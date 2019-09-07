Deliveroo 運用 Slack 將食物外送服務打造成以資料為導向的企業

「我們可以把各式各樣的自訂功能新增到 Slack，這對科技公司來說真的是一大誘因。我們不只可以馬上直接使用 Slack，還可以徹底自訂成適合我們的樣子。

Deliveroo資訊長Will Sprunt

下雨的時候，大家會選擇叫外送──大多數人都是從親身經歷知道這一點，但 Deliveroo 有資料可以證實。對於食物外送服務來說，綿綿細雨的天氣代表得展開一連串行動，因為團隊要忙著準備應付突然爆增的食物訂單：Slack 上會跳出提醒，接著負責的人員就必須決定是否要配置更多食物外送員，以及支援餐廳完成訂單的最佳做法。

正是像這樣以資料為基礎的洞見，讓這家位於倫敦的公司得以在競爭之中脫穎而出，躍居德勤的英國成長最迅速公司排名首位。Deliveroo 每年的收益成長率高達 650%，目前市值更超過 40 億美元。每天都有數千名顧客從超過 8 萬家餐廳訂購想吃的食物，從麥當勞到地方熱門美食應有盡有。

這種快速成長很容易導致公司內部混亂和溝通不良。資訊長 Will Sprunt 解釋，為了讓遍布十幾個國家/地區的 2,500 名員工維持步調一致，「我們從很早就開始運用 Slack 來輔助公司營運。」不論是團隊利用這個工具更有效地善用資料、聯絡第三方廠商，或是建立更包容的文化，Slack 都可以說是 Deliveroo 持續成功的基石。「作為一間專注於工程、以技術為導向的企業，Slack 就是我們最愛用且重視的工具。」Sprunt 表示。

「讓我們連繫最緊密的就是 Slack。它是一種非常即時和直接的溝通方法，確實是人們喜歡且喜愛使用的唯一頻道。」

Deliveroo資訊長Will Sprunt
customer-story-inline-image-01

利用 Slack 取得以資料為基礎的洞見，並採取行動

Deliveroo 仰賴的是資料，然而有用的洞見很容易就會淹沒在大量出現的資訊中。因此 Deliveroo 採用 Slack來協助過濾出重要的趨勢和轉折點。該公司的技術團隊開發出機器人，可以從任何資訊中測出該對其採取行動的資料，從餐廳訂單和消費者偏好，到外送員位置和天氣模式，包羅萬象。接著機器人會在頻道中提醒負責的人員，為員工省下手動分析資料的時間和麻煩。「Slack 讓我們可以更主動且輕鬆地針對資料採取行動，而不需要花時間仔細解析資料。」Sprunt 表示。

對於資深自動化工程師 Hugo Darwood 而言，這樣的資料正是引進全新高效率做法的起點。身為 Deliveroo 商業自動化工程團隊的創始人，他的首要目標是「找出所有數位的非創造性工作，並加以自動化。」而 Slack 在這項工程中扮演了不可或缺的角色。直接將工具整合至 Slack 的功能「徹底讓這個平台遙遙領先傳統的商業電子郵件。」Darwood 指出。「我們把公司所需的資訊都集中單一空間。我們可以掌握自己使用的工具、我們團隊和規劃的現況，因為這些資訊全部都在同一個地方。」

Darwood 從容易達成且效果絕佳的部分開始著手：由於牽涉到三個不同的使用者群組 (餐廳、外送員和顧客)，Deliveroo 的員工可能為因為新接觸的商業用語而感到不知所措。於是 Darwood 的團隊打造了 Whatis 機器人，「這個與時俱進的字典包含了所有常用的行話」，就連縮寫也包含在內，他表示。機器人也能協助新員工就職，並且揭露出現有組織知識的不足之處。「採用 Slack 機器人時，重點通常不在直接解決真正重要的問題，而是重視我們的人員和機器人互動的方式。」Darwood 解釋說道。「你可以從中瞭解到作為組織應該如何成長或改變。」

身為英國與愛爾蘭地區企業客戶管理主管，Marion De Najar 運用 Slack 整合功能以及企業智慧平台 Looker，來標示需要注意的資料點。新客戶首次下訂單時，或是客戶經理在當週的收益表現出色，或是有不尋常的訂單出現，她的團隊都會在 Slack 上收到自動化釘選通知。「團隊可以把注意集中在真正重要的事上，而不必面對一大堆資料點，卻不知道該從何看起。」她表示。「他們的效率大有提升，因為他們知道該把精力集中在哪裡。」

把一切都集中在 Slack 之後，團隊就不需要追著資訊跑，或是在不清楚上下文的情況下解析電子郵件對話串。「你可以感覺到，在單一溝通頻道運作的團隊和溝通封閉的團隊非常不同。」Sprunt 表示。有了 Slack，員工可以更有效地運用資料，因此讓 Deliveroo 更快速地擴大規模。

