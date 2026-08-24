Agentische KI: Ihre Vorteile und Risiken

Kommunikationsregeln im Team: Agentische KI sind KI-Systeme, die nicht nur Antworten generieren, sondern eigenständig Ziele verfolgen, Entscheidungen treffen, Tools nutzen und mehrstufige Aufgaben autonom ausführen.

Agentische KI verschiebt KI von „Assistenz“ zu „Handlung“. Sie automatisiert komplette Prozesse statt nur einzelne Arbeitsschritte. Deshalb wird sie als nächster großer Produktivitätssprung gesehen.

Typischer Ablauf der Prozesse einer agentischen KI: Ziel erhalten → Situation analysieren → Plan erstellen → Tools/Daten nutzen → Aktionen ausführen → Ergebnisse prüfen → bei Bedarf iterativ nachsteuern.

Der Unterschied von agentischer KI zu vielen „klassischen“ KI-Tools: Sie wartet nicht auf einzelne Prompts, sondern kann Ziele verstehen, Arbeitsschritte planen, Informationen aus verschiedenen Systemen einbeziehen und Aufgaben eigenständig ausführen. Das macht sie besonders spannend für Teams, deren Arbeit täglich in Channels, Threads, Meetings, geteilten Dateien und angebundenen Tools stattfindet. Genau dort entstehen oft die größten Reibungsverluste.

In diesem Beitrag erfährst du, was agentische KI ist, wie KI-Agenten funktionieren, wo sie im Arbeitsalltag helfen können und welche Risiken Unternehmen von Anfang an im Blick behalten sollten.

Was ist agentische KI?

Agentische KI, auch Agentic AI genannt, ist ein Typ von Künstlicher Intelligenz. Der Begriff „agentisch“ bedeutet, dass eine KI nicht nur passiv antwortet, sondern eigenständig Ziele verfolgen, Schritte planen, Entscheidungen treffen und Werkzeuge nutzen kann.

Kurz gesagt: Eine agentische KI handelt eher wie ein digitaler Assistent mit Handlungsspielraum statt wie ein reiner Textgenerator.

Was unterscheidet generative von agentischer KI?

Generative KI und agentische KI hängen eng zusammen, lösen aber unterschiedliche Aufgaben.

Generative KI ist besonders stark, wenn Inhalte entstehen oder überarbeitet werden sollen: Texte, Zusammenfassungen, E-Mails, Präsentationsideen, Code.. Agentische KI baut häufig auf diesen generativen Fähigkeiten auf, geht aber einen Schritt weiter und nutzt sie als Teil eines mehrstufigen Arbeitsprozesses. Sie kann Aufgabenketten planen, Zwischenschritte ausführen, Tools einbinden und den Fortschritt an einem Ziel ausrichten.

Frage Generative KI Agentische KI Was macht sie? Sie erstellt Inhalte auf Anfrage. Sie plant und erledigt Aufgaben über mehrere Schritte hinweg. Wie arbeitet sie? Reaktiv: Sie antwortet auf Prompts. Zielorientiert: Sie verfolgt ein Ergebnis. Was braucht sie? Eine klare Eingabe. Ein Ziel, Kontext, Zugriff auf Tools und Regeln. Beispiel „Fasse dieses Meeting zusammen.“ „Fasse das Meeting zusammen, erstelle Aufgaben und informiere die Verantwortlichen.“ Typischer Nutzen Schnellere Inhaltserstellung. Bessere Koordination und weniger manuelle Übergaben. Risiken Ungenaue oder erfundene Inhalte. Falsche Aktionen, wenn Berechtigungen oder Kontrollen fehlen.



Für Unternehmen ist dieser Unterschied wichtig. Generative KI verbessert einzelne Arbeitsschritte, agentische KI verändert ganze Abläufe.

Das bedeutet nicht, dass Menschen vollständig ersetzt werden. In guten Arbeitsprozessen übernimmt KI vor allem wiederkehrende, koordinierende und vorbereitende Aufgaben. Menschen behalten die Kontrolle über Entscheidungen, Prioritäten und sensible Freigaben.

Wie funktionieren KI-Agenten?

Agentische KI kombiniert mehrere Fähigkeiten. Sie interpretiert ein Ziel, zerlegt es in sinnvolle Schritte, nutzt passende Informationen und kann mit angebundenen Tools arbeiten.

Ein typischer Ablauf sieht so aus:

1. Ziel und Kontext erfassen: Die KI prüft, welches Ergebnis gebraucht wird, welche Rahmenbedingungen gelten und ob wichtige Informationen fehlen. Bei Bedarf stellt sie Rückfragen, bevor sie loslegt. Dafür führt sie relevante Informationen aus freigegebenen Quellen zusammen, etwa aus Channel-Verläufen, Tasks, Kalenderdaten, Dokumenten oder früheren Entscheidungen.

