ciberseguridad empresas

En el año 2022 y según un reciente estudio de Deloitte, el 94 % de las empresas españolas reconocen haber sufrido algún incidente de ciberseguridad, mientras que el ransomware, el malware y el phishing siguen siendo los incidentes más habituales.

Todo ello ha posicionado a España en el TOP 3 de peligrosidad cuando de ciberataques se refiere. La ciberseguridad para empresas es hoy más que nunca uno de los aspectos más relevantes para los negocios.

Y es que, a pesar de la insistencia de las autoridades y expertos, muchas empresas siguen dejando en un plano demasiado lejano las medidas de ciberseguridad, sin otorgarle la importancia que realmente tiene. Y es que en apenas unos segundos, todo lo que ha costado tantos años construir, puede derrumbarse a causa de un ciberataque.

En este artículo veremos por qué es tan importante la ciberseguridad para empresas, que impacto puede llegar a tener un ciberataque y cómo podemos mejorar notablemente la ciberseguridad de una empresa con tan solo aplicar 10 simples consejos.

¿Qué es la ciberseguridad para empresas?

Se denomina ciberseguridad para empresas al conjunto de elementos, componentes, servicios y medidas que una organización pone en marcha con el objetivo de mantener a salvo su infraestructura informática. En un mundo digital como el actual, se trata de un área crucial para la productividad y rentabilidad de una empresa.

La misión de la ciberseguridad en empresas es protegerse de los innumerables peligros cibernéticos: desde ataques dirigidos o malware hasta accesos indebidos o desastres informáticos. El objetivo es proteger tanta la propia infraestructura informática como la información almacenada y el buen funcionamiento de la cadena de producción.

Cada día surgen nuevas amenazas que pueden poner en jaque la estabilidad de una empresa. Para construir un ecosistema digital seguro, las compañías pueden poner en marcha distintas políticas y medidas de ciberseguridad, diferenciando entre:

Preventivas: medidas que se aplican con el objetivo de evitar incidentes informáticos, como por ejemplo antivirus, firewall, formación a empleados, conexiones cifradas, contraseñas seguras, copias de seguridad, auditorías, etc.

Correctivas: medidas que se aplican cuando el incidente de seguridad ya se ha producido, como por ejemplo un plan de recuperación ante desastres, desconexión de equipos, búsqueda y detección de fallos, eliminación de malware, etc.

Ambos tipos deben formar parte de un plan de seguridad global que permita:

Preservar la privacidad, integridad y confidencialidad de los datos

Asegurar la disponibilidad de los servicios

Evitar el robo de información

Conservar la propiedad intelectual

Aumentar la capacidad de recuperación

Reducir las pérdidas por ciberataques

Mantener el prestigio público de la empresa

¿Por qué es tan relevante?: Historia de un ciberataque

Juan, empleado del departamento financiero de una empresa, abre su bandeja de entrada a las 10 de la mañana. Abre un correo donde se le pide que cambie su contraseña corporativa por seguridad, ya que ya han pasado 3 meses desde la última vez que la cambió.

Sin preguntarse mucho más, Juan accede al link adjunto y cambia la contraseña. Un poco más tarde, a las 11:30 de la mañana, aparece un extraño mensaje en las pantallas de toda la empresa. Todos los datos de la organización han caído en las manos de una organización criminal. Los dispositivos están bloqueados y los datos serán destruidos en 24 horas a menos que se pague un rescate de unos 200.000 €.

Con la empresa parada y en peligro, los responsables se reúnen con el objetivo de solucionar la compleja situación. No existe un plan de recuperación ante desastres como este y las copias de seguridad disponibles también están secuestradas. ¿Es pagar la cantidad demandada la única solución?

Tras discutir si pagar o no, deciden contactar con una empresa de ciberseguridad para ver si es posible recuperar los sistemas. Pronto llegan buenas noticias: la recuperación parece que será posible, pero no será barata ni rápida.

