시간을 더욱 복잡하고 가치 있는 상호 작용에 할애할 수 있도록 지원합니다.

더 나은 서비스 프롬프트 작성 방법

Slackbot은 명확하고 구체적인 프롬프트를 입력 받았을 때 최고의 답변을 생성합니다. 마치 동료와 이야기를 나누듯이 Slackbot과 대화해 보세요.

먼저 본인의 상황을 설명하세요. “지금 청구 문제로 불만을 제기한 고객의 에스컬레이션을 처리 중이야.” 같은 문구를 사용하여 Slackbot에 필요한 배경 정보를 제공합니다. 원하는 바를 구체적으로 명시하세요. 사례를 요약하고 싶은지, 고객 대응 이메일을 작성하고 싶은지, 까다로운 통화 시 논지로 삼을 내용을 알고 싶은지 말해주세요. 명확하게 설명할수록 좋습니다. 관련된 요청은 묶어서 처리하세요. 하나하나 따로 요청하는 대신 “[고객 이름] 님의 문제와 유사한 사례를 찾아 줘.”, 그리고 “지난 90일간 적용했던 해결 방안을 요약해 줘.”와 같이 요청해 보세요. 첫 번째 응답에 만족하지 마세요. 반복해서 묻고 다른 버전을 요청하거나, 다른 어조를 요청하거나, 원하는 내용의 구체적인 예시를 Slackbot에게 제시합니다. 기간을 포함하세요. “지난 2주간의 에스컬레이션” 또는 “4분기 지원 대화만”으로 요청 범위를 좁히면 관련성이 놀랍도록 향상됩니다.

고객 서비스 담당자를 위한 최고의 Slackbot 프롬프트

고객 서비스 에이전트는 다음에 이어질 요청 업무의 흐름에 대해 잘 알고 있습니다. 고객의 이력을 조사하고, 관련 기술 자료를 찾아보며, 유사한 과거 사례를 확인할 뿐만 아니라, 필요하다면 최적의 전문가를 참여시킵니다. 이러한 작업 과정에서는 다양한 시스템을 오가느라 해결 시간이 길어지고, 고객이 답변을 기다려야 하는 상황이 종종 발생합니다.

반드시 필요한 콘텍스트 정보가 클라우드, Slack 채널, 지식 기반, 팀 대화에 흩어져 있어 필요한 정보를 바로 찾기가 어렵습니다. 에이전트는 답변을 찾느라 소중한 시간을 허비하고, 사례 문서화 작업에 시간을 빼앗겨 실제로 고객 지원에 할애할 수 있는 시간을 낭비하며, 정보가 흩어져 있어 특히 신입 에이전트에게 일정치 않은 서비스 품질과 지식 격차 문제를 일으킵니다. 이 모든 문제로 온보딩 속도가 저하되고, 숙련된 에이전트는 계속되는 질문에 답하느라 번아웃 상황이 발생합니다.

Slackbot은 모든 정보를 한곳에 통합하여 서비스 운영 방식에 혁신을 가져옵니다. AI 부조종사 역할을 하는 Slackbot 덕분에 서비스 팀은 AHT(평균 처리 시간)와 사례당 비용을 절감하고, FCR(최초 문의 해결률)을 개선하며, CSAT(고객 만족도)와 NPS(순 추천 지수)를 높이고, 인력 증원 없이도 지원 운영 서비스를 확대할 수 있을 뿐만 아니라 에이전트가 반복해서 검색하는 대신 복잡하고 가치가 큰 고객과의 상호 작용에 집중할 수 있습니다.

1. 고객 문제에 관한 답변을 즉시 얻어야 할 경우

프롬프트: “[고객 이름] 님의 현재 문제와 유사한 기존 사례를 모두 찾아서 우리가 사용했던 접근 방법 중 성공적이었던 해결 방안을 요약해 줘.”

효과적인 이유: 정보를 찾기 위해 시스템을 계속 전환하는 문제는 서비스 에이전트의 시간을 많이 빼앗는 요인 중 하나입니다. 끝없이 파일을 뒤지는 대신, Slackbot이 이 힘든 작업을 처리합니다. Slackbot은 사내 모든 시스템을 검색하고, 사례를 해결하는 데 정확히 필요한 정보를 단 몇 초 만에 통합된 보기로 제공합니다.

2. 사례 지침에 실시간으로 액세스해야 하는 경우

프롬프트: “[고객 이름] 님에게 기술 문제를 쉬운 용어로 설명하고, 다음 단계를 안내하는 고객 응대 문안을 작성해 줘.” 또는 “[고객 이름] 님과 유사한 에스컬레이션 통화에 우리 팀이 어떻게 대처했는지 사례를 찾아서 향후 통화의 논지로 삼을 내용을 정리해 줘.”

효과적인 이유: 불만을 제기한 고객을 응대하거나 복잡한 기술 문제를 설명할 때는 적절한 권고 사항을 제시하는 것이 중요합니다. Slackbot은 고객에게 제공할 문제 해결 가이드, 유사한 해결 사례, 전문가 연락처를 찾아줄 뿐만 아니라, 팀이 과거 유사한 상황에 대처한 사례를 제시하여 명확하고 공감 어린 응답을 작성하며 어려운 대화를 준비하는 데에도 도움을 줄 수 있습니다. 이는 특히 실시간으로 고객과 상호 작용할 때 코칭과 지도가 필요한 신입 에이전트에게 매우 유용하며, 모든 채널에서 일관된 서비스 품질을 유지하는 데도 도움이 됩니다.

