En 2023 hubo 1 ciberataque cada 39 segundos, lo que supone unos 2200 por día y un aumento en su intensidad respecto al 2022 (1 cada 44 segundos). En este escenario, la correcta gestión de contraseñas se ha convertido en una prioridad crítica para garantizar la seguridad de la información tanto personal como empresarial.

Sin embargo, a pesar de esta preocupante tendencia, ni usuarios ni en muchas ocasiones organizaciones se toman en serio un tema tan delicado como este, facilitando aún más si cabe el trabajo a los ciberdelincuentes. Un buen ejemplo de esto es que “123456” sigue siendo la contraseña más utilizada del mundo, un password demasiado débil que los hackers pueden descifrar en menos de un segundo.

¿Qué es la gestión de contraseñas, por qué es tan importante para usuarios y empresas o cómo deberían ser para garantizar una seguridad óptima? En este artículo, abordaremos en profundidad estos y otros aspectos relacionados con la gestión de contraseñas.

¿Qué es la gestión de contraseñas?

La gestión de contraseñas es la metodología que usuarios y empresas emplean a la hora de almacenar y organizar todas las contraseñas que utilizan en sus actividades diarias. Se ha vuelto una tarea importante debido no solo a la ciberdelincuencia, sino también en cuestiones de practicidad ante la creciente cantidad de servicios y aplicaciones que requieren autenticación.

Una correcta gestión de contraseñas ayuda a proteger la información personal y corporativa, a la vez que facilita el acceso seguro a diversas plataformas y herramientas. Asimismo, son una de las medidas de seguridad necesarias para cumplir con el RGPD, pues esta regulación requiere que las organizaciones tomen medidas técnicas y organizativas para garantizar la protección de los datos personales.

Actualmente, la gestión de claves se realiza empleando herramientas de software conocidas como gestores de contraseñas, que permiten almacenar y generar contraseñas de manera segura. Estas herramientas cifran todas las contraseñas y las protegen con una única contraseña maestra. Sin embargo, algunos usuarios se empeñan en seguir utilizando hojas de cálculo o procesadores de texto para gestionar sus passwords, algo sumamente inseguro y que todos los expertos en ciberseguridad desaconsejan.

¿Por qué es importante la gestión de contraseñas?

En el área de la ciberseguridad informática hay una especie de dicho que sostiene que, el escalón más débil de un sistema de seguridad, es el usuario. Y esto es en gran parte debido a la poca preocupación y atención que se le presta a la gestión de contraseñas . Por supuesto, no es el único factor, pero sí uno de los más importantes.

Una contraseña débil o muy usada facilita enormemente el trabajo de los ciberdelincuentes, quienes pueden acceder a información sensible y poner en peligro la seguridad de una organización o un individuo. Los hackers solo necesitan una pequeña brecha para penetrar en los sistemas y poner en jaque a toda la organización, tal y como ocurre en los famosos ataques de ransomware, los cuales aumentaron un 89 % en el año 2023.

Por otro lado, de nada sirve si utilizamos contraseñas fuertes si la gestión de las mismas es deficiente. Si no se almacenan de manera segura y se actualizan periódicamente, incluso las contraseñas más robustas pueden caer en manos equivocadas. Además, es crucial evitar el uso de la misma contraseña para múltiples servicios, ya que esto podría permitir a los ciberdelincuentes acceder a todas las cuentas con un solo descubrimiento.

Y una vez una persona no autorizada tiene nuestras contraseñas, los potenciales riesgos son casi innumerables: filtración de datos sensibles, parada de sistemas críticos, suplantación de identidad, robo financiero, daño en la reputación, pérdida de propiedad intelectual… Por todo ello, es esencial pensar en nuestra gestión de claves como una parte integral de nuestra estrategia de seguridad general, tanto a nivel personal como corporativo.

Gestores de contraseñas: clave para dejar atrás la inseguridad

Ante un escenario como el actual, en los últimos años son cada vez más las empresas que han puesto orden en sus sistemas de gestión de contraseñas, implementando herramientas especializadas que facilitan esta tarea y elevan la seguridad de la información.

Los gestores de contraseñas no solo ayudan a almacenar y organizar de forma segura todas las claves, sino que también son capaces de generar contraseñas robustas de forma automática y aleatoria.