2. Schritte planen: Aus dem Ziel entsteht ein Arbeitsplan. Der Agent erkennt, welche Schritte nötig sind, welche Abhängigkeiten bestehen und welche Informationen zuerst geprüft werden sollten. Dadurch wird aus einer allgemeinen Anfrage ein strukturierter Ablauf.

3. Tools nutzen: Für die Umsetzung greift der Agent auf angebundene Systeme zu –

natürlich nur im Rahmen der festgelegten Berechtigungen. So kann er Informationen anzeigen und dort weiterverarbeiten, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet.

4. Aufgabe ausführen: Anschließend bereitet der Agent einzelne Arbeitsschritte vor, führt sie aus oder stößt sie an. Er kann Inhalte erstellen, Aufgaben anlegen, Erinnerungen vorbereiten oder Informationen in einem Channel bereitstellen.

5. Feedback einholen: Bei unsicheren, sensiblen oder folgenreichen Schritten bleibt der Mensch eingebunden. Der Agent zeigt seinen Vorschlag, macht die nächsten Optionen sichtbar und wartet auf Bestätigung, bevor er handelt.

Besonders wertvoll wird agentische KI dort, wo Arbeit toolübergreifend passiert. In vielen Unternehmen startet eine Aufgabe im Thread eines Channels in Kollaborationstools wie Slack, wird von dort manuell in einem Ticket übertragen, in einem Projekttool weiterverfolgt, endet mit einer Datei im Drive und wird dann in irgendeinem Meeting besprochen.

Genau solche Übergänge kosten Aufwand und Zeit. Agentische KI kann helfen, diese Übergänge zu verbinden, indem sie relevante Informationen zusammenführt, nächste Schritte vorbereitet und den aktuellen Stand dort sichtbar macht, wo das Team ohnehin zusammenarbeitet.

Beispiele für agentische KI im Arbeitsalltag

Agentische KI wird greifbarer, wenn du sie, statt als abstrakte Technologie, konkret als Unterstützung in typischen Arbeitssituationen betrachtest.

Meeting-Zusammenfassungen

Direkt nach einem Meeting wissen alle Kolleg:innen wahrscheinlich noch ungefähr, was besprochen wurde. Doch ohne vernünftige Dokumentation tun sich schon kurze Zeit später Fragen auf – bei Teammitgliedern, die im Meeting nicht dabei waren, genauso wie bei den Teilnehmenden.

Was wurde entschieden?

Wer übernimmt welche Aufgabe?

Welche Punkte müssen noch geklärt werden?

Der KI-Agent kann aus einer freigegebenen Besprechungsnotiz oder einem Transkript eine klare Zusammenfassung erstellen, Entscheidungen markieren, offene Punkte erkennen und Aufgaben vorschlagen. Nach menschlicher Prüfung haben auch die Teammitglieder, die nicht am Meeting teilgenommen haben, später einen anschlussfähigen Arbeitsstand inklusive kompakter To-dos.

Workflow-Automatisierung

Viele Abläufe bestehen aus kleinen, wiederkehrenden Schritten. Ein Beispiel aus dem HR-Team:

Eine neue Mitarbeiterin startet nächste Woche. Dafür müssen IT-Zugänge erstellt, Onboarding-Termine geplant, Dokumente geteilt und Begrüßungsnachrichten vorbereitet werden.

Ein KI-Agent kann diese Schritte im Onboarding-Channel koordinieren, fehlende Informationen erkennen, die zuständigen Teams einbeziehen, Erinnerungen auslösen und einzelne Schritte zur Freigabe vorbereiten. Das Team wiederum muss nicht jedes Detail in Direktnachrichten oder separaten Tools nachverfolgen, sondern sieht, was bereits erledigt ist und wo noch etwas fehlt.

Wissensmanagement

Besonders in großen Unternehmen wird die gemeinsame Wissensbasis ohne konsequente Pflege und Struktur schnell unübersichtlich oder veraltet. Eine Antwort steht im alten Projekt-Channel, eine andere in einem Dokument, eine dritte in einem Ticket, das nie formal irgendwo abgelegt wurde.

Agentische KI hilft dir, dieses Wissen auszugraben und so aufzubereiten, dass es für alle relevanten Teams und Personen verfügbar ist. Dafür greift die KI auf freigegebene Quellen zu oder unterstützt dabei, verstreutes Wissen in eine strukturierte, überprüfbare Wissensbasis zu überführen.

Das Ziel ist in beiden Fällen ähnlich: Statt lange zu suchen, können Mitarbeitende eine konkrete Frage stellen, zum Beispiel: „Welche Freigaben brauchen wir für diese Kampagne?“ Der KI-Agent sucht relevante Informationen, fasst sie zusammen und verweist auf die Quellen oder zuständigen Personen.