A las 19:00 la empresa de ciberseguridad contratada ya está trabajando, mientras que algunos empleados se marchan a casa sin saber qué ocurrirá. Mientras tanto, los clientes siguen sin servicio y el teléfono no para de sonar.

Tras 3 días de duro trabajo, los sistemas se han podido recuperar, aunque de forma parcial, pues se han perdido algunos datos importantes y grandes sumas de dinero, debido a la imposibilidad de trabajar con normalidad y la rescisión de clientes importantes. El daño producido por el ataque ha tenido un impacto muy negativo.

10 consejos para mejorar la ciberseguridad en empresas

La anterior historieta es tan solo un pequeñísimo ejemplo de lo que puede suponer un ciberataque de ransomware para una empresa. El simple hecho de hacer clic en un enlace ilegítimo puede poner patas arriba toda una empresa y causarle daños graves, y en ocasiones irreparables. El 60 % de las pequeñas empresas que son víctimas de un ataque se ven forzadas a cerrar 6 meses más tardes.

La implementación de políticas de ciberseguridad para empresas ofrece todo lo necesario para que este tipo de situaciones no sucedan. ¿Es difícil o caro? La realidad es que no, pues se trata de una pequeña inversión de tiempo y esfuerzo económico en comparación a las consecuencias que pueden ocasionar un ciberataque.

A continuación te dejamos 10 consejos que te pueden ser de ayuda para mejorar la ciberseguridad de tu empresa.

1. Formación

La mayoría de expertos en ciberseguridad empresarial coinciden: la falta de conocimientos por parte de los empleados hace que esta sea la puerta entrada de principal para los ciberataques. Y una vez dentro del sistema, las oportunidades de lograr sus objetivos se multiplican.

La solución a esta cuestión es relativamente sencilla: formación. Los empleados deben conocer cuáles son las principales amenazas informáticas, qué aspecto tienen o cómo actuar frente a ellas. En este caso, la frase del “conocimiento es poder” toma un significado completo.

2. Evaluación de riesgos

Esperar a estar en una situación vulnerable no es lo más recomendable para revisar la ciberseguridad de una empresa. Sin duda, la mejor forma de hacer frente es tomar medidas preventivas y evaluar los posibles riesgos, desde las redes o los sistemas hasta el almacenamiento o los dispositivos.

La evaluación de riesgo permite a las empresas estudiar cuáles son los puntos críticos y qué medidas preventivas se pueden aplicar para tratar de protegerlos. Es necesario determinar e identificar posibles huecos de seguridad, así como tener claro la jerarquía de acceso al sistema o a los datos.

3. Protección

Una vez evaluados los riesgos será momento de empezar a implementar las distintas medidas de protección. El objetivo es diseñar un ecosistema digital lo más seguro e impenetrable posible. Para ello deberás contar con las mejores soluciones de seguridad del mercado y contar con expertos en la materia, ya sea de forma interna o externa.

A pesar de la importancia de la ciberseguridad para empresas, 9 de cada 10 PYMES españolas no han implementado todavía las medidas de protección más adecuadas para su nivel de digitalización actual. La evaluación de riesgo y la posterior puesta en marcha de medidas de ciberseguridad activas es crucial para evitar incidentes informáticos.

4. Actualizar

A pesar de que la planificación inicial es crucial, también lo su posterior mantenimiento y actualización. Cada día surgen nuevas amenazas y se descubren nuevos errores o fallos de diseño que ponen en peligro las infraestructuras informáticas de las empresas.

Por ello es necesario actualizar de manera recurrente las nuevas actualizaciones de software disponibles. De la misma forma, es necesario revisar constantemente el plan de ciberseguridad en búsqueda de mejoras, así como estar al día de las nuevas posibles amenazas y soluciones.

