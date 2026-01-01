Verizon ermöglicht Produktivität von überall – mit einer Produktivitätsplattform

Bei einem Telekommunikationsunternehmen mit einer Belegschaft, die eine mittelgroße Stadt füllen könnte, kann es Wochen dauern, bis selbst kleine Änderungen an der Arbeitstechnologie umgesetzt werden. Wenn man dann noch eine Pandemie hinzunimmt und die Zeitspanne auf ein paar Monate komprimiert, hat man eine echte Herausforderung vor sich.

Aspi Havewala, Global Head of Digital Workplace bei Verizon, und Russell Leader, Director of Planning and Engineering bei Verizon, waren genau in dieser Situation, als Verizon in den ersten Wochen des März 2020 mehr als 150.000 Mitarbeitende auf die Arbeit im Home-Office umstellte. In der Vergangenheit arbeiteten die Projekt-Teams von Verizon in der Unternehmenszentrale in New York City und in mehr als 100 Niederlassungen weltweit. Doch als die meisten Mitarbeitenden infolge der Pandemie ins Home-Office geschickt wurden, musste das Unternehmen radikal überdenken, wo und wie die Arbeit zukünftig erledigt werden sollte.

„Die Umstellung auf die Arbeit im Home-Office war anfangs sehr schmerzhaft, und unsere Mitarbeitenden vermissten die physische Nähe zu ihren Kolleginnen und Kollegen“, sagt Aspi. „Die große Frage war also: Wie gelingt es uns, unser Büro digital nachzubilden? Und genau da kommt Slack ins Spiel.“

Verizon hat Slack als seine Produktivitätsplattform eingerichtet – einen zentralen Ort, an dem Projekt-Teams, Tools, Partner:innen und Kund:innen miteinander vernetzt werden können. So entsteht ein leicht zugängliches Büro, in dem sich Mitarbeitende nicht nur mit Kolleg:innen austauschen, sondern auch Kundenbeziehungen stärken, Arbeit automatisieren und Zeit sparen können.

„Die große Frage war also: Wie gelingt es uns, unser Büro digital nachzubilden? Und genau da kommt Slack ins Spiel.“ Aspi Havewala Global Head of Digital Workplace, Verizon

Eine digitale Form der Zusammenarbeit von überall aus schaffen

Damit der Übergang zur neuen Produktivitätsplattform so reibungslos wie möglich verläuft, wurde bei Verizon intensiv darüber nachgedacht, wie die Akzeptanz von Slack gesteigert werden kann.

Die Einführung erfolgte in den verschiedenen Bereichen der Organisation zeitlich gestaffelt, da jedes Projekt-Team seine eigenen Anforderungen und Workflows hat. Im Vorfeld der Einführung bot das Unternehmen Informationssitzungen, regelmäßige Bekanntmachungen, Demos und Live-Fragestunden zum Thema Slack an.

Nach der Einführung bot Verizon zusätzliche Schulungen zu den Grundlagen von Slack, bewährten Methoden und Anlaufstellen für weitere Hilfe an. Zudem wurden spezielle Channels eingerichtet, in denen Mitarbeitende schnell und unkompliziert Fragen stellen können. Zur fortlaufenden Optimierung der Slack-Nutzung befragen die Führungskräfte der jeweiligen Projekt-Teams ihre Mitarbeitenden regelmäßig und entwickeln individuelle Schulungen, um eventuelle Wissenslücken zu schließen.

Für die Einführung von Slack benötigte Verizon weniger als sechs Monate und nur wenig externe Hilfe. „Wir haben die gesamte Implementierung ohne ein einziges persönliches Treffen mit dem Slack-Team durchgeführt“, sagt Leader.

Stattdessen hat Verizon auf Slack Connect gesetzt, eine Funktion, die Channel-basierte Zusammenarbeit auch für externe Partner:innen sowie Kund:innen ermöglicht, und gemeinsam mit dem Slack-Team nach bewährten Methoden gesucht. Dieser frühzeitige Austausch hat den Grundstein für die Einbindung weiterer externer Partner:innen in die Produktivitätsplattform von Verizon gelegt.

