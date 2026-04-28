Según una encuesta realizada por Oomnitza, el 20 % del presupuesto dedicado a la compra de licencias de software se acaba convirtiendo en shelfware, es decir, herramientas que se compran, se implementan a medias o se quedan abandonadas en la estantería, convirtiendo una decisión de compra en una mala inversión.

Este dato no solo habla de licencias infrautilizadas. También refleja un problema de enfoque: en ocasiones, la compra de software para pymes y empresas se realiza de forma no estratégica, provocando no solo costes de adquisición, sino también deficiencias de productividad, una peor experiencia del empleado e incluso problemas legales.

Si no quieres equivocarte en tu próxima elección de software y quieres aprender cómo elegir las herramientas que tu equipo necesita, en este artículo te damos las claves para acertar.

Por qué elegir el software adecuado se ha convertido en una decisión urgente

La transformación digital ha entrado en plena fase de maduración. Ya nadie duda: el uso de software permite hacer más con menos, ser más ágiles, tener menos errores y, en la mayoría de los casos, evitar riesgos legales.

Sin embargo, y a pesar de la evidencia, muchas empresas siguen a medio digitalizar y necesitan orientación para continuar hacia adelante. El cierre del programa Kit Digital —con más de 860.000 ayudas concedidas hasta finales de 2025— ha dejado a muchas pymes en tierra de nadie: arrancaron su transformación digital con esos fondos, pero ahora se encuentran con herramientas implantadas a medias y sin un plan claro para el siguiente paso. La pregunta ya no es si digitalizarse, sino cómo hacerlo bien. Así lo confirman los datos del INE: solo el 13,3 % de las micropymes españolas utilizan un ERP para gestionar sus recursos, frente al 57 % de las empresas de 10 o más empleados.

La entrada en vigor de la normativa Verifactu (1 de enero de 2027 para sociedades y 1 de julio de 2027 para autónomos) convierte este período en el momento clave de preparación: las empresas que esperen al último momento tendrán muy poco margen para adaptar sus sistemas sin riesgos. Ya no será válido hacer facturas con Excel. Las empresas deberán utilizar software de facturación homologado que cumpla con los requisitos técnicos establecidos por la Agencia Tributaria.

Y esta es solo una pequeña muestra de lo que supone para una empresa no contar con las herramientas digitales adecuadas: pérdida de competitividad, posibles sanciones y una gestión cada vez más compleja que consume tiempo y recursos. El coste de no actuar es ahora mayor que el de digitalizarse.

Los cinco tipos de software que una pyme española necesita (y en qué orden priorizarlos)

Si tienes problemas con tus procesos digitales actuales o estás empezando a dar los primeros pasos, te recomendamos priorizar estas cinco categorías de herramientas: facturación y contabilidad, ERP, CRM, RR. HH. y comunicación interna. Con estas, cubrirás gran parte de las necesidades de tu empresa.

1. Facturación y contabilidad

Si sumamos la obligación de cumplir con Verifactu y la facturación electrónica con la necesidad de llevar una contabilidad para cualquier empresa solvente, el software de facturación se convierte en la prioridad número uno para cualquier empresa.

Un buen software de facturación permite emitir facturas conforme a la normativa, automatizar el envío de remesas, controlar los cobros pendientes y mantener sincronizada la información con tu asesoría o gestor. En el mercado español tenemos muchas opciones de software homologado que cumplen todos los requisitos:

Autónomos o micropymes: tienen un coste de entre 10 y 60 € al mes. Algunas buenas opciones en este rango son Quipu, Contasimple o SoftwareDelSol.

Pymes: el precio oscila entre 60 y 200 € mensuales. Destacan soluciones como Sage, Holded en su versión avanzada o A3 Software, con funcionalidades más completas para gestión fiscal.

2. ERP o software de gestión integral

Mientras que un software de facturación se centra en la emisión de facturas, un ERP cubre varias áreas de tu negocio: compras, inventario, ventas, contabilidad y RR. HH. en una única plataforma. Es decir, proporciona una visión integral de las áreas de gestión más importantes de la empresa.

Y aunque no todas las pymes necesitan un ERP desde el primer día, este se vuelve indispensable a partir de los diez empleados o cuando los procesos por separado se vuelven incontrolables. Es entonces cuando este tipo de software permite dar sentido y orden a todas las operaciones, reducir errores manuales y tomar decisiones basadas en datos actualizados en tiempo real.

Entre las opciones más populares para pymes españolas encontramos Holded, Odoo, Sage 200 o SAP Business One.

