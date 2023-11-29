Según el INE, en España hay más de 4,3 millones de personas con discapacidad, de las cuales cerca de 1,9 millones tienen dificultades para comunicarse.

En este contexto, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) se han convertido en una herramienta esencial para estas personas, ya que incrementan su capacidad para expresar pensamientos, deseos, emociones y necesidades, ofreciéndoles la oportunidad de integrarse en la sociedad y mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, su importancia no se limita únicamente al ámbito social. La inclusión de los SAAC en entornos laborales están habilitando los entornos de trabajo verdaderamente inclusivos, así como la posibilidad de ofrecer una comunicación corporativa integral.

En este artículo, exploramos cómo los SAAC no solo benefician a las personas con discapacidad en el lugar de trabajo, sino que también como permiten mejorar la productividad, fomentar la diversidad y la igualdad, y contribuyen a la formación de equipos más eficaces y diversos.

¿Qué son los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación?

Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, abreviados como SAAC, permiten a personas con dificultad en el habla expresarse sin necesidad de utilizar la comunicación oral. Ofrecen todo tipo de instrumentos para comunicar pensamientos, deseos o necesidades a través de diferentes medios, desde la escritura o gestos hasta símbolos e ilustraciones.

Las personas con dificultades en el habla y trastornos del lenguaje emplean dichos sistemas con el objetivo de mejorar su interacción social, aprendizaje, integración laboral, etc. En definitiva, les permite comunicarse de una forma más satisfactoria, aumentando su bienestar, satisfacción e independencia.

Por un lado, se consideran sistemas alternativos aquellos que ofrecen un medio diferente a la comunicación por voz. Por otro lado, los sistemas aumentativos son aquellos que amplían la capacidad de comunicarse a aquellas personas que sí pueden emplear su voz, pero de manera muy limitada.

¿Qué personas utilizan los SAAC?

Por diferentes circunstancias, muchas personas pierden o tienen muchas dificultades para comunicarse vía oral. A pesar de ello, no debemos olvidar que todos somos usuarios de estos sistemas, ya que además del habla, también nos comunicamos por otros medios. Normalmente se dividen en 4 grandes grupos:

Personas con discapacidad motora : puede estar causada por diversos motivos, desde parálisis cerebral o distrofias musculares hasta accidentes craneoencefálicos o patologías neuromusculares progresivas.

: puede estar causada por diversos motivos, desde parálisis cerebral o distrofias musculares hasta accidentes craneoencefálicos o patologías neuromusculares progresivas. Personas con discapacidad intelectual : los SAAC también pueden ser utilizados por personas con discapacidad intelectual, psíquica, cognitiva o con trastornos de desarrollo del lenguaje y del espectro autista.

: los SAAC también pueden ser utilizados por personas con discapacidad intelectual, psíquica, cognitiva o con trastornos de desarrollo del lenguaje y del espectro autista. Personas con discapacidad sensorial : personas con algunos de sus sentidos no funcionan correctamente, ya sea por un problema de nacimiento o tras sufrir algún tipo de accidente o enfermedad, como por ejemplo, sordera, ceguera, sordoceguera, etc.

: personas con algunos de sus sentidos no funcionan correctamente, ya sea por un problema de nacimiento o tras sufrir algún tipo de accidente o enfermedad, como por ejemplo, sordera, ceguera, sordoceguera, etc. Personas con lesiones: los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación resultan útiles en personas que sufren lesiones que limitan los órganos que se encargan del habla, ya sea de forma temporal o permanente.

¿Qué tipos de sistemas alternativos y aumentativos existen?

Debido a las diferentes patologías y problemas que pueden causar dificultades en el habla, con el paso del tiempo se han inventado diferentes sistemas alternativos y comunicativos de comunicación. El objetivo de estos es ofrecer una vía que permita la comunicación de las personas, sin importar cuáles sean sus condiciones físicas o intelectuales. Algunos de los SAAC más populares son:

Gestos : los gestos se consideran en algunas ocasiones como un lenguaje universal que permite comunicarse en cualquier lugar del mundo. La mímica o los gestos manuales permiten ampliar la información e incluso hacerse entender sin necesidad de usar la voz.

: los gestos se consideran en algunas ocasiones como un lenguaje universal que permite comunicarse en cualquier lugar del mundo. La mímica o los gestos manuales permiten ampliar la información e incluso hacerse entender sin necesidad de usar la voz. Lenguaje corporal: los movimientos que podemos realizar con nuestro cuerpo nos permiten expresar infinidad de sentimientos o estados de ánimo, aumentando así el contexto de una conversación.

los movimientos que podemos realizar con nuestro cuerpo nos permiten expresar infinidad de sentimientos o estados de ánimo, aumentando así el contexto de una conversación. Lenguaje por señas: es uno de los SAAC más utilizados, ya que su configuración gesto-espacial y percepción visual ofrecen un medio de comunicación y estructuras gramaticales completas.

es uno de los SAAC más utilizados, ya que su configuración gesto-espacial y percepción visual ofrecen un medio de comunicación y estructuras gramaticales completas. Tableros de comunicación: son productos de apoyos básicos donde se ponen dibujos, fotografías, pictogramas, palabras, etc. La persona interesada señala los diferentes elementos para comunicarse.

son productos de apoyos básicos donde se ponen dibujos, fotografías, pictogramas, palabras, etc. La persona interesada señala los diferentes elementos para comunicarse. Aplicaciones de comunicación: aplicaciones tan comunes como WhatsApp, Slack, Gmail, Telegram o cualquier otra pueden ser consideradas como sistemas alternativos de comunicación. También se emplean tablets u ordenadores con aplicaciones personalizadas y específicas.

aplicaciones tan comunes como WhatsApp, Slack, Gmail, Telegram o cualquier otra pueden ser consideradas como sistemas alternativos de comunicación. También se emplean tablets u ordenadores con aplicaciones personalizadas y específicas. Rastreo ocular: las personas que tienen problemas de movilidad severos y daños en el aparato fonador pueden utilizar dispositivos de rastreo ocular eye-tracking. Estos detectan el movimiento de los ojos, los cuales se utilizan para interactuar con un dispositivo de escritura y voz sintetizada, entre otros.

¿Por qué los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación son importantes en la comunicación corporativa?

En un mundo donde la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades es cada vez más importante, los SAAC se han convertido en una herramienta esencial en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el ámbito laboral.

Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación ofrecen a las personas con dificultad en el habla poder aumentar su calidad de vida, ofreciéndoles la oportunidad de incrementar su capacidad de comunicarse en entornos laborales. Gracias a ello pueden integrarse en cualquier ámbito de trabajo y comunicarse de forma eficiente con sus compañeros.

Por otro lado, las empresas están teniendo cada vez más presente los SAAC con el objetivo de ofrecer una comunicación corporativa accesible e igualitaria. Las organizaciones tienen la oportunidad de dirigirse a todas las personas y realizar una

comunicación integrada, haciendo que su mensaje sea accesible para cualquier persona.

En este aspecto, Slack está totalmente comprometida en crear una aplicación de comunicación interna accesible para todas las personas, ofreciendo una gran variedad de configuraciones y opciones que facilitan el uso de la herramienta a personas con discapacidad. Trabajando codo con codo junto trabajadores con distintas dificultades, seguimos innovando para que Slack se adapte a las necesidades reales de las personas.