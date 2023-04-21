Hybride und Remote-Teams ermöglichen flexible Arbeitsmodelle und den Zugriff auf Talente weltweit. Doch die Distanz bringt Herausforderungen wie geringeren Teamzusammenhalt und sinkende Motivation mit sich. Ein starkes Projekt-Team arbeitet produktiver und findet gemeinsam Lösungen. Wie kannst du als Führungskraft den Zusammenhalt deiner Remote-Mitarbeitenden stärken? Virtuelle Teamevents und digitale Teambuilding-Maßnahmen helfen dir dabei. Welche Arten von Events sich eignen und worauf du achten solltest, erfährst du hier.

Was du mit digitalen Teamevents erreichen kannst

Virtuelle Teamevents fördern den Teamzusammenhalt und die gemeinsame Leistung. Außerdem stärken sie die Kommunikation im Projekt-Team: Absprachen werden vereinfacht, eventuelle Unstimmigkeiten geklärt – trotz der Distanz. Denn während eines virtuellen Teamevents lernen sich die Mitglieder deines Projekt-Teams persönlich besser kennen:

Sie stärken ihre Beziehungen untereinander und bauen gegenseitiges Vertrauen auf .

Sie fühlen sich enger miteinander verbunden, wodurch sie motivierter und engagierter an die Arbeit gehen.

Gezielt den Teamzusammenhalt fördern

Mit verschiedenen Arten digitaler Teamevents kannst du den Herausforderungen von Remote Work begegnen. Wenn du eine solche Veranstaltung planst, solltest du vorab konkrete Ziele definieren. Was möchtest du erreichen?

Geht es um einen lockeren Austausch mit Spaß-Faktor?

Möchtest du deinem Projekt-Team neues Wissen vermitteln, damit sie in ihren Fähigkeiten wachsen und sich weiterentwickeln können?

Startet ihr ein neues Projekt und du möchtest die Grundlagen für die Zusammenarbeit legen?

Oder ist nach einer stressigen Phase Zeit für Entspannung angesagt?

Stimme die geplanten Aktivitäten individuell auf dein Projekt-Team ab. Überlege dir, welche Teambuilding-Maßnahmen deine Teammitglieder gerade brauchen, damit sie besser zusammenarbeiten. Und beziehe sowohl extrovertierte als auch introvertierte Persönlichkeiten mit ein. So erreichen deine digitalen Teamevents den gewünschten Erfolg.

Die besten Ideen für virtuelle Teamevents

Deine Zielsetzung entscheidet, ob ein Kick-off-Event, virtuelles Teambuilding, eine virtuelle Schulung oder ein Team-Retreat an der Reihe ist.

Virtuelle Kick-Off-Events

Dein Ziel: Mit deinem Projekt-Team motiviert ins neue Jahr oder in ein neues Projekt starten.

Virtuelle Kick-off-Events sind ideal, um die Zusammenarbeit im Team zu Beginn eines neuen Projektes auf eine gute Grundlage zu stellen. Im Austausch mit deinen Teammitgliedern:

kannst du die Eckpunkte des Projektes wie Strategie, Vision, Budget, Zeitrahmen usw. erläutern,

Teamrollen zuweisen ,

Vorstellungen und Erwartungen an die Zusammenarbeit klären und

Missverständnisse ausräumen .

So sind alle Mitarbeitenden auf demselben Wissensstand und kennen ihren Verantwortungsbereich im Projekt.

Gerade in der Remote-Arbeit ist ein solches Vorgehen zielführender als lediglich ein Briefing oder ein Projektplan. Mit einem digitalen Kick-off-Event förderst du den Teamzusammenhalt und eine offene Kommunikationskultur, motivierst dein Projekt-Team und gibst ihm die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen.

Auch zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres kannst du ein virtuelles Teamevent veranstalten. Beim Jahres-Kick-Off blickt ihr gemeinsam zurück auf das vergangene Jahr, analysiert, was gut gelaufen ist und wo Verbesserungspotenzial besteht. Daraus könnt ihr konkrete Ziele für das kommende Jahr ableiten.