3. 패턴과 추세 문제를 파악해야 하는 경우

프롬프트: “지난 한 달간 나눈 지원 대화를 검색해서 가장 반복적으로 나타나는 기술 문제 5가지를 파악하고 예방 조치를 제안해 줘.” 또는 “지난 2주간의 지원 패턴과 에스컬레이션 유발 요인을 분석해서 다음 팀 회의 시간에 논의할 ‘잘 진행되고 있는 사항’과 ‘주의가 필요한 사항’에 대한 논점을 준비해 줘.”

효과적인 이유: 개별 사례는 한 가지 양상만 보여 주지만, 서비스 운영 전반에 걸쳐 나타나는 패턴을 보면 더 큰 개선 기회를 발견할 수 있습니다. Slackbot은 지원 대화와 사례 데이터를 분석하여 반복되는 문제가 중대한 시스템 장애 요인이 되기 전에 먼저 이를 파악합니다. 이러한 패턴을 조기에 발견하여 서비스 부문 경영진이 문서 업데이트, 제품 문제 표시, 팀 프로세스 조정 등을 통해 선제적으로 대응하면, 예방하거나 방지할 수 있는 다량의 반복적이고 일상적인 문의에서 에이전트가 벗어날 수 있습니다.

4. 올바른 전문가에게 신속히 에스컬레이션해야 하는 경우

프롬프트: “우리 팀에서 [특정 제품 문제] 관련 사례를 처리해 본 사람은 누구야?”

효과적인 이유: 지원이 필요한 경우 Slackbot이 팀원의 과거 사례 기록과 채널 참여도를 기반으로 도움이 되는 전문 지식을 갖춘 직원을 신속하게 알려줍니다. 즉, 일반 채널에 포스팅하여 누군가 응답할 때까지 기다리는 시간이 줄어들고, 고객이 필요한 전문가의 도움을 더 신속하게 받을 수 있게 됩니다. 또한 Slackbot은 서비스 조직 전체에서 조직 지식을 제공하여 에이전트가 숙련된 담당자와 과거 성공한 해결 방안을 통해 배울 수 있도록 함으로써 신입 사원이 빠르게 업무에 적응하고 선임 팀원의 부담을 줄이는 데 일조합니다.

5. 기술 자료를 개선해야 하는 경우

프롬프트: “지식 격차를 파악할 수 있도록 이번 주에 가장 많이 물어본 질문(FAQ) 중에서 현재 문서에 포함되지 않은 내용을 보여줘.” 또는 “최근 지원 서비스의 대화 내용과 일반적인 오해를 바탕으로 [특정 기능]에 대한 고객용 FAQ를 작성해 줘.”

효과적인 이유: 견고한 지식 자료 기반을 갖추면 문제가 발생하기 전에 이를 예방할 수 있습니다. 그런데 어떤 정보가 누락되었는지 어떻게 알 수 있을까요? Slackbot은 팀이 가장 자주 처리하는 질문을 분석해서 부족한 부분을 정확히 파악하여 고객이 실제로 알아야 할 내용을 다루는 문서를 구축하도록 도와줍니다. 이를 통해 팀은 지원 서비스를 확대 운영할 수 있습니다.

6. 사례 문서화를 자동으로 간소화해야 하는 경우

프롬프트: “관리자님께 제출할 고객 문제 에스컬레이션 과정을 일정, 영향, 해결 단계, 배울 점을 포함하여 요약해 줘.” 또는 “[문제 유형]의 해결 패턴을 분석해서 팀이 사용할 표준화된 실행서를 작성하도록 도와줘.”

효과적인 이유: 행정 업무가 좋아서 서비스 에이전트가 되는 사람은 아무도 없습니다. Slackbot은 사례 문서화, 인수인계 요약서 작성처럼 꼭 필요하지만 시간이 많이 걸리는 작업을 처리해 줍니다. 이를 통해 시간을 절약할 뿐만 아니라 사례 문서의 품질과 일관성을 향상해, 해당 정보가 필요한 다음 에이전트가 보다 쉽게 활용할 수 있게 해줍니다.

서비스 운영에 활용되는 AI 에이전트, Slackbot

Slackbot이 다른 AI 도구와 다른 점은 전체적인 서비스 콘텍스트를 이해한다는 것입니다. Slackbot은 일반적인 챗봇이 아니라 실제 업무 환경에 기반을 둔 지능형 어시스턴트입니다. 그래서 답변이 빠를 뿐 아니라 팀의 실제 업무 방식과 직접적으로 관련 있는 내용을 얻을 수 있습니다.

빠른 속도와 높은 품질, 많은 문의량과 개인 맞춤형 응대 사이에서 끊임없이 균형을 맞추고 있는 서비스 팀은 Slackbot 덕분에 복잡한 문제를 해결하고 탁월한 고객 경험을 제공하는 핵심 업무에 더욱 집중할 수 있습니다.

Business+, Enterprise Grid 고객은 지금 바로 Slackbot을 사용할 수 있습니다. 설치하거나, 배워야 하거나, 관리해야 할 새로운 기능도 없습니다. Slackbot은 항상 사용자의 권한과 액세스 제어 권한을 준수합니다.

Slackbot이 서비스 팀에 어떤 도움을 줄 수 있는지 자세히 알아볼 준비가 되었다면 영업 팀과 대화하거나, 조직의 다른 팀에서 Slackbot을 어떻게 활용하는지 살펴보세요.