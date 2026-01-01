Rasantes Wachstum strukturiert und inklusiv gestalten

Torsten Pfahl, Senior Specialist im Bereich Enterprise IT Solutions bei Delivery Hero SE, erzählt, wie das Unternehmen mit Slack Dynamik orchestriert.

2011 gegründet, zählt Delivery Hero heute 44.000 Beschäftigte, 11 Marken und ist in 70 Ländern aktiv – sie alle nutzen Slack für die Zusammenarbeit. Torsten Pfahl Senior Specialist Enterprise IT Solutions, Delivery Hero SE

Slack ist kommunikatives Bindeglied

Bei Delivery Hero gehört Slack für die gesamte Belegschaft zur Grundausstattung. Von der Führungsebene über die Abteilungen bis hin zu den Mitarbeitenden, die direkt mit den Partner:innen oder in der Verwaltung arbeiten – alle nutzen Slack. In den letzten Jahren ist die Organisation stark gewachsen, aus sich selbst heraus, aber auch durch Zukäufe. „Mit Slack Connect können wir niederschwellig und schnell mit den zugekauften Firmen in Kontakt treten“, erklärt Pfahl. Mit Slack war diese Dynamik in diesen Dimensionen überhaupt erst umsetzbar: Die Integration eines neuen Unternehmens beginnt immer mit einer Slack-Nachricht in Slack Connect, womit sich Delivery Hero mit seinen Partner:innen vernetzt.

„Der große Vorteil von Slack AI liegt darin, dass die KI auf unsere Daten zugreifen und diese intelligent interpretieren kann.“ Torsten Pfahl Senior Specialist Enterprise IT Solutions, Delivery Hero

Einheitlichkeit und Übersicht

Technologie ist für dieses nahtlose Zusammenwachsen zentral. Deshalb stellt Delivery Hero den Einheiten und Marken seine Lösungen zentral zur Verfügung. Mit dem Wachstum entstand der Bedarf für Enterprise Grid, die Slack-Lösung für große und komplexe Unternehmen. Die Einheiten und Marken können mit dessen Hilfe sehr eigenständig agieren, bleiben aber zugleich zentral eingebunden, mit Zugriff auf alles Wissen sowie alle Apps und Integrationen. Das Management wiederum, das nahtlos in Slack eingebunden ist, hat jederzeit Zugriff auf die wichtigsten Kern-Business-Metriken. Aktuell testet Delivery Hero auch Slack AI – und profitiert dabei von einem optimierten Zugang zum kollektiven Wissen: „Der große Vorteil von Slack AI liegt darin, dass die KI auf unsere Daten zugreifen und diese intelligent interpretieren kann“, sagt Pfahl.

Die ganze Geschichte und wie Delivery Hero Automatisierung nutzt, um noch produktiver zu arbeiten, gibt es hier (LINK) zum Ansehen.