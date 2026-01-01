Calendario di Microsoft Outlook per Slack
Utilizza l’app del Calendario di Microsoft Outlook per Slack per rispondere alle notifiche degli eventi, ricevere aggiornamenti quando i dettagli dell’evento vengono modificati e aggiornare lo stato di Slack automaticamente in base al tuo calendario.
Cosa puoi aspettarti
- Calendario di Outlook per Slack è disponibile solo per Office 365. L’app non è supportata per i clienti Microsoft Exchange locale.
- Le installazioni di SharePoint locale o i piani di Office 365 ospitati su una distribuzionale nazionale cloud di Microsoft (tra cui Office 365 DoD e Office 365 gestito da 21Vianet in Cina) non sono supportati. Office 365 GCC (incluso GCC High) è supportato.
Aggiungere l’app Calendario di Outlook su Slack
Per utilizzare l’app Calendario di Outlook su Slack, una persona deve installare l’app. Una volta installata, i membri possono collegare il loro calendario a Slack.
Installare l’app Calendario di Outlook
- Visita la pagina del calendario di Outlook in Slack Marketplace.
- Clicca su Add to Slack (Aggiungi a Slack).
- Clicca su Consenti per permettere all’app Calendario di Outlook di accedere a Slack.
- Quando ti verrà chiesto, clicca su Apri Slack per tornare all’area di lavoro.
Collegare l’account e i calendari
Collegare l’account Outlook
Dopo aver installato l’app Calendario di Outlook, segui questi passaggi per collegare l’account:
Desktop
Mobile
- Clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Seleziona App in alto a sinistra.
- Cerca e seleziona Calendario di Outlook per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Collega un account e segui le istruzioni.
- Clicca su Apri Slack per tornare all’area di lavoro.
Dopo aver collegato l’account, inizierai a ricevere le notifiche del calendario su Slack. Per evitare la duplicazione delle notifiche, imposta le notifiche di Calendario di Outlook per e-mail, desktop e dispositivi mobili.
- Da Home , tocca Vai a nella parte superiore dello schermo e cerca Calendario di Outlook.
- Tocca Calendario di Outlook per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, tocca Collega un account e segui le istruzioni.
- Tocca Fatto.
Nota: se non vedi la scheda Agenti e strumenti nella barra laterale, cerca invece la scheda Strumenti . Per trovarla, potrebbe essere necessario fare clic su Altro .
Collegare i calendari
Puoi aggiungere tutti i calendari che vuoi dall’account che hai collegato.
Desktop
Mobile
- Clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Seleziona App in alto a sinistra.
- Cerca e seleziona Calendario di Outlook per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Collega calendario. Se hai già collegato un calendario, clicca su Impostazioni.
- Sotto Account, scegli un calendario dal menu a discesa. Per aggiungere altri calendari, riapri il menu e seleziona un altro calendario.
- Clicca su Fatto.
- Dalla scheda Home , tocca Vai a nella parte superiore dello schermo e cerca Calendario di Outlook.
- Tocca Calendario di Outlook per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, tocca Impostazioni e segui le istruzioni.
- Sotto Account, scegli un calendario dal menu a discesa. Per aggiungere altri calendari, riapri il menu e seleziona un altro calendario.
- Tocca Fatto.
Nota: per il tuo calendario principale, puoi attivare solo la sincronizzazione dello stato.
Utilizzare il Calendario di Outlook su Slack
Configurare le impostazioni di notifica personali
Il calendario di Outlook invia notifiche per eventi, inviti, aggiornamenti e cancellazioni relativi all’intera giornata. Puoi modificare i trigger di notifica e le tempistiche dei promemoria degli eventi.
Desktop
Mobile
- Clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Seleziona App in alto a sinistra.
- Cerca e seleziona Calendario di Outlook per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Impostazioni.
- Sotto il calendario, clicca su Preferenze per le notifiche.
- Imposta le preferenze per le notifiche e clicca su Aggiorna.
- Clicca su Fatto.
- Dalla scheda Home , tocca Vai a nella parte superiore dello schermo e cerca Calendario di Outlook.
- Tocca Calendario di Outlook per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, tocca Impostazioni.
- Sotto il calendario, tocca Preferenze per le notifiche.
- Imposta le preferenze per le notifiche e tocca Aggiorna.
Configurare le impostazioni di notifica della riunione
Le notifiche per gli eventi che hanno un link a un servizio di videoconferenza (ad esempio, Microsoft Teams, Zoom o incontri) includeranno un’opzione per partecipare alla riunione una volta che questa sarà iniziata. Puoi decidere se visualizzare queste notifiche nella tua barra laterale di Slack o come notifiche a livello di sistema.
- Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
- Dal menu, seleziona Preferenze.
- Seleziona Notifiche.
- Scorri verso il basso fino a Notifiche del calendario.
- In Come ricevere le notifiche, seleziona o deseleziona le caselle vicino a Nella barra laterale o Come notifiche di sistema.
Creare un evento
Desktop
Mobile
- Clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Seleziona App in alto a sinistra.
