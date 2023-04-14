La digitalización ha conllevado que la forma en la que las personas se relacionan sea más inmediata y remota, gracias a plataformas y dispositivos, pero, a su vez, más vulnerable. Y es que la comunicación segura parece ser un gran desafío en este contexto, al exponer nuestras conversaciones a los hackers y a manos que pueden hacer un mal uso de ellas.

A pesar de todo, lo cierto es que comunicarse de forma confiable resulta tan clave e importante para la comunicación empresarial que la seguridad de las aplicaciones ha tomado un gran valor en el mercado. De hecho, un estudio de MarketsandMarkets señala que el valor de este sector aumentará hasta los 13.200 millones de dólares para 2025.

Si quieres saber más sobre la importancia de una comunicación segura, y de que esta tenga lugar bajo parámetros y políticas que entreguen un respaldo, de manera que solo las personas involucradas tengan acceso a lo que se está hablando, sigue leyendo

¿Qué es la comunicación empresarial segura?

La comunicación segura, también conocida por COMSEC (por sus siglas en inglés de Communications Security), hace referencia a la tranquilidad que entrega una vía de comunicación a la hora de garantizar que la integridad de un mensaje se mantiene intacta y, por tanto, el mensaje solo permanece almacenado y disponible para quienes están involucrados.

Es decir, se trata de un tipo de comunicación en la que se asegura que el intercambio de información se lleva a cabo de forma confidencial, privada y protegida, evitando accesos sin autorización o la intercepción de la misma.

Teniendo en cuenta que la comunicación segura se puede dar en diferentes contextos, ya sea desde la comunicación empresarial hasta personal o, incluso, estatal, es importante conocer qué técnicas y herramientas tienes a tu alcance en cada situación para lograrla.

Tipos de seguridad informática en la comunicación segura

Cuando hablamos de protección en la transmisión de datos en una comunicación empresarial segura, podemos contar con los siguientes tipos de seguridad informática:

Seguridad criptográfica

Se trata de un conjunto de técnicas y herramientas que buscan entregar confidencialidad, integridad y autenticidad a la información mediante el uso de cifrado. Este es un proceso que convierte la información legible en un formato encriptado que sólo lo puede leer la persona asignada.

Seguridad de transmisión

Consiste en proteger la información durante su transmisión para garantizar que sea confidencial, auténtica e íntegra, así como que solo es visible para las personas autorizadas.

Para ello, se utilizan técnicas y herramientas de cifrado, autenticación y control de acceso e, incluso, cifrado de extremo a extremo, autenticación de usuarios, gestión de claves, verificación de integridad y uso de protocolos de seguridad como SSL/TLS.

Seguridad de emisiones

Protección de la información que se transmite a través de ondas electromagnéticas. Se incluye el cifrado de datos, implementación de filtros, utilización de equipos y antenas de alta calidad y la reducción de la potencia de las señales emitidas.

Tipos de amenazas a una comunicación empresarial segura

A pesar de los sistemas de seguridad que se han implementado, existe una serie de amenazas que pueden afectar la privacidad e integridad de los datos transmitidos:

Intercepción de datos: esto sucede cuando un tercero obtiene acceso no autorizado a los datos que se están transmitiendo a través de una red o sistema de comunicación.

Manipulación de datos: los datos transmitidos se modifican durante la transmisión, lo que puede llevar a la corrupción o alteración de la información.

Suplantación de identidad: un atacante se hace pasar por otra persona o entidad legítima para engañar a los destinatarios y obtener acceso a información confidencial.

Ataques de denegación de servicio (DoS): un atacante sobrecarga un sistema o red con tráfico falso o inútil, lo que hace que el sistema o red sea inutilizable.

Malware: programas maliciosos que pueden ser instalados en un sistema para robar información o controlar el dispositivo.

Ingeniería social: técnicas utilizadas para obtener información confidencial mediante el engaño de los usuarios.

Acceso físico no autorizado : una persona no autorizada obtiene acceso físico a un dispositivo o sistema de comunicación y roba información o realiza otras actividades maliciosas.