「使用 Slack 之後，你可以監控的資料和每天可以採取的行動數量真的會有飛躍性成長。自動化流程徹底改善了我們的工作方式。」

Deliveroo資深自動化工程師Hugo Darwood

利用頻道與外部合作夥伴建立關係

Deliveroo 需要管理的關係多達數百種，包含對企業客戶和第三方服務供應商，例如外送員和客戶支援專員。儘管這些外部合作夥伴不需要存取敏感的內部資訊，Sprunt 還是希望將他們納入 Deliveroo 的文化。「為了強化歸屬感，我們設立了一個 Slack 頻道，讓這些團隊凝聚得更緊密。」他解釋。「頻道讓理論上只存在合約關係的人確實感覺自己也是團隊的一份子。」Deliveroo 目前有超過 200 個頻道，用來與 13 個不同的合作夥伴協作。

De Najar 運用頻道來處理 Deliveroo 位於英國與愛爾蘭的企業客戶訂單。客戶選好餐點之後，會在專屬頻道下訂單，並且註記各種飲食限制，通常會使用表情符號來表示 (綠色葉片代表偏好吃素，堅果則代表對堅果過敏)。接著 De Najar 會切換到外送物流作業，在另一個頻道聯絡運輸服務。運輸公司會在訂單進來時收到 Slackbot 的釘選通知，並且新增表情符號表示確認。「多虧有表情符號，我們可以知道訂單的實際狀態，而不必仰賴人工作業，也可避免人為疏失。」De Najar 表示。

2269056608800deliveroo-orders
Deliveroo
頻道
announcements
general
deliveroo-orders
internal-customer...
team-customer...
私訊
吳明輝
吳明輝
許少魁
許少魁
許姍姍
許姍姍
deliveroo-orders
江曉依
古翔暉
陳峰洺
3
 
Deliveroo ImportingAPP10:55 AM

@here New Deliveroo order

Restaurant: Poke Place

Deadline: 2019-09-07 11:45:00

FYR: https://docs.google/com/spreadsheets/deliveroo-order-7524284

 
Deliveroo ImportingAPP11:00 AM

@here New Deliveroo order

Restaurant: Sam's Burgers

Deadline: 2019-09-07 11:55:00

FYR: https://docs.google/com/spreadsheets/deliveroo-order-7524285

採用 Slack 之前，繁雜的企業請求會觸發一大堆電子郵件。「客戶通常會為了 20 種不同的變更傳訊息或打電話給我們 20 次。而你在電子郵件上進行的變更越多，就越容易漏掉重要資訊。」她表示。此外，轉送訊息的重任也會落在單一人員身上，導致錯誤機率上升。「有了頻道之後，所有人都可以告訴我們自己真正想吃的餐點。這真的徹底改變了一切。」De Najar 表示。

Carmen Suen 是 Deliveroo 的全球專案專員，負責管理專門處理餐廳支援和入門的團隊。由於每週都有新餐廳加入 Deliveroo，她必須透過頻道快速且有效率地與菲律賓的廠商團隊溝通。每個 Deliveroo 市場都有各自的頻道，而她會用不同的頻道來溝通地區專屬的更新資訊和流程變更。每當支援專員有疑問或是需要升級處理問題，他們都會在地區頻道通報。如此一來，儘管團隊遠在幾千英哩之外，Suen 也可以清楚得知團隊的表現。「我想掌握每個市場的狀況。」她表示。「透過頻道，我可以立即跟上對話並得知發生了什麼事，完全不需要裝設任何工具，也不需要隨時追蹤廠商的狀況。」

「我們整天都在團隊和私人聊天室互相溝通，Slack 基本上就是確保每個人都掌握現況的關鍵。」

Deliveroo英國與愛爾蘭地區企業客戶管理主管Marion De Najar

在迅速成長的企業中打造有向心力的文化

Deliveroo 深知一致的內部文化可以造就更有向心力的工作環境，當然還有更優質的產品。即便員工快速移動，Slack 也可以讓團隊的步調維持一致，並建立透明的文化。整合產品管理軟體 Trello、Google 日曆和 Google 文件之後，這個相互連結的生態系統就能讓全球協作變得輕而易舉。「結合 Slack 和 Google 文件的做法顯然成效非常好。」Sprunt 表示。有人在文件中留言之後，留言就會馬上在 Slack 跳出，接著所有人就可以一起完成工作。「這種即時的溝通有來回互動，所以你可以同步看到兩邊的狀況。這是很優秀的協作方式。」他表示。

對於 Deliveroo 的資深軟體工程師 Erika Moreno Sierra 來說，Slack 是跨部門協調不可或缺的工具。「如果我有問題要問外送團隊或是餐廳團隊，我可以直接前往他們的公開 Slack 頻道提出問題，接著他們就會回答我。」她表示。而且，Slack 的用途可不只有交易回覆。一系列自訂的 Deliveroo 表情符號加上斜線指令，造就出活用 GIF 的有趣文化，還橫跨 12 個國家/地區。「感覺就像是這個工具的存在是為了打造社群，而不只是傳遞資訊。」Sprunt 表示。

為了達到極具野心的成長目標，Deliveroo 將 Slack 改造成適合自家公司的形式，自訂這個平台來加速進化。員工可以對資料採取行動、簡化工作流程並一同面對挑戰，滿足全球數百萬顧客的胃口。

客戶摘要

產業

科技

公司規模

企業

部門

IT, 營運

精選 Slack 整合

為你呈現更多故事

Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力

Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力