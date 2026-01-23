Según el último Informe de Cibercriminalidad, en 2024 se registraron 464.801 ciberdelitos en España, de los cuales el 89 % fueron estafas informáticas. Además, España se ha convertido en el segundo país con más ciberamenazas en 2025.

Ante este panorama, y en un momento donde la barrera entre lo virtual y lo físico está más diluida que nunca, proteger la identidad digital y la información personal se está convirtiendo en una prioridad para todos.

En este artículo explicaremos qué es la protección de la identidad digital, las amenazas a las que nos enfrentamos en línea y cómo podemos protegernos.

¿Qué es la protección de la identidad digital y por qué importa?

La protección de la identidad digital se refiere a todas las medidas y prácticas destinadas a salvaguardar la información personal y la presencia en línea de un individuo.

En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, donde gran parte de nuestras actividades cotidianas se llevan a cabo en internet, la protección de la identidad digital se ha vuelto fundamental para preservar la seguridad, la privacidad y la integridad de los datos personales.

En términos más específicos, esta práctica implica prevenir el robo de identidad, la suplantación de identidad, el fraude financiero, la exposición de información confidencial y otras amenazas que pueden surgir en el ciberespacio.

Esto puede incluir la adopción de contraseñas seguras, el uso de herramientas de autenticación de dos factores, la actualización regular del software de seguridad, la gestión adecuada de la configuración de privacidad en redes sociales y plataformas en línea, entre otras estrategias.

En resumen, la protección de la identidad digital es esencial para garantizar que nuestra información personal y presencia en línea estén protegidas contra posibles ataques y abusos, permitiéndonos disfrutar de manera segura y responsable de las oportunidades que ofrece el mundo digital.

¿Cuáles son las principales amenazas contra tus datos personales?

Las amenazas contra la seguridad de los datos personales se clasifican en no humanas, humanas involuntarias y humanas intencionales. Cada una de ellas tiene sus propias características y formas de manifestarse.

Amenazas no humanas

Incidentes naturales : desastres naturales como terremotos, inundaciones o incendios pueden dañar los centros de datos y causar la pérdida irreversible de datos personales.

Errores técnicos : fallos en los sistemas informáticos, como un error de programación o un mal funcionamiento del hardware, pueden provocar la pérdida o la corrupción de los datos.

Fallas de infraestructura : interrupciones en los servicios de internet o apagones eléctricos pueden causar la pérdida temporal de acceso a los datos personales almacenados en línea.

Amenazas humanas involuntarias

Errores de usuario : acciones involuntarias por parte de los usuarios, como enviar información confidencial a la dirección de correo electrónico incorrecta o eliminar accidentalmente archivos importantes.

Filtración de datos : la divulgación no autorizada de información personal debido a configuraciones incorrectas o a la falta de medidas de seguridad adecuadas.

Violaciones de confidencialidad : acceso no autorizado a datos personales por parte de empleados deshonestos o descuidados.

Amenazas humanas intencionales

Robo de identidad : obtención y uso no autorizado de información personal para cometer fraudes, como solicitar créditos o realizar transacciones financieras en nombre de otra persona.

Malware : programas maliciosos diseñados para robar datos personales, como información de inicio de sesión o detalles de tarjetas de crédito, de los dispositivos infectados.

Phishing : estafas que involucran la suplantación de identidad, la falsificación de sitios web legítimos o el engaño a las personas para revelar información personal o financiera. Es la amenaza más común y aumentó un 40 % en el primer trimestre de 2025.

Estos son solo algunos ejemplos de las diversas amenazas que pueden comprometer la seguridad de los datos personales en línea. Es importante ser consciente de estas amenazas y tomar medidas proactivas para proteger nuestra información y nuestra privacidad en el ciberespacio.

Cómo proteger tu identidad digital en 7 pasos

Utilizar contraseñas seguras, doble autentificación, mantener el software actualizado o tener cuidado con correos electrónicos sospechosos son algunas de las medidas que puedes adoptar para proteger tu identidad digital en tu día a día. Veamos estos y otros consejos en detalle.

Utiliza contraseñas seguras : Crea contraseñas únicas y complejas que incluyan una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales.

Evita usar información personal obvia en tus contraseñas , como fechas de nacimiento o nombres de familiares.

Usa gestores de contraseñas para almacenar y gestionar tus contraseñas de forma segura. Habilita la autenticación de dos factores (2FA) : Activa la autenticación de dos factores siempre que sea posible en tus cuentas en línea. La 2FA agrega una capa adicional de seguridad al requerir un segundo método de verificación, como un código enviado a tu teléfono móvil, además de tu contraseña. Según un informe de Microsoft, el 99 % de las cuentas vulneradas no tenía activada la autenticación en dos pasos.