Das spart Zeit und reduziert das Risiko, dass Teams mit veralteten Informationen arbeiten.

Aufgabenkoordination

Viele Projekte scheitern nicht an fehlendem Fachwissen, sondern an unklaren Übergaben.

Ein Beispiel für eine Produkteinführung: Das Marketing-Team wartet auf finale Produktinformationen, um die Kampagne fertigzustellen. Der Vertrieb wartet auf die Kampagnenbotschaften, um seine Kundenansprache vorzubereiten. Das Support-Team wartet wiederum auf die Vertriebsunterlagen, um Fragen konsistent beantworten zu können. So entsteht eine Kette von Abhängigkeiten, in der jede Verzögerung den nächsten Schritt blockiert.

Ein KI-Agent kann solche problematischen Ketten sichtbar machen und auflösen. Sie erkennt offene Aufgaben, schlägt Zuständigkeiten vor, bezieht die richtigen Personen ein, erstellt Checklisten, bereitet Termine vor und macht Fortschritte regelmäßig sichtbar. Die Künstliche Intelligenz begleitet damit mehrstufige Arbeitsprozesse aktiv mit.

Support und Service

Im Kundenservice zählen Geschwindigkeit und Genauigkeit. KI-Agenten befähigen den Support wie nie zuvor: Agentische KI kann eingehende Anfragen vorsortieren, passende Antworten vorbereiten, Informationen aus internen Quellen abrufen und Fälle an die richtigen Teams weiterleiten.

Allerdings: Bei komplexen, sensiblen oder emotionalen Anliegen sollte die KI nicht allein entscheiden. Sie kann vorbereiten, priorisieren und dokumentieren. Die finale Einschätzung und Verantwortung bleibt bei den zuständigen Mitarbeitenden.

Vorteile und Risiken agentischer KI

Agentische KI wird vor allem dann wirksam, wenn sie in bestehende Arbeitsabläufe und Tools eingebunden ist. Genau daraus entstehen aber auch neue Anforderungen: Je mehr ein Agent vorbereiten, auswerten oder anstoßen darf, desto klarer müssen Berechtigungen, Freigaben und Verantwortlichkeiten geregelt sein.

Vorteile und Risiken sollten deshalb nicht getrennt betrachtet, sondern gegeneinander abgewogen werden. Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Chancen und Risiken zusammen.

Bereich Vorteil Risiko Empfehlung für Unternehmen Produktivität Wiederkehrende Aufgaben laufen schneller ab. Teams automatisieren schlechte Prozesse, statt sie zu verbessern. Erst den Prozess klären, dann automatisieren. Kommunikation Informationen landen schneller bei den richtigen Personen. Zu viele automatische Nachrichten stören die Arbeit. Klare Regeln für Benachrichtigungen und Eskalationen festlegen. Was braucht sie? Eine klare Eingabe. Ein Ziel, Kontext, Zugriff auf Tools und Regeln. Wissensarbeit Mitarbeitende finden relevante Informationen schneller. Die KI kann falsche oder unvollständige Antworten geben. Quellen anzeigen lassen und kritische Antworten prüfen. Entscheidungen KI kann Optionen vorbereiten und Zusammenhänge aufzeigen. Menschen übernehmen Vorschläge ungeprüft. Menschliche Freigaben für wichtige Entscheidungen einbauen. Berechtigungen KI kann rollenbasiert auf passende Informationen zugreifen. Zu breite Zugriffe können sensible Daten gefährden. Berechtigungen eng verwalten und regelmäßig prüfen. Transparenz Abläufe werden nachvollziehbarer dokumentiert. Es bleibt unklar, warum die KI etwas getan hat. Aktionen protokollieren und erklärbar machen. Governance Klare Regeln schaffen Vertrauen und Akzeptanz. Ohne klare Zuständigkeit entsteht Kontrollverlust. Verantwortliche, Richtlinien und Prüfprozesse definieren.

Fazit: Wie agentische KI die Zusammenarbeit verbessern kann

Agentische KI kann Zusammenarbeit vor allem dort verbessern, wo heute noch viel manuelle Abstimmung nötig ist./span>

Das betrifft nicht nur große Transformationsprojekte – KI-Agenten verändern auch ganz normale Aufgaben:

Ein Projektstatus muss aktualisiert werden.

Eine Anfrage braucht die richtige Zuständigkeit.

Ein Team sucht eine Entscheidung aus der letzten Woche.

Ein Kunde wartet auf eine Antwort.

Ein Meeting erzeugt fünf Folgeaufgaben.

Solche Aufgaben sind einzeln klein, aber zusammen kosten sie viel Zeit und Konzentration. Agentische KI kann helfen, diese Arbeit besser zu sortieren, sodass du dich auf Wichtigeres fokussieren kannst.

