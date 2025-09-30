Gagner en productivité grâce aux applications Slack

Votre entreprise utilise un large éventail d’outils, comme Zoom pour les visioconférences, Box pour le stockage de fichiers, ou encore Outlook pour la messagerie et les calendriers. Vous utilisez peut-être aussi Webex, OneDrive, ou encore Dropbox et G Suite.

Quelle que soit l’ensemble d’outils que vous utilisez, Slack vous permet d’intégrer et de centraliser toutes les applications que vous utilisez au quotidien, même les outils Office 365.

En utilisant des applications pour connecter Outlook et OneDrive à Slack, vous pouvez effectuer facilement des tâches répétitives, comme la vérification du calendrier ou le partage de pièces jointes, directement dans votre espace de travail. Toutes ces petites améliorations mises bout à bout vous permettent d’économiser du temps et de gagner en productivité.

Connectez le calendrier Outlook : répondez aux invitations, rejoignez des appels et synchronisez votre statut

Il est facile de manquer une invitation qui s’est noyée dans le flot d’e-mails de votre boîte de réception. Pour être sûr de ne rater aucune réunion utile, vous pouvez connecter l’application du calendrier Outlook dans Slack pour recevoir un message dès que vous êtes invité.



Vous pouvez y répondre en un clic, et vous recevrez une notification s’il existe un conflit entre plusieurs événements planifiés.

Rejoignez un appel directement depuis Slack

Nous savons tous à quel point il est stressant de passer d’un appel à un autre, surtout lorsqu’il s’agit de rechercher désespérément dans ses e-mails le lien d’invitation. Grâce à l’application du calendrier Outlook pour Slack, vous pouvez recevoir un rappel par message direct, contenant un lien vers votre appel Skype Entreprise, Webex ou Zoom.

Synchronisez automatiquement votre statut pour indiquer à votre équipe lorsque vous n’êtes pas disponible

Lorsque vous êtes en réunion, vous avez d’autres priorités que de répondre aux messages dans Slack. Pour vous éviter de devoir définir un statut personnalisé dans Slack, vous pouvez utiliser cette application pour synchroniser automatiquement votre statut, et ainsi indiquer à votre équipe que vous n’êtes pas disponible, en fonction de votre calendrier Outlook.



Vous travaillez de la maison parce que vous attendez une livraison importante, ou vous êtes en congés ? L’application synchronise votre statut dans Slack lorsque vous le changez dans Outlook.

Installer Grâce à l’application du calendrier Outlook pour Slack, vous pouvez : Recevoir des invitations et y répondre

Rejoindre un appel Skype Entreprise, Webex ou Zoom en un clic

Synchroniser automatiquement votre statut Slack avec votre calendrier Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Envoyez des e-mails dans Slack grâce au nouveau module pour votre messagerie Outlook

Vous pouvez désormais déplacer vos conversations des boîtes de réception cloisonnées vers des canaux Slack, où vous pourrez facilement collaborer avec vos collègues. Vous pourrez par exemple traiter le problème d’un client en collaborant avec les équipes d’ingénierie et d’assistance, ou encore discuter avec l’ensemble de vos collaborateurs des derniers modèles de votre campagne publicitaire.

Grâce au module Slack pour Outlook, vous pouvez transférer un e-mail de votre boîte de réception directement vers un canal ou un message direct Slack. Vos collègues pourront ensuite y répondre dans un fil de discussion, en disposant de toutes les informations nécessaires.

Une fois le module installé, procédez comme suit :

Ouvrez un e-mail, sur appareil mobile ou sur ordinateur, et cliquez sur l’icône Slack sur la droite de votre boîte de réception

Choisissez le canal ou la personne auquel vous souhaitez envoyer cet e-mail

Vous pouvez ajouter une note et des pièces jointes, comme un fichier Word ou Excel

🎉L’e-mail arrive dans Slack, et votre équipe peut commencer à le traiter de manière collaborative



Vous utilisez Gmail ? Vous pouvez profiter de fonctionnalités similaires.

Importez et retrouvez des fichiers à partir de OneDrive

La dernière version de l’application OneDrive pour Slack vous permet de partager rapidement des fichiers et de les modifier de manière collaborative.



Au lieu d’envoyer une foule d’e-mails pour partager un fichier OneDrive, cliquez sur l’icône + à côté de la zone de saisie de message. Sélectionnez ensuite OneDrive et les fichiers à partager. Lorsque vous ajoutez un fichier dans un canal ou un message direct, les membres peuvent échanger dans un fil de discussion, tout en disposant de toutes les informations contextuelles et indexées.

Installer En connectant OneDrive dans Slack, vous pouvez : Partager des fichiers OneDrive dans un canal ou message direct

Afficher un aperçu des fichiers OneDrive dans Slack

Rechercher vos fichiers OneDrive directement dans Slack Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Affichez un aperçu des fichiers Office dans Slack

Cette nouveauté n’est pas une application en soi, mais elle vous permettra tout de même de gagner du temps. Vous pouvez désormais parcourir intégralement des présentations PowerPoint, des feuilles de calcul Excel et des documents Word sans devoir télécharger le fichier.



Vous pouvez ainsi passer des diapositives en revue une dernière fois sur votre smartphone avant de faire votre présentation, ou vérifier les modifications d’un fichier tout en discutant dans un canal. Nous prévoyons également de proposer ces fonctionnalités avec les fichiers OneDrive.

Qu’il s’agisse de gérer les invitations dans votre calendrier ou de partager des fichiers, ces nouveautés inaugurent une série d’améliorations qui permettent d’intégrer vos activités Outlook 365 et votre travail en collaboration dans Slack. Consultez notre liste des applications pour découvrir toutes les nouveautés pour Slack et intégrer vos outils du quotidien dans votre espace de travail.