Método Nivel de seguridad Facilidad de uso Contraseña única Bajo Alta Autenticación de dos factores (SMS) Medio Media Autenticación de dos factores (App) Alto Media Autenticación biométrica Muy alto Muy alta Llaves de seguridad física Muy alto Media-baja

Mantén tu software actualizado :

Instala regularmente las actualizaciones de software y parches de seguridad en todos tus dispositivos, incluyendo sistemas operativos, navegadores web y aplicaciones. Las actualizaciones suelen corregir vulnerabilidades conocidas que podrían ser explotadas por ciberdelincuentes.

Ten cuidado con los correos electrónicos sospechosos :

No hagas clic en enlaces ni descargues archivos adjuntos de correos electrónicos no solicitados o de remitentes desconocidos.

Verifica siempre la autenticidad de los correos electrónicos antes de proporcionar información personal o hacer clic en enlaces.

Protege tu información en redes sociales :

Revisa y ajusta la configuración de privacidad de tus cuentas en redes sociales para controlar quién puede ver tu información personal y tus publicaciones.

Ten cuidado con la información que compartes en línea y evita proporcionar detalles personales sensibles en tus perfiles públicos.

Evita redes wifi públicas no seguras :

Evita conectarte a redes wifi públicas no seguras, especialmente para realizar actividades que involucren el acceso a información confidencial o sensible.

Utiliza una red privada virtual (VPN) cuando necesites conectarte a internet en lugares públicos para cifrar tus datos y proteger tu privacidad.

Monitoriza tus cuentas regularmente:

Revisa regularmente tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros servicios en línea para detectar cualquier actividad inusual o transacciones no autorizadas.

Actúa de inmediato si observas algún signo de actividad sospechosa, como cambios de contraseña no autorizados o compras desconocidas.

Al seguir estos consejos y mantener una actitud vigilante en línea, puedes fortalecer la protección de tu identidad digital y reducir el riesgo de ser víctima de robo de identidad, fraude en línea y otras amenazas cibernéticas.

¿Qué hacer si te roban la identidad digital?

En caso de robo de identidad digital debes actuar de forma rápida y certera con el objetivo de minimizar los daños. Deberás:

Cambiar la contraseña de las cuentas comprometidas , aprovechando para activar la autenticación en dos factores

Contactar con tu banco para informar de la situación, anular tarjetas bancarias y reforzar la seguridad de tu cuenta

Denunciar el robo de identidad a las autoridades competentes, normalmente Policía Nacional, Guardia Civil o Agencia Española de Protección de Datos

Ponerte en contacto con el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) a través de su línea de ayuda en ciberseguridad 017 para recibir asesoramiento especializado

También puedes ponerte en contacto con la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) para notificar el incidente y recibir orientación sobre los pasos legales a seguir

Monitorizar tus cuentas y servicios online durante los siguientes meses para detectar cualquier actividad sospechosa o uso indebido de tu información

Y recuerda: Internet es un lugar repleto de amenazas que pueden poner en peligro tu privacidad y seguridad. Por eso, es fundamental mantenerse al día y tomar medidas proactivas para salvaguardar nuestra información personal y mantenernos seguros en el ciberespacio.

Slack cuenta con las últimas herramientas de seguridad disponibles para que todas tus comunicaciones estén a salvo de ciberataques. Te animamos a adoptar prácticas de seguridad sólidas y estar alerta ante posibles riesgos para disfrutar de los beneficios de la era digital sin comprometer tu privacidad y seguridad.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es exactamente la identidad digital?

La identidad digital es el conjunto de información y datos personales que una persona genera y comparte en internet a través de sus actividades en línea. Incluye todo, desde perfiles en redes sociales, correos electrónicos y contraseñas, hasta el historial de navegación o compras online.

¿Cómo sé si me han robado la identidad en internet?

Los cargos no autorizados en tus cuentas bancarias, notificaciones de cambios en contraseñas que no realizaste, correos sobre compras o servicios que no solicitaste, o dificultad para acceder a tus cuentas habituales son señales de posible robo de identidad digital.

¿Por qué es tan importante la autenticación en dos pasos?

La autenticación en dos pasos añade una capa adicional de seguridad muy difícil de romper, reduciendo el riesgo de acceso no autorizado en un 99 % y previendo el 80 % de las brechas de seguridad, según un informe de Keeper Security.

¿Dónde puedo denunciar un robo de identidad digital en España?

Si sufres un robo de identidad digital puedes denunciarlo a través de la Policía Nacional o Guardia Civil, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) llamando al 017, o presentando una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). También es recomendable contactar inmediatamente con tu banco para bloquear cuentas y tarjetas comprometidas.