5. Plan de recuperación ante desastres

A pesar de los esfuerzos de los expertos en ciberseguridad empresarial, todavía no se ha descubierto ninguna infraestructura informática que sea absolutamente perfecta. Por ello es importante tener un plan de recuperación ante desastres informáticos.

El 80 % empresas han experimentado algún tipo de parada de servicios los últimos 3 años a causa de un ciberataque. Incluso grandes empresas que disponen de los mejores expertos y servicios en seguridad informática sufren ataques. Disponer de copias de seguridad recientes y un plan de recuperación es vital para reducir daños en caso de recibir un ataque.

6. Software

El uso de software ilegal, desactualizado o de baja calidad también puede ser causa de muchos problemas de seguridad informática. Se recomienda utilizar herramientas y programas legales, que se mantengan actualizados, que incorporen medidas de seguridad y que cuenten con el respaldo de sus creadores.

Emplear software y servicios cloud es sin duda una gran idea, ya que dispondrás de medidas de seguridad adicionales. Antes de instalar cualquier nuevo software en tú sistema, no olvides verificar su reputación, calidad y medidas de protección incluidas.

7. Comunicación Interna

Como has podido comprobar en el ejemplo del apartado anterior, los hackers suelen disfrazarse de agentes conocidos para intentar engañar a sus víctimas. Es lo que se conoce como ingeniería social. Por este motivo es importante utilizar vías de comunicación interna fiables y seguras.

En este aspecto, Slack es una de las herramientas más destacadas y utilizadas a nivel empresarial. No tan solo facilita y mejora la comunicación interna, sino que también implementa excelentes medidas de seguridad para mantener siempre a salvo los datos de sus usuarios.

8. Políticas de ciberseguridad

No solo vale con implementar medidas de seguridad, sino que también es necesario la colaboración por parte de toda la organización. Los empleados deben saber cuáles son las políticas de ciberseguridad y cómo deben actuar en el manejo de los dispositivos tecnológicos, datos, credenciales o en caso de sospecha.

Una de las medidas más relevantes reside en el uso de usuarios y contraseñas de alta seguridad. En España, la contraseña más utilizada sigue siendo “123456”, algo inadmisible a estas alturas. Las empresas deben obligar a que sus empleados utilizan contraseñas complejas y únicas, así como utilizar sistemas de autentificación avanzados (doble factor, biométrico, sistemas SSO, etc.).

9. Dispositivos móviles

El uso de dispositivos móviles personales está causando serios problemas de ciberseguridad a las empresas. Se trata de una puerta de entrada que en ocasiones no se valora y que facilita el acceso a ciberdelincuentes. Una simple conexión al wifi corporativo puede ser suficiente para desatar el caos.

Por ello se aconseja a las empresas que faciliten dispositivos móviles de uso corporativo exclusivo o adecuar el uso de los personales a las normas de ciberseguridad. Será necesario implementar medidas de conexiones seguras, protección de puntos finales, correo electrónico o uso de credenciales, entre otros.

10. Auditorías y simulacros

Otra de las medidas que las empresas pueden implementar para mejorar su ciberseguridad es la realización de auditorías regulares. Se trata de una forma de comprobar que las medidas implementadas están cumpliendo sus funciones, que tu equipo sabe cómo actuar en caso de ataque o descubrir nuevas mejoras.

En un mundo digital como el actual, la ciberseguridad empresarial se ha convertido en un tema capital para todo tipo de compañías. Aunque parece que nunca va a tocarnos a nosotros, la realidad es que todos estamos en el punto de mira, y la única forma de no ser alcanzado es empleando la defensa como el mejor ataque.

En Slack sabemos de su importancia y por eso actualizamos continuamente nuestro software de comunicación. Slack incluye funciones avanzadas de seguridad para dar un mayor control, visibilidad y flexibilidad a las empresas, tanto en la gestión de identidades y dispositivos como en la protección de datos o el gobierno de la información. No lo dudes, la comunicación interna de tus equipos estará siempre segura con Slack.