Por ejemplo, Google ofrece una herramienta de gestión de contraseñas integrada en Chrome que permite guardar y gestionar contraseñas, así como generar contraseñas seguras automáticamente. Otras soluciones populares son Microsoft Authenticator, Llavero de iCloud, LastPass, 1Password o Dashlane. Todos ellos ofrecen funciones avanzadas para gestionar contraseñas de forma segura y eficiente.

Este tipo de programas se puede definir como almacenes seguros donde todas las claves se guardan de forma encriptada. Solo es necesario recordar una única contraseña maestra para tener acceso a todas las demás. Además, ofrecen otras funcionalidades, como la introducción automática de credenciales en formularios o la sincronización entre distintos dispositivos.

Por otro lado, muchos de estos gestores de contraseñas también ofrecen la opción de compartir contraseñas de forma segura entre usuarios o diferentes dispositivos, sin necesidad de revelar la contraseña en sí misma. Este es un recurso especialmente útil en entornos corporativos, donde a menudo es necesario compartir el acceso a ciertos recursos.

9 buenas prácticas en la gestión de contraseñas

Aunque los gestores de contraseñas es una excelente herramienta a la hora de administrar nuestras claves, también es esencial seguir buenas prácticas a la hora de crear y administrar contraseñas . Algunas de las más destacadas son:

Elegir el gestor más adecuado: no todas las soluciones de gestión de contraseñas son iguales. Es importante investigar y elegir una que se adapte a nuestras necesidades específicas, que tenga una interfaz de usuario amigable y que cumpla con los estándares de seguridad más rigurosos. Utilizar contraseñas robustas: utilizar un gestor de claves no es la panacea. Debemos seguir empleando contraseñas robustas que tengan una longitud de al menos 8 o 10 caracteres, que combinen mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Además, es recomendable evitar el uso de información personal o palabras comunes en nuestras contraseñas. Actualizar las contraseñas periódicamente: incluso con contraseñas robustas, es aconsejable cambiarlas cada cierto tiempo. Esto minimiza la posibilidad de que un ciberdelincuente tenga tiempo suficiente para descifrarlas. No reutilizar contraseñas: cada cuenta debe tener una contraseña única. De esta manera, si una de nuestras cuentas es comprometida, las demás seguirán estando seguras. Política de dispositivos personales: las empresas también deben establecer políticas claras sobre el uso de dispositivos personales para el trabajo. El objetivo es garantizar que todos los dispositivos que acceden a la red corporativa estén debidamente protegidos y cumplan con los requisitos de seguridad. Formación: es fundamental que los empleados de las empresas reciban formación sobre la importancia de una buena gestión de contraseñas. Esto incluye entender los riesgos asociados con prácticas inseguras y cómo evitarlas. Autenticación de dos factores: siempre que sea posible, se deben utilizar métodos de autenticación de dos factores. Esto añade una capa adicional de seguridad, ya que requiere que el usuario proporcione dos formas distintas de identificación. Principales ataques: los usuarios deben conocer y permanecer atentos a los principales ataques, sobre todo en lo que al phishing y la ingeniería social se refiere. Ante la duda, lo mejor es no hacer clic en ningún enlace ni proporcionar información comprometedora. Actualizaciones de software: mantener los dispositivos y aplicaciones actualizados es esencial, puesto que muchas actualizaciones incluyen parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades que podrían ser explotadas por los ciberdelincuentes

Slack y gestión de contraseñas

Desde Slack estamos comprometidos en proporcionar un entorno seguro para nuestros usuarios. Por ello, hemos implementado medidas de seguridad robustas, que incluyen la autenticación de dos factores, SSO o la administración de clave de empresa (EKM), que permite a las organizaciones controlar y administrar sus propias claves de cifrado para proteger sus datos dentro de Slack, así como controlar el acceso de forma granular.

Por otro lado, la integración de Slack con otras aplicaciones se realiza también de forma segura empleando OAuth, un protocolo de autorización estándar de la industria que permite a los usuarios aprobar la aplicación para actuar en su nombre sin compartir su contraseña. Los usuarios pueden integrar sus aplicaciones y crear flujos de trabajo automatizados de manera sencilla, rápida y totalmente segura.

Asimismo, Slack también permite la integración de la plataforma con una gran variedad de gestores de contraseñas populares. Esto facilita a los usuarios y empresas gestionar de manera segura sus claves dentro del entorno de Slack, lo que mejora aún más la seguridad y la eficiencia en el uso de la plataforma.