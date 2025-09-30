Mit smarten Tools von Slack und Microsoft produktiver arbeiten

Dein Unternehmen nutzt eine einzigartige Mischung von Tools, um Arbeitsaufgaben zu erledigen. So zum Beispiel Zoom für Anrufe, Box zur Dateispeicherung und Outlook für E-Mails und Kalendereinträge. Oder ihr verwendet Webex und OneDrive oder Dropbox und G Suite.

Wie auch immer dein Mix aussieht, Slack holt alle alltäglichen Arbeitstools aus den Browser-Tabs heraus und bringt sie an einen zentralen Ort. Und das schließt jetzt auch Microsoft Office 365-Tools ein.

Durch die Verwendung von Apps, die Outlook und OneDrive mit Slack verknüpfen, können wiederkehrende Aufgaben wie die Überprüfung deines Kalenders oder das Teilen von E-Mail-Anhängen für eine Gruppe direkt von deinem Workspace aus erledigt werden. Jede kleine Verbesserung dieser Arbeitsabläufe verschafft dir und deinem Team viel mehr Zeit, um bei der Arbeit euer Bestes zu geben.

Verknüpfe den Outlook-Kalender: Reagiere auf Einladungen, nimm an Anrufen teil und synchronisiere deinen Status

Kalendereinladungen sind schnell vergessen, wenn sie in deinem Posteingang vergraben sind. Um sicherzustellen, dass du zur richtigen Zeit im richtigen Meeting bist, benachrichtigt dich die Outlook-Kalender-App für Slack, sobald du eingeladen wirst.



Du kannst nicht nur mit einem Klick antworten, sondern wirst auch über eventuelle Terminüberschneidungen informiert.

Nimm von Slack direkt an einem Call teil

Wir alle kennen das Gefühl, von einem Call zum nächsten zu hetzen und krampfhaft in E-Mails zu suchen, um den neuesten Beitrittslink zu finden. Mit der Outlook-Kalender-App für Slack umgehst du diesen Stress. Dort erhältst du eine Meeting-Erinnerung, die per Direktnachricht gesendet wird und einen Link zu Skype for Business, Webex oder Zoom enthält.

Dank automatischer Statussynchronisierung wissen Teammitglieder, wann du beschäftigt bist

Wenn du in einem Meeting bist, hat das Beantworten von Slack-Nachrichten normalerweise keine Priorität. Um dir den Schritt zu ersparen, zurück in Slack zu wechseln und einen benutzerdefinierten Status einzustellen – und um die Erwartungen deiner Teammitglieder an deine Reaktionszeit im Zaum zu halten – setzt die App deinen Slack-Status automatisch auf „In einem Meeting“, basierend auf deinem Outlook-Kalender.



Arbeitest du von zu Hause aus, um ein wichtiges Paket anzunehmen, oder bist du im dringend notwendigen Urlaub? Die App setzt deinen Slack-Status auf „Abwesend“, wenn du diese Einstellung in Outlook geändert hast.

Installieren Verknüpfe den Outlook-Kalender mit Slack, um: Einladungen zu Veranstaltungen zu empfangen und zu beantworten

Mit einem Klick an Skype for Business-, Webex- oder Zoom-Anrufen teilzunehmen

Deinen Kalender und Slack-Status automatisch zu synchronisieren Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

Sende E-Mails an Slack – mit einem neuen Add-in für deinen Outlook-Posteingang

Jetzt kannst du E-Mail-Unterhaltungen aus isolierten Posteingängen in Slack-Channels verlagern, wo du mit deinen Teammitgliedern zusammenarbeiten kannst. Nehmen wir an, ein Kunde schickt dir eine E-Mail mit einem Problem und du benötigst Input von der Technik und dem Kundensupport, um die Ursache zu finden. Oder eine Agentur schickt dir die neuesten Entwürfe für deine nächste große Werbekampagne und du möchtest Feedback von einer größeren Gruppe.

Mit dem Add-In Slack für Outlook kannst du diese E-Mail aus deinem Outlook-Posteingang direkt an einen deiner Slack-Channels oder eine Direktnachricht weiterleiten. Die Teammitglieder können dann in einem Thread mit dem nötigen Kontext eine Antwort abstimmen.

Nachdem du das Add-In installiert hast, funktioniert es folgendermaßen:

Öffne eine beliebige E-Mail – auf einem Mobilgerät oder Desktop – und klicke auf das Slack-Symbol rechts in deinem Posteingang

Wähle den Channel oder die Person aus, an den bzw. die du die E-Mail weiterleiten möchtest

Füge eine Notiz sowie relevante Anhänge hinzu, z. B. ein Word-Dokument oder eine Excel-Tabelle

🎉E-Mails kommen in Slack an, wo dein Team gemeinsam an den nächsten Schritten arbeiten kann



Du nutzt Gmail? Eine ähnliche Funktion ist auch verfügbar.

Importiere und durchsuche Dateien aus OneDrive

Das neueste Update der OneDrive-App für Slack bietet Benutzer:innen eine schnelle Möglichkeit, Dateien zu teilen und sie gemeinsam zu verbessern.



Anstatt eine neue E-Mail-Kette zu erstellen, nur um eine OneDrive-Datei zu teilen, klicke auf das Symbol „+“ neben dem Feld, in dem du Nachrichten verfasst. Wähle dann OneDrive und dann die Datei aus, die du teilen möchtest. Wenn die Datei zu einem Channel oder einer Direktnachricht hinzugefügt wird, können die Mitglieder sie in einem Thread mit dem vollständigen Kontext erörtern und ihr Inhalt wird automatisch indiziert und durchsuchbar.

Installieren Verknüpfe OneDrive mit Slack, um: OneDrive-Dateien in einem Channel oder einer Direktnachricht zu teilen

Eine Vorschau von OneDrive-Dateien in Slack anzusehen

Deine OneDrive-Dateien in Slack zu durchsuchen Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

Lass dir eine Vorschau ganzer Office-Dateien in Slack anzeigen

Obwohl dies keine App ist, haben wir ein weiteres Update, das dir Zeit sparen wird. Du kannst jetzt in Slack durch vollständige PowerPoint-Präsentationen, Excel-Tabellen und Word-Dokumente scrollen, ohne das Dokument herunterladen zu müssen.



Sieh dir vor einer Präsentation ein letztes Mal eine Folie auf deinem Mobilgerät an oder überprüfe Dokumentüberarbeitungen, während du Unterhaltungen in Channels nachverfolgst. Wir hoffen, eine ähnliche Funktion bald auch für OneDrive-Dateien bereitstellen zu können.

Von der Beantwortung von Kalendereinladungen bis zum Teilen von Dateien – diese Updates sind die ersten in einer Reihe von Schritten zur Integration der Arbeit, die du in Microsoft Office 365 erstellst, mit der Zusammenarbeit, die in Slack stattfindet. Um über die neuesten Apps für Slack auf dem Laufenden zu bleiben und neue Möglichkeiten zu entdecken, wie du deine alltäglichen Tools in Slack nutzen kannst, besuche das App-Verzeichnis von Slack.