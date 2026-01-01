Usa la aplicación Calendario de Microsoft Outlook para Slack para responder a las notificaciones de eventos, obtener actualizaciones cuando los detalles del evento cambien y actualizar tu estado de Slack automáticamente según tu calendario.

Qué esperar

El calendario de Outlook para Slack solo está disponible para Office 365. La aplicación no es compatible con los clientes in situ de Microsoft Exchange.

Las instalaciones de SharePoint locales o algunos planes de Office 365 alojados en una implementación de nube nacional de Microsoft no se admiten (incluidos Office 365 DoD y Office 365 operado por 21Vianet en China). Se admite Office 365 GCC (incluyendo GCC High).



Agrega la aplicación Calendario de Outlook a Slack

Para usar la aplicación Calendario de Outlook en Slack, alguien tiene que instalarla. Tras instalar la aplicación, los miembros pueden conectar sus calendarios a Slack.

Cómo instalar la app Calendario de Outlook

Visita la página del Calendario de Outlook en Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Haz clic en Permitir para conceder acceso al Calendario de Outlook a Slack. Cuando se te pregunte, haz clic en Abrir Slack para regresar a tu espacio de trabajo.

Conectar tus calendarios y cuenta

Conecta tu cuenta de Outlook

Una vez que la aplicación Calendario de Outlook está instalada, sigue los pasos a continuación para conectar tu cuenta:

Escritorio Dispositivo móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Calendario de Outlook para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Conectar una cuenta y sigue las indicaciones. Haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo. Después de conectar la cuenta, comenzarás a recibir notificaciones del calendario en Slack. Para evitar notificaciones duplicadas, ajusta tus notificaciones del Calendario de Outlook para tu correo electrónico, computadora y dispositivos. En Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Calendario de Outlook. Pulsa Calendario de Outlook para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa Conectar una cuenta y sigue las indicaciones. Pulsa Listo.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla.



Conectar tus calendarios

Puedes agregar la cantidad de calendarios que quieras desde la cuenta que hayas conectado.

Escritorio Dispositivo móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Calendario de Outlook para abrir la aplicación. Desde la pestaña Iniciode la aplicación, haz clic en Conectar Calendario. Si ya tenías un calendario conectado, haz clic en Ajustes. En Cuentas, selecciona un calendario en el menú desplegable. Para agregar calendarios adicionales, vuelve a abrir el menú y selecciona otro calendario. Haz clic en Listo. Desde la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Calendario de Outlook. Pulsa Calendario de Outlook para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa en Ajustes y sigue las indicaciones. En Cuentas, selecciona un calendario en el menú desplegable. Para agregar calendarios adicionales, vuelve a abrir el menú y selecciona otro calendario. Pulsa Listo.

Nota: Solo puedes activar la sincronización de estado para tu calendario principal.



Cómo usar el Calendario de Outlook en Slack

Configura los ajustes de notificaciones personales

El Calendario de Outlook te enviará notificaciones para los eventos de todo el día, invitaciones, actualizaciones y cancelaciones. Puedes personalizar lo que se te notifica y los momentos de los recordatorios de eventos.

Escritorio Dispositivo móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Calendario de Outlook para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Ajustes. Debajo del calendario, haz clic en Preferencias de notificaciones. Establece las preferencias de tus notificaciones y haz clic en Actualizar. Haz clic en Listo. Desde la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Calendario de Outlook. Pulsa Calendario de Outlook para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa Ajustes. Debajo del calendario, pulsa Preferencias de notificaciones. Establece tus preferencias de notificaciones y pulsa Actualizar.



Configurar ajustes de notificaciones de reuniones

Las notificaciones de eventos que contengan un enlace a un servicio de videoconferencia (como Microsoft Teams, Zoom o las juntas) incluirán la opción de unirse a la reunión una vez que haya comenzado. Puedes decidir si esas notificaciones aparecen en la barra lateral de Slack o como notificaciones a nivel del sistema.

En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias en el menú. Selecciona Notificaciones. Desplázate hasta Notificaciones de calendario. Debajo de Cómo notificarte, marca o desmarca las casillas junto a En la barra lateral o Como notificaciones del sistema.