Para que puedas protegerte de estas amenazas, existen distintas tecnologías y herramientas basadas en la seguridad y las buenas prácticas.

Cómo lograr una comunicación empresarial segura

Ahora que conoces las principales amenazas que existen y los sistemas de seguridad que se pueden implementar para una comunicación segura, es importante saber cómo puedes lograrla en la comunicación empresarial. No obstante, debes saber que esto dependerá de las necesidades y de distintos factores de una empresa, como el sector, el tamaño, su estructura y otras cosas más.

Sin embargo, por lo general, algunos elementos que te ayudarán a tener una comunicación segura en la empresa son los siguientes:

Uso de protocolos seguros. Utilizar protocolos de comunicación seguros como HTTPS, SSL/TLS, SSH, entre otros, para proteger la información durante su transmisión.

Cifrado de datos. Las técnicas de cifrado de datos, como el cifrado AES o RSA, protegen la información que se está transmitiendo,.

Autenticación y verificación de identidad. Puedes verificar la identidad de los usuarios o dispositivos involucrados en la comunicación mediante el uso de certificados digitales, autenticación de dos factores, etc.

Actualización de software . Mantener actualizado el software de los dispositivos y sistemas de comunicación para evitar vulnerabilidades y riesgos de seguridad.

Uso de contraseñas seguras. Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas con regularidad previene el acceso no autorizado a los sistemas de comunicación.

Protección física. Hay que proteger físicamente los dispositivos y sistemas de comunicación empresarial para evitar accesos no autorizados.

Educación y entrenamiento. Es vital capacitar a los usuarios en prácticas de seguridad de la información para que estén al día de las posibles amenazas y sepan cómo protegerse.

Como puedes ver, un enfoque de seguridad integral, con protección técnica, educación y entrenamiento de los usuarios, es fundamental para lograr una comunicación segura.

Garantiza una comunicación segura para tu empresa con Slack

Actualmente, la digitalización hace que las empresas cuenten con una “sede digital” para el trabajo en equipo. En este contexto, es fundamental considerar el tema de la comunicación segura.

En Slack estamos convencidos de que la sede digital de tu negocio debe ser segura, por lo que las distintas funciones de seguridad que ofrecemos permiten que los datos y las identidades de nuestros clientes estén salvaguardados.

Estas son algunas de las ventajas de contar con Slack para garantizar una comunicación empresarial segura :

Gestión de identidad y dispositivos

Solo las personas adecuadas y los dispositivos autorizados pueden acceder a la información de tu empresa en Slack. Para eso, existen funciones como el inicio de sesión único, la reclamación de dominios y el soporte para la gestión de movilidad empresarial.

Protección de datos

Una de las funciones que tenemos predeterminada en Slack es el cifrado de los datos en reposo y en tránsito para todos nuestros clientes. Así, protegemos aún más tus datos, utilizando herramientas como la administración de claves de cifrado, los registros de auditoría y las integraciones con los mejores proveedores en Prevención de pérdida de datos (PPD o DLP, por sus siglas en inglés).

Gobierno de la información

Slack ofrece capacidades de gobierno y gestión de riesgos, las cuales son suficientemente flexibles para poder satisfacer las necesidades de tu organización. Esto incluye políticas de retención global, condiciones de servicio personalizadas y asistencia para eDiscovery.

Considera una comunicación segura para tu empresa

Como puedes ver, la comunicación segura es fundamental en el contexto actual de digitalización y de comunicación remota. Por este motivo, las plataformas de comunicación empresarial deben considerar cada una de las posibles amenazas que ponen en riesgo a sus usuarios.

En este sentido, para garantizar la seguridad de la información que se transmite, se deben tomar medidas para proteger la información, cifrar los datos, autenticar y verificar la identidad de los usuarios o dispositivos involucrados, mantener actualizado el software, proteger físicamente los dispositivos y sistemas y educar a los usuarios en prácticas de seguridad de la información.

Una comunicación segura no solo protege la privacidad y la integridad de los datos, sino que también contribuye a la confianza y la credibilidad en las relaciones y los negocios que se establecen en línea. Slack ayuda a garantizar que la comunicación empresarial sea segura, confiable y eficiente.