3. CRM

Un CRM o Customer Relationship Management es un software que permite gestionar las relaciones con los clientes para mejorar las ventas y fidelizarlos. Centraliza contactos, el seguimiento de oportunidades y las comunicaciones, evitando que la información valiosa se pierda entre correos.

Al igual que el ERP, este software deja de ser un lujo cuando, por falta de claridad en el seguimiento mediante correo electrónico o WhatsApp, se pierden oportunidades de negocio. Además, permite automatizar procesos de seguimiento comercial, mejorar la atención al cliente o analizar métricas clave para optimizar campañas.

Algunas de las herramientas más recomendadas son HubSpot (con una versión gratuita funcional), Zoho CRM, Pipedrive o Salesforce Essentials para pymes.

4. Gestión de personas y control horario

Un software de recursos humanos también se vuelve necesario cuando la empresa crece y necesita gestionar nóminas, ausencias, vacaciones y cumplir con la obligación legal del registro horario, obligatorio en España desde el año 2019.

Suelen incluir todo tipo de herramientas para los distintos aspectos que gestionar: selección de personal, evaluación del rendimiento, clima organizacional, etc. Algunos ERP suelen ofrecer un módulo de RRHH, así que antes de contratar alguno, verifica si tu software ERP ya cubre esta funcionalidad.

En España hay un gran número de opciones modulares como Factorial, Bizneo HR o Sesame HR.

5. Comunicación y colaboración interna

Cuando una empresa está formada por unas pocas personas, el WhatsApp y el correo electrónico son suficientes para comunicarse. Pero cuando la empresa crece en todas las direcciones, con equipos independientes, mandos intermedios y proveedores, esta metodología de comunicación informal se vuelve insostenible.

Es entonces cuando un software de comunicación como Slack debe entrar en juego. Estas plataformas permiten organizar conversaciones por canales e hilos, dando orden a lo que antes era caos. Además, permiten conectarse al ERP, al CRM o al gestor de proyectos para trabajar con toda la información en un solo lugar sin necesidad de saltar entre aplicaciones.

Además, muchas plataformas, como Slack AI, están incorporando inteligencia artificial para resumir conversaciones, buscar información relevante y automatizar respuestas, mejorando así la productividad del equipo y ahorrando tiempo.

Resumen comparativo

Tipo de software Cuándo lo necesitas Rango de precio mensual orientativo Facturación y contabilidad Desde el día 1 (obligatorio con Verifactu) 10-60 € (autónomos) / 60-200 € (pymes) ERP A partir de diez empleados o procesos descontrolados 50-500 € según módulos y usuarios CRM Cuando se pierden oportunidades por falta de seguimiento 0-150 € (versiones gratuitas disponibles) Gestión de RR. HH. Cuando necesitas controlar horarios, nóminas y ausencias 3-8 € por empleado/mes Comunicación interna Cuando el correo electrónico y WhatsApp generan caos 0-18 € por usuario/mes

Cómo elegir sin equivocarte: los cinco criterios que importan de verdad

Ahora que ya sabemos qué tipos de software priorizar y por qué son necesarios, es momento de saber cómo seleccionar el más adecuado. Estos cinco criterios te ayudarán a filtrar opciones y evitar decisiones de las que te arrepentirás en seis meses.

Compatibilidad con Verifactu y facturación electrónica certificada. Ya hemos visto por qué este punto es innegociable: la obligación llega en 2027, pero prepararse con tiempo es lo que marca la diferencia. No disponer de software homologado puede acarrear sanciones de hasta 50.000 € por ejercicio. Antes de evaluar cualquier otra funcionalidad, verifica que el proveedor figure en la lista de software certificado por la Agencia Tributaria. Es el primer filtro, no el último.

Soporte en español y atención local. El soporte en inglés es una barrera real para la mayoría de pymes no tecnológicas. Cuando algo falla en plena campaña o cierre fiscal, necesitas hablar con alguien que entienda tu contexto, no rellenar una incidencia de la que tardará tres días en recibir respuesta. Prioriza proveedores con oficina o equipo en España y canales de atención directa.

Modelo de nubefrente a instalación local. El software en la nube ofrece ventajas claras: actualizaciones automáticas, acceso remoto desde cualquier dispositivo y sin necesidad de servidor propio. Para la mayoría de pymes es la opción más recomendable. Dicho esto, hay sectores con requisitos de seguridad o conectividad que justifican una instalación local; en ese caso, lo importante es garantizar copias de seguridad periódicas y un plan de recuperación ante incidentes.

Integraciones disponibles con tu ecosistema actual. Antes de firmar nada, pregunta al proveedor si el software se conecta con tu banco, con tu asesoría o gestoría y con las herramientas que ya utilizas a diario. Una integración nativa evita la doble entrada de datos, reduce errores y ahorra horas de trabajo manual cada semana.