- Cerca e seleziona Calendario di Outlook per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Crea evento.
- Inserisci un titolo per l’evento, poi cerca e seleziona le persone da invitare.
- Seleziona il calendario da cui inviare l’invito. Apri il menu a discesa sotto Seleziona un calendario.
- Scegli una data e una durata. Apri il menu a discesa sotto Orari disponibili per selezionare un orario in cui tutti gli invitati sono disponibili o seleziona Scegli un orario personalizzato.
- Se vuoi, puoi aggiungere dettagli all’evento nel campo Descrizione.
- Per postare l’invito all’evento in un canale o messaggio diretto (MD), assicurati che la casella accanto a Condividi questa riunione con sia selezionata. A questo punto, seleziona una conversazione dal menu a discesa.
- Clicca su Crea.
- Dalla scheda Home , tocca Vai a nella parte superiore dello schermo e cerca Calendario di Outlook.
- Tocca Crea evento.
- Compila i dettagli dell’evento e poi tocca Crea per aggiungere la riunione al calendario.
Tutte le persone che hai invitato riceveranno una notifica in Slack dall’app Calendario di Outlook. Gli invitati possono rispondere all’evento da quel messaggio o dal loro calendario.
Suggerimento: se l’app Zoom è stata impostata come app per le chiamate di terze parti per la tua area di lavoro, puoi aggiungere un link Zoom al tuo evento dal menu a discesa Chiamate.
Visualizzare la pianificazione e rispondere agli eventi
Desktop
Mobile
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Oggi, Domani o Seleziona una data per vedere tutti gli eventi di una data specifica.
- Per visualizzare i dettagli relativi a uno dei prossimi eventi, come l’ubicazione, l’elenco degli ospiti e la descrizione, clicca sull’icona dei tre puntini sulla destra e seleziona Visualizza dettagli evento.
- Apri la scheda Messaggi dell’app per rispondere agli eventi o per aggiornare le risposte.
- Dalla scheda Home dell’app Calendario di Outlook nella parte superiore dello schermo, tocca Oggi, Domani o Seleziona una data per vedere tutti gli eventi di una data specifica.
- Per visualizzare i dettagli relativi a uno dei prossimi eventi, come l’ubicazione, l’elenco degli ospiti e la descrizione, tocca Altro sulla destra e poi Visualizza dettagli evento.
- Apri la scheda Messaggi dell’app per rispondere agli eventi o per aggiornare le risposte agli eventi.
Suggerimento: Nei piani a pagamento puoi ricevere una notifica giornaliera dal calendario di Outlook. Apri la scheda Home dell’app e clicca su Impostazioni per abilitare o disabilitare la pianificazione giornaliera o modificare l’orario di consegna.
Aggiorna automaticamente lo stato in Slack
Utilizzando il tuo calendario, l’app Calendario di Outlook imposterà automaticamente il tuo stato di Slack su In riunione , Lavorando da remoto o Fuori ufficio, così i tuoi colleghi sapranno sempre quando aspettarsi una tua risposta.
- Lo stato non includerà il nome della riunione a cui stai partecipando.
- Puoi rimuovere o aggiornare lo stato in ogni momento. L’app Calendario di Outlook non sovrascriverà lo stato che hai impostato.
- Slack si sincronizzerà soltanto con il calendario principale dell’account Outlook collegato.
- Soltanto gli eventi che accetti o che impostano la disponibilità su Impegnato attiveranno un aggiornamento dello stato su Slack.
- Se ci sono eventi che si sovrappongono sul calendario, Slack imposterà lo stato considerando l’evento più lungo o quello che comincia prima.
Nota: per gestire la sincronizzazione dello stato, apri la scheda Home dell’app e seleziona Impostazioni per attivare o disattivare la sincronizzazione dello stato.
Disconnettere un calendario
Desktop
Mobile
- Clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Seleziona App in alto a sinistra.
- Cerca e seleziona Calendario di Outlook per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Impostazioni.
- Sotto il calendario che vuoi disconnettere, clicca su Disconnetti calendario.
- Clicca su Sì per confermare.
- Dalla scheda Home , tocca Vai a nella parte superiore dello schermo e cerca Calendario di Outlook.
- Tocca Calendario di Outlook.
- Dalla scheda Home dell’app, tocca Impostazioni.
- Sotto il calendario, tocca Disconnetti calendario.
- Tocca Sì per confermare.
Nota: se l’organizzazione usa l’autenticazione a livello di dominio, potrai scollegare da Slack i calendari, ma non potrai scollegare l’account Office365.
Risolvere i problemi di sincronizzazione del calendario
Se nell’app Calendario di Outlook mancano gli eventi o non sono aggiornati, segui questi passaggi per provare a risolvere il problema:
- Visita la pagina del calendario di Outlook in Slack Marketplace.
- Clicca sulla scheda Configurazione.
- Sotto La tua autorizzazione, clicca su Revoca.
- Dopo la ricarica della pagina, clicca su Aggiungi a Slack per collegare nuovamente il calendario.