Tipps zur Umsetzung:

Gestalte das digitale Teamevent interaktiv und beziehe möglichst alle Teilnehmenden ein.

Führe z. B. Brainstormings und Umfragen durch oder notiere Ideen aus dem Projekt-Team auf einem digitalen Whiteboard.

5 zusätzliche Vorschläge für digitale Teamevents

Virtuelle Teamevents sind eine großartige Möglichkeit, den Teamzusammenhalt zu fördern und die Kommunikation in Remote-Teams zu verbessern. Hier findest du fünf kreative Ideen, die dein Projekt-Team begeistern werden und gleichzeitig den Austausch und die Zusammenarbeit stärken.

1. Virtuelle Koch- oder Cocktailabende

Stelle dein Team vor eine kulinarische Herausforderung! Bei virtuellen Koch- oder Cocktailabenden kann jede:r Teilnehmende eine Lieblingsspeise oder ein besonderes Getränk vorbereiten. Im Video-Call werden Rezepte ausgetauscht, und ihr könnt die Ergebnisse live bewerten.

Solche Events fördern nicht nur die Kreativität, sondern schaffen auch eine lockere Atmosphäre, in der Mitarbeitende sich besser kennenlernen können.

Tipp: Versende die Zutatenliste im Voraus und wähle einfache Rezepte, die in jeder Küche umsetzbar sind.

2. Digitales Pictionary oder Gartic Phone

Bring Spaß und Teamgeist in deine virtuelle Runde mit einem kreativen Spieleabend! Spiele wie Pictionary oder Gartic Phone erfordern keine lange Vorbereitung und sorgen garantiert für gute Laune. Die Teammitglieder malen, raten und lachen gemeinsam über lustige Interpretationen.

Diese Spiele schärfen die Aufmerksamkeit und das Verständnis für die Perspektiven anderer – wichtige Fähigkeiten für die Zusammenarbeit.

Tipp: Verwende Plattformen wie Skribbl.io oder Gartic Phone, die leicht zugänglich sind und spontane Spielrunden ermöglichen.

3. Team-Challenges mit Foto- oder Videoeinsendungen

Motiviere dein Team zu einer kreativen Challenge, bei der jede:r ein Foto oder Video zu einem bestimmten Thema einreicht. Von „Bestes Home-Office-Setup“ bis hin zu „Kreativster Kaffeebecher“ – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Diese Challenges bringen Kolleg:innen dazu, über den Alltag hinauszublicken, und schaffen gemeinsame Erinnerungen.

Tipp: Veranstalte eine Abstimmung, um die besten Beiträge zu küren, und belohne die Gewinner:innen mit kleinen Preisen oder digitalen Badges.

4. Virtuelle Buch- oder Filmclubs

Gib deinem Team eine Plattform für spannende Diskussionen abseits des Arbeitsalltags. Ein virtueller Buch- oder Filmclub ist ideal, um gemeinsame Interessen zu entdecken und den Austausch zu fördern.

Jede Woche oder jeden Monat wählt ihr ein Buch oder einen Film aus, den ihr anschließend in lockerer Runde besprecht.

Tipp: Starte mit kurzen Büchern oder Filmen und erstelle vorab eine Liste mit Vorschlägen, die auf die Interessen deines Teams abgestimmt sind.

5. Online-Meditations- oder Yoga-Sessions

Biete deinem Team eine Pause vom stressigen Arbeitsalltag mit Entspannungseinheiten wie Meditation oder Yoga. Eine Online-Session mit einer erfahrenen Kursleiter:in kann helfen, den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu tanken.

Gerade in Remote-Teams, wo Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben oft verschwimmen, sind solche Angebote wertvoll für das Wohlbefinden.

Tipp: Sorge dafür, dass die Sessions optional sind, und wähle Zeiten, die allen passen. Bonus: Teile Aufzeichnungen, damit jede:r die Übungen nachholen kann.

Diese Ideen für virtuelle Teamevents schaffen nicht nur wertvolle Team-Erlebnisse, sondern stärken auch das Vertrauen und die Bindung innerhalb deines Projekt-Teams. Probier sie aus und beobachte, wie dein Team motivierter und produktiver wird!