Curva de aprendizaje real para tu equipo. La causa más frecuente de fracaso en un proyecto de digitalización no es el software en sí: es que el equipo no lo adopte. Un programa demasiado complejo para el perfil técnico de tus empleados acabará siendo ignorado, convirtiendo la inversión en shelfware . Elige herramientas que puedan ponerse en marcha con formación mínima y que ofrezcan una interfaz intuitiva desde el primer día.

Y como consejo extra, la clave no está en encontrar un software perfecto. La clave está en seleccionar tres, cuatro o cinco herramientas que trabajen bien juntas, se integren de forma nativa y cubran las necesidades reales de tu negocio. Es decir, diseñar un ecosistema digital coherente donde cada pieza aporta valor sin solaparse con las demás.

Qué software necesitas según el tamaño de tu empresa

Además de funcionalidades, características técnicas o precio, el tamaño de tu empresa determinará qué tipo de herramientas son las que mejor se van a adaptar a tus necesidades.

Por ejemplo, para autónomos o freelance, la prioridad absoluta es la sencillez y el cumplimiento normativo. Es probable que no necesites ni un ERP ni un CRM si tienes clientes recurrentes (o como mucho uno sencillo). Y esto, en la mayoría de las ocasiones, lo encontramos en versiones gratuitas o de bajo coste.

Cuando hablamos de micropymes de entre dos y diez empleados, la necesidad de disponer de soluciones más completas aumenta. Un ERP modular que cubra las distintas áreas (facturación, inventario, compras, control horario) junto con herramientas básicas de comunicación interna suele ser suficiente.

Para pymes más grandes, de entre 10 y 49 empleados, las necesidades siguen incrementándose. Aquí ya es indispensable un ERP potente capaz de gestionar datos de diferentes áreas con soltura. Las herramientas de comunicación interna o la gestión de clientes con un CRM también son imprescindibles.

También lo son las integraciones disponibles entre programas o la capacidad de escalar y ampliar funcionalidades a medida que la empresa crece. Y, a pesar de que el coste de este tipo de ecosistema es mayor, el de no disponer de él lo supera con claridad: ineficiencia operativa, errores manuales, tiempo perdido, oportunidades de negocio desaprovechadas y riesgos serios de incumplimiento normativo.

Nota: No olvides tener en cuenta las particularidades de tu sector, como, por ejemplo, TPV para hostelería o comercio minorista, o inventario en tiempo real para empresas de logística o distribución. Revisa si el ERP o cualquier otro software cumple con todos tus requisitos.

Elegir el software para pymes más adecuado determinará tu competitividad

Como has podido comprobar,el camino tradicional ya no es una opción. La transformación digital es un hecho y aquellas empresas que no sean capaces de adaptarse irán perdiendo competitividad a medida que sus competidores adopten soluciones más eficientes.

Y es que elegir software para una pyme ya no es una cuestión técnica ni de presupuesto: es una decisión estratégica que impactará directamente en la productividad, rentabilidad y capacidad de crecimiento de tu negocio.

Antes de decidir qué añadir o cambiar, el primer paso es entender qué tienes. Dedica una hora a hacer una auditoría rápida de tus herramientas actuales: anota qué software utilizas, qué problema resuelve cada uno, cuáles se solapan y cuáles ya nadie usa. Con ese mapa encima de la mesa, las decisiones se vuelven mucho más sencillas y los errores de compra, mucho menos probables.

¿Qué es Verifactu y qué software necesito para cumplir con la normativa? Verifactu es un sistema impulsado por la Agencia Tributaria Española que obliga a los sistemas de facturación empresariales a cumplir con requisitos de trazabilidad e inmutabilidad. Las empresas deberán utilizar software homologado que ofrezca la posibilidad de envío de registros automáticos a la AEAT, almacenamiento inalterable, firma electrónica, huella hash encadenada e incorporación de un QR en la factura. ¿Cuánto cuesta realmente un software de gestión para una pyme en España? Un software de gestión para una pyme en España puede costar entre 10 y 50 € al mes para cubrir necesidades básicas o alcanzar miles de euros mensuales en el caso de soluciones más complejas. De media, un ERP que permita gestionar varias áreas de negocio puede costar entre 100 y 1000 € al mes. ¿Existen programas de gestión gratuitos que realmente sirvan para una pyme? Programas de gestión gratuitos como Odoo o HubSpot en su plan sin coste, así como software open source, pueden ser suficientes para micropymes o pymes con menos de diez empleados. Sin embargo, para empresas más grandes o con mayores necesidades, se recomienda optar por opciones de pago que ofrezcan mejores prestaciones.