Cómo crear un evento

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Calendario de Outlook para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa Crear evento. Ingresa un título para tu evento, luego busca y selecciona personas para invitar. Selecciona el calendario desde el que se debería enviar la invitación. Abre el menú desplegable debajo de Seleccionar un calendario. Elige una fecha y una duración. Abre el menú desplegable debajo de Horas disponibles para seleccionar una hora en la que todos los invitados estén disponibles o selecciona Elegir una hora personalizada. Si quieres, agrega detalles del evento en el campo Descripción. Para publicar tu invitación a un evento en un canal o por mensaje directo (DM), asegúrate de que la casilla junto a Compartir esta reunión con se encuentra marcada. Después, selecciona una conversación del menú desplegable. Haz clic en Crear. Desde la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Calendario de Outlook. Pulsa Crear evento. Ingresa los detalles del evento y pulsa Crear para agregar la reunión a tu calendario.

Cualquier persona a la que hayas invitado recibirá una notificación en Slack de la aplicación Calendario de Outlook. Los invitados pueden responder a tu evento desde ese mensaje o desde sus calendarios.

Consejo: Si se ha configurado Zoom como aplicación de llamadas de terceros para tu espacio de trabajo, puedes agregar un enlace de Zoom a tu evento desde el menú desplegable Llamadas.

Cómo ver tu agenda y responder a eventos

Computadora Dispositivo móvil En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Hoy , Mañana o Seleccionar una fecha para ver todos los eventos de una fecha en particular.

de la aplicación, haz clic en , o para ver todos los eventos de una fecha en particular. Para ver detalles sobre un próximo evento, por ejemplo, la ubicación, la lista de invitados y la descripción, haz clic en el ícono de tres puntos situado a la derecha y selecciona Ver los detalles del evento .

situado a la derecha y selecciona . Abre la pestaña Mensajes de la aplicación para responder a los eventos o actualizar las respuestas. Desde la pestaña Inicio de la aplicación Calendario de Outlook en la parte superior de la pantalla, pulsa Hoy , Mañana o Seleccionar una fecha para ver todos los eventos de una fecha en particular.

de la aplicación Calendario de Outlook en la parte superior de la pantalla, pulsa , o para ver todos los eventos de una fecha en particular. Para ver detalles sobre un próximo evento, como la ubicación, la lista de invitados y la descripción, pulsa Más a la derecha y, luego, Ver los detalles del evento .

a la derecha y, luego, . Abre la pestaña Mensajes de la aplicación para responder a los eventos o actualizar las respuestas.

Consejo: En los planes de pago, puedes recibir una notificación programada diaria del Calendario de Outlook. Abre la pestaña Inicio de la aplicación y haz clic en Ajustes para activar o desactivar la programación diaria, o para cambiar la hora de envío.



Actualizar automáticamente su estado de Slack

Cuando uses tu calendario, la aplicación Calendario de Outlook establecerá tu estado de Slack de forma automática como En una reunión, En remoto, o Fuera de la oficina para ayudar a tus compañeros de trabajo a que sepan cuándo pueden esperar una respuesta tuya.

En tu estado no se mostrará el nombre de la reunión en la que estás.

Puedes quitar o actualizar tu estado en cualquier momento (la aplicación Calendario de Outlook no sobrescribirá los estados que tú hayas definido).

Slack solo se sincronizará con el calendario principal de la cuenta de Outlook que hayas vinculado.

Tu estado en Slack solo se actualizará con los eventos que aceptes o que indiquen tu disponibilidad como No disponible .

. Si hay eventos que se solapan en tu calendario, Slack configurará tu estado de manera que coincida con el evento de mayor duración o que comience antes.

Nota: Si deseas administrar la sincronización del estado, abre la pestaña Inicio de la aplicación y, luego, selecciona Ajustes para activar o desactivar Sincronización del estado.



Desconectar un calendario

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Calendario de Outlook para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Ajustes. Debajo del calendario que quieras desconectar, haz clic en Desconectar calendario. Haz clic en Sí para confirmar. Desde la pestaña Inicio, pulsa Ir a en la parte superior de la pantalla y busca Calendario de Outlook. Pulsa Calendario de Outlook. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, pulsa Ajustes. Debajo de tu calendario, pulsa Desconectar calendario. Pulsa Sí para confirmar.

Nota: Si tu organización usa la autenticación en todo el dominio, puedes desconectar los calendarios. Sin embargo, no podrás desconectar tu cuenta de Office365 de Slack.



Cómo corregir la sincronización del calendario

Si faltan eventos o están desactualizados en la aplicación Calendario de Outlook, seguir los pasos siguientes puede resolver el problema: