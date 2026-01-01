Getting started with Block Kit for the non-developer

Este webinario es más adecuado para:
- Profesionales de Recursos Humanos
- Profesionales de marketing
- Profesionales de los medios de comunicación
- Gerentes
- Embajadores de Slack
Internal comms teams love Block Kit too! Learn how to unlock a new way of creating “attention grabbing” messages in Slack with Block Kit Builder.
Block Kit is a UI framework for Slack apps. However, any user can access Block Kit Builder to construct messages for use in Slack by stacking “blocks,” visual components that can be stacked and arranged to create app layouts. Block Kit Builder has a menu of blocks to choose from to make building easy!
Ponentes destacados:
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