Was du bei der Planung von virtuellen Teamevents beachten solltest

Erfolgreiche digitale Teambuilding-Maßnahmen leben von einer guten Vorbereitung. Gehe deshalb bei der Planung ähnlich wie bei einer physischen Veranstaltung vor und berücksichtige die notwendigen technischen Voraussetzungen:

Frage rechtzeitig eventuelle Referent:innen oder Expert:innen an, die Teil der Veranstaltung sein sollen.

Kündige das virtuelle Teamevent frühzeitig an – am besten im Team-Kalender , damit sich dein Projekt-Team den Termin freihalten kann. Achte dabei ggf. auf die unterschiedlichen Zeitzonen deiner Mitarbeiter:innen.

Lege ein realistisches Timing fest und plane ausreichend Zeit für den persönlichen Austausch untereinander ein.

Wähle die für das jeweilige Teamevent geeigneten Plattformen, Tools und Apps aus.

Teste vorab, wie die Software funktioniert, und erläutere sie ggf. deinen Teammitgliedern, damit am Tag selbst alles reibungslos funktioniert.

Nimm dir zusammen mit deinem Projekt-Team nach dem Event Zeit, über das Erlebte und/oder Gelernte zu sprechen und Feedback einzuholen. Das geht per Chat oder auch per Video. So wirkt deine virtuelle Teambuilding-Maßnahme lange nach.

Wie Slack digitale Teamevents unterstützt

Slack bietet dir die perfekte Plattform, um virtuelle Teamevents effizient zu planen und umzusetzen. Mit seinen vielseitigen Funktionen erleichtert Slack die Organisation, Kommunikation und Zusammenarbeit in deinem Team – alles an einem zentralen Ort.

Einfache Kommunikation

Nutze Channels und Threads, um die Eventplanung zu strukturieren. Erstelle einen eigenen Channel für dein Teamevent, in dem alle Teilnehmenden Fragen stellen, Ideen teilen und den aktuellen Status im Blick behalten können. Threads sorgen dafür, dass Diskussionen übersichtlich bleiben und nichts übersehen wird.

Integration von Tools

Mit Slack kannst du beliebte Apps wie Zoom, Polly oder Donut nahtlos integrieren. Plane deine virtuellen Events über Zoom-Calls, führe mit Polly interaktive Umfragen durch oder nutze Donut, um zufällige Gespräche zwischen Teammitgliedern zu fördern – alles ohne Slack zu verlassen.

Asynchrone Zusammenarbeit

Nicht alle Teammitglieder arbeiten zur gleichen Zeit? Kein Problem! Mit Slack kannst du Umfragen oder Aufgaben erstellen, die jede:r im eigenen Tempo beantworten oder bearbeiten kann. So stellst du sicher, dass alle einbezogen werden, unabhängig von Zeitzonen oder Arbeitszeiten.

Personalisierte Erinnerungen

Automatisiere Einladungen, Zeitpläne und Erinnerungen über Slack. Mit Funktionen wie Slackbot kannst du sicherstellen, dass keine:r den Termin für das Teamevent vergisst und alle pünktlich informiert sind.

Mit Slack wird die Organisation deiner digitalen Teamevents einfach, effizient und interaktiv – ideal, um den Teamzusammenhalt zu stärken.

Teambuilding tut jedem Projekt-Team gut

Gemeinsame Erlebnisse, auch außerhalb des Arbeitsalltags, fördern den Teamzusammenhalt und stärken die Beziehungen der Teammitglieder untereinander. Indem du die geeigneten virtuellen Teamevents für dein Projekt-Team auswählt, kannst du die Dynamik der Gruppe und die Kommunikation über die Distanz verbessern. Das Ergebnis: Deine Mitarbeiter:innen sind motivierter und zufriedener, sie gehen voller Energie an die Arbeit und sind produktiver.

Wie du die Kommunikation in deinem Projekt-Team stärkst, eine erfolgreiche Remote-Kultur aufbaust oder gute Arbeitsgewohnheiten entwickeln kannst, erfährst du auf unserer Übersichtsseite zum Thema Teamspirit.