Erste Schritte mit dem Workflow-Builder Mit Slack ist es ganz einfach, Workflows zu erstellen, um gängige Aufgaben und Prozesse zu automatisieren, ohne dass dafür fortgeschrittene technische Kenntnisse erforderlich sind. So kannst du ganz einfach mit dem Workflow-Builder arbeiten: Richte einen Workflow ein. Dieser mehrstufige Prozess beginnt in deinem Slack-Workspace. Lege einen Namen für deinen Workflow fest, entscheide, in welchem Channel er ausgeführt wird, und lege fest, wie er ausgelöst werden soll. Füge Schritte zu deinem Workflow hinzu. Lege fest, ob eine Nachricht generiert werden soll, wenn ein:e Benutzer:in eine Aktion ausführt. Oder lasse deinen Workflow Benutzerinformationen sammeln und sie mit einer verknüpften App teilen. Verwalte Workflow-Mitarbeitende. Entscheide, ob du anderen Mitgliedern deines Workspace die Berechtigung erteilen willst, an deinem neuen Workflow mitzuarbeiten. Veröffentliche deinen Workflow. Zeige eine Vorschau in einem Test-Channel an, bevor du deinen Workflow an seinen endgültigen Einsatzort verschiebst. Anschließend kannst du ihn veröffentlichen, sodass er anderen Mitgliedern sofort zur Verfügung steht. Weitere Details und Informationen über erweiterte Funktionen findest du in unserer Anleitung zu Workflow-Builder.

Kundenbeziehungen mit Slack Connect stärken

Bevor es Slack gab, nutzten die unternehmenseigenen Lösungsteams für Partner:innen ein Online-Ticketing-System, um mit Vertriebspartnern zusammenzuarbeiten. Jetzt nutzen sie Slack Connect.

„Gute Beziehungen zu unseren Partner:inen sind uns sehr wichtig“, sagt Leader. „Wir verwenden Slack Connect, um auf Fragen unserer Partner:innen einzugehen und die Zusammenarbeit mit ihnen zu optimieren.“

Auch die Vertriebsteams von Verizon haben den Wert von Slack Connect für die Zusammenarbeit mit Kund:innen erkannt. Dies wurde besonders wichtig, als persönliche Treffen während der Pandemie kaum noch möglich waren.

„Wir können unsere Kund:innen nicht mehr persönlich besuchen – das ist größtenteils nicht möglich“, sagt Leader. „Slack Connect wird von unseren Verkäufer:innen verwendet, um ihre Geschäftsbeziehungen zu vertiefen.“

Slack zum Skalieren der Automatisierung verwenden

Während der Einführung von Slack sah Leader eine Möglichkeit, die Arbeit durch die Automatisierung bestimmter Prozesse zu verbessern.

Er wusste, dass sein Projekt-Team nicht in der Lage war, Automatisierungen für jeden einzelnen Problembereich im Unternehmen zu entwickeln, also wurden die Funktionen der Slack-Plattform im gesamten Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Das Citizen Builder Program von Verizon ermutigt Projekt-Teams, ihre eigenen Lösungen mit den sofort einsatzbereiten Slack-Apps und dem Workflow-Builder zu erstellen. Dabei handelt es sich um ein benutzerfreundliches Tool zur Erstellung benutzerdefinierter Automatisierungen, das keinen Programmieraufwand erfordert.

„Mitarbeitende außerhalb der IT sind sich ihrer eigenen Probleme bewusst und können die Funktionen von Slack nutzen, um ihre eigenen Workflows zu erstellen“, sagt Leader. „Die IT-Abteilung stellt damit nicht nur ein Tool zur Verfügung, sondern eine ganze Plattform, auf der andere Abteilungen aufbauen können.“

Joseph Nieves und Christopher Mamakos, Strategy and Execution Manager für das Wireline Network Operations Team von Verizon, das für Installationsdienste vor Ort bei Kund:innen zuständig ist, haben beispielsweise einen Workflow eingeführt, der die Koordination von Mitarbeitenden bei Serviceeinsätzen im Außendienst erleichtert. Die Automatisierung hilft dem Projekt-Team auch dabei, Kund:innen genauere Termine zu bieten, sodass alle effizienter arbeiten können.