Mitarbeiter:innen fördern durch effektives Lernen

In State of Frontline Employee Workplace Training (Status von Schulungen am Arbeitsplatz für Mitarbeitende mit Kundenkontakt), einem Bericht von Axonify, einem Unternehmen für geschäftliche Weiterbildungssoftware, aus dem Jahr 2019, sagen 76 % der befragten Mitarbeiter:innen mit Kundenkontakt, dass sie eine Stelle attraktiver fänden, wenn es dort Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für sie gäbe. Dennoch hat dieselbe Studie ergeben, dass lediglich 41 % der Arbeitgeber:innen solche Möglichkeiten anbieten.

Noch wichtiger: Das Lernen bei Mitarbeiter:innen zu fördern, kann das Zugehörigkeitsgefühl derselbigen fördern. „Investitionen in Beschäftigte werden dir und deinem Unternehmen zehnfach zurückgezahlt“, sagt Laurie Barth, Softwareentwicklerin bei Ten Mile Square Technologies. „Sie heben die Stimmung und vermehren das interne Wissen, und Mitarbeiter:innen haben das Gefühl, weiter zu wachsen, anstatt auf der Stelle zu treten, was ihnen jede Menge Anreize gibt, im Unternehmen zu bleiben, wenn sie ansonsten zufrieden sind.“

Wer Mitarbeitendenengagement und Produktivität steigern möchte, muss Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter:innen schaffen, die zudem die Team-Produktivität erhöhen. Das geht am besten folgendermaßen.

Fördere das Lernen bei deinen Mitarbeiter:innen

Nigel Paine, Autor von Workplace Learning: How to Build a Culture of Continuous Employee Development (Lernen am Arbeitsplatz: Schaffen einer Kultur kontinuierlicher Mitarbeitendenentwicklung), erzählt im Video unten: „Eine Kultur des Lernens entsteht, wenn eine Organisation den Einblick von außen nimmt, diesen schnell intern verbreitet und in Aktionen übersetzt.“ Das Teilen neuer Informationen intern kann auf vielerlei Arten geschehen, z. B. durch zwanglose Vorführungen oder auch in Mitarbeitendenkursen mit formellem Lehrplan.

Ein stark aufkommender Trend der Fortbildung am Arbeitsplatz ist „Mikrolernen“, eine Branche, für die 2024 ein Volumen von 2,7 Milliarden US-Dollar prognostiziert wird. Mikrolernen umfasst informative Inhalte in Form von Kurzvideos, Lernkarteien, Infografiken und spielerischen Formaten, die allesamt ein solideres und interessanteres internes Fortbildungsprogramm erschaffen können.

„Wir stellen fest, dass immer mehr Organisationen eigene interne Schulungsprogramme entwickeln, für die es Abzeichen, Zertifikate und Förderung gibt“, sagt Preston D. Cameron, Managing Director bei der Oculus Consulting Group. „Solche Programme werden von Mitarbeiter:innen geleitet, die extra Zeit dafür bekommen, Fortbildungsprogramme und -inhalte exklusiv für ihre Organisation zu entwickeln.“

Installieren Nutze Learn Amp für Slack für Folgendes: Learn Amp ist ein kostenpflichtiger Dienst für Lernprogramme, Fortbildung und Onlineschulungen eines Unternehmens

Interaktion mit Learn Amp über den Slash-Befehl /learnamp

Anzeigen von Lernaktivitäten, die aus Learn Amp wieder in einen Slack-Channel gepostet wurden Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

Lernförderprogramme sollten Mitarbeiter:innen ebenso zugute kommen wie Arbeitgeber:innen

Carol Leaman, CEO von Axonify ‒ eine Plattform für Mikrolernen ‒ rät Arbeitgeber:innen, bei der Etablierung solcher Programme überlegt vorzugehen. „Der Pfad, den Arbeitgeber:innen für ihre Mitarbeitenden erstellen, sollte deren Fähigkeiten auf relevante Weise erweitern“, sagt sie. „Mitarbeiter:innen möchten, dass die Lernpfade und die sie umgebenden Programme ihnen zu besseren Anstellungschancen und höheren Gehaltsabrechnungen verhelfen.“

Im Wesentlichen sind Mitarbeiter:innen eher geneigt, ihr Lernen fördern zu lassen, wenn sie das Schulungsangebot für sich selbst ausgewählt haben. Und Arbeitgeber:innen ist es deutlich lieber, die Kosten dafür zu tragen, wenn durch die Investition in die Mitarbeitendenfortbildung eine klar vorhandene Lücke geschlossen wird.

„Führungskräfte und Mitarbeiter:innen müssen gemeinsam daran arbeiten, die Kurse und Ressourcen zu finden, die die Einzelperson individuell stärker machen und in die Rollen hineinwachsen lassen, die geschäftlich erforderlich sind“, so Dawson Whitfield, Mitbegründer und CEO von Looka, einer Plattform für die Erstellung von Logos, Websites und Marken. „Nicht jede Weiterbildung bringt dieselbe Rendite, aber die richtige kann dazu beitragen, dass Mitarbeiter:innen und Unternehmen gemeinsam wachsen.“

Eine Art, durch die Mitarbeiter:innen durch das Fördern ihres Lernens wachsen können, ist durch den Aufbau von Resilienz, einer Schlüsseleigenschaft für persönlichen und beruflichen Erfolg. Laut How a Learning-Oriented Organizational Climate Is Linked to Different Proactive Behaviors: The Role of Employee Resilience (Verbindungen zwischen lernorientiertem Unternehmensklima und verschiedenen proaktiven Verhaltensweisen: Die Rolle der Resilienz bei Mitarbeitenden), einer Studie von Social Indicators Research „stimuliert ein lernorientiertes Unternehmensklima Proaktivität bei Mitarbeiter:innen durch Mitarbeitendenresilienz“.

Resiliente Mitarbeiter:innen können mit Scheitern besser umgehen. Dadurch sind sie eher zu Innovationen fähig. Und vielleicht bringt eine solche Innovation dein Unternehmen einmal auf Kurs zu signifikantem Wachstum.

Motiviere deine Mitarbeiter:innen zum Lernen

Eine ehrliche Verpflichtung, das Lernen deiner Mitarbeiter:innen zu fördern, zeigt denen, die für dich arbeiten, dass du dich für sie interessierst und ihnen jedes mögliche Hilfsmittel für den Erfolg geben möchtest. Wichtig dabei ist, sicherzustellen, dass du deinen Mitarbeiter:innen diese Gelegenheiten nicht nur anbietest, sondern sie aktiv ermutigst, sie in Anspruch zu nehmen.