KI als Teamkollege mit klarer Rolle

Ein KI-Agent ist kein Ersatz für Teamarbeit. Besser ist ein anderes Bild: Er ist ein digitaler Teamkollege für koordinierende Aufgaben.

Er kann Informationen zusammentragen, Vorschläge machen, Entwürfe vorbereiten und nächste Schritte sichtbar machen.

So entsteht ein sinnvolles Zusammenspiel:

Aufgabe Rolle der KI Rolle des Menschen Statusupdate vorbereiten Informationen aus freigegebenen Quellen sammeln und Entwurf schreiben. Prioritäten prüfen und final freigeben. Aufgaben aus Meeting ableiten To-dos erkennen und Verantwortliche vorschlagen. Zuständigkeiten bestätigen. Kundenanfrage einordnen Anliegen zusammenfassen und passende Informationen suchen. Antwort bewerten und senden. Projektblocker erkennen Verzögerungen aus Unterhaltungen und Aufgaben ableiten. Lösung entscheiden. Wissen auffindbar machen Relevante Inhalte aus Channels und Dokumenten zusammenführen. Kontext prüfen und Wissen aktualisieren.

Bessere Kommunikation in operativen Abläufen

In vielen Unternehmen entstehen Probleme nicht, weil Menschen zu wenig kommunizieren. Oft kommunizieren sie sogar sehr viel – nur nicht immer am richtigen Ort, mit dem richtigen Kontext oder zur richtigen Zeit.

Agentische KI macht operative Kommunikation gezielter.

Ein Beispiel: In einem Offenen Projekt-Channel fragt jemand nach dem aktuellen Stand einer Kampagne. Ohne klare Absprache würden nun drei Personen manuell Informationen zusammensuchen. Ein KI-Agent kann dagegen den letzten Status, offene Aufgaben und blockierte Punkte zusammenfassen. Das Team sieht sofort, worum es geht, und kann direkt weiterarbeiten.

Asynchrone Zusammenarbeit ohne Informationsverlust

Asynchrone Kommunikation oder Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn alle Beteiligten den aktuellen Stand schnell verstehen.

Das ist besonders wichtig für Teams, die über Standorte, Zeitzonen oder Abteilungen hinweg arbeiten. Niemand möchte nach einem freien Tag erst 50 Nachrichten lesen, um wieder arbeitsfähig zu sein. KI-Agenten können diese aus Unterhaltungen die wichtigsten Entwicklungen herausarbeiten:

Situation Unterstützung durch agentische KI Rückkehr aus dem Urlaub Die KI fasst relevante Entscheidungen, offene Fragen und neue Aufgaben zusammen. Ein Projekt-Channel ist sehr aktiv Die KI markiert wichtige Änderungen und schlägt nächste Schritte vor. Ein Team arbeitet über Zeitzonen hinweg Die KI erstellt Übergaben, damit andere ohne langes Nachfragen weiterarbeiten können. Eine Entscheidung wurde in mehreren Threads diskutiert Die KI bündelt den Stand und verweist auf die relevanten Stellen.

Das Ziel ist nicht, Kommunikation zu ersetzen. Das Ziel ist, Kommunikation leichter nutzbar zu machen.

Mehr Produktivität durch weniger Such- und Koordinationsaufwand

Produktivität entsteht nicht nur dadurch, dass einzelne Aufgaben schneller erledigt werden. Sie entsteht auch dadurch, dass weniger Energie in Suche, Nachfragen und Statusklärung fließt.

Agentische KI kann genau hier ansetzen:

Vorher Mit agentischer KI Mitarbeitende suchen in verschiedenen Tools nach Informationen Die KI sammelt relevante Informationen aus angebundenen Quellen. Projektstände werden manuell abgefragt Die KI erstellt regelmäßige Statusentwürfe. Aufgaben aus Meetings gehen verloren Die KI erkennt Folgeaufgaben und schlägt Verantwortliche vor. Übergaben hängen an einzelnen Personen Die KI dokumentiert Entscheidungen und nächste Schritte im passenden Kontext. Teams verlieren Zeit durch doppelte Arbeit Die KI weist auf vorhandene Informationen oder ähnliche Vorgänge hin.

Die Nutzung von KI in Slack kann diese Wirkung verstärken, weil viele wichtige Signale bereits dort zusammenlaufen: Projektabsprachen in Channels, Entscheidungen in Threads, Dateien, Workflows und Integrationen mit anderen Tools. Wenn agentische KI auf diesem gemeinsamen Arbeitskontext basiert unterstützt sie Teams direkt dort, wo Arbeit koordiniert wird, statt nur punktuell.

So wird Slack nicht zu einem weiteren Ort, an dem Arbeit dokumentiert werden muss. Die Plattform wird zum Arbeitsbereich, in dem Kommunikation, Wissen und Workflows zusammenkommen.

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Häufig gestellte Fragen zu agentischer KI (Agentic AI)