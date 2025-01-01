Mirrors with objects representing Block Kit
Getting started with Block Kit for the non-developer

Unlock a new way of creating “attention grabbing” messages in Slack with Block Kit Builder

  • HR professionals
  • Marketers
  • Media professionals
  • People managers
  • Slack champions

Internal comms teams love Block Kit too! Learn how to unlock a new way of creating “attention grabbing” messages in Slack with Block Kit Builder.

Block Kit is a UI framework for Slack apps. However, any user can access Block Kit Builder to construct messages for use in Slack by stacking “blocks,” visual components that can be stacked and arranged to create app layouts. Block Kit Builder has a menu of blocks to choose from to make building easy!

SlackSr. Marketing Manager, CommunityElizabeth Kinsey
SlackSr. Principal Success ManagerChristine McHone

