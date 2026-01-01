Slack Code es el método con el que los agentes y las personas trabajan en conjunto para desarrollar contenido con IA en Slack. Usa un canal de código para planificar y darle prompts a un agente junto con tus compañeros de equipo, en lugar de mantener conversaciones independientes en distintos mensajes directos. Puedes acceder fácilmente a todo tu contexto, así que puedes escribir código, corregir errores y crear contenido complejo con IA sin salir de Slack.



Cómo funciona

Los canales de código son canales temporales que un agente de IA crea automáticamente y están diseñados para casos de uso de varios participantes.

Menciona al agente en un canal o mensaje directo para iniciar un canal de código. Puedes agregar compañeros de equipo, intercambiar mensajes, compartir archivos y darle prompts al agente para crear lo que desees.

Los canales de código activos se encuentran en una sección específica de la barra lateral.

Cuando termines de usar un canal de código, puedes cerrarlo o esperar a que se quite automáticamente de la barra lateral tras siete días de inactividad.



Agentes compatibles

Los canales de código pueden crearse con aplicaciones y agentes de IA específicos. Dependiendo de la aplicación, es posible que necesites una cuenta de pago. Esta es una lista de agentes aprobados para que des los primeros pasos.

Consejo: Puedes encontrar todas las aplicaciones compatibles con Slack Code en Slack Marketplace.



Crear un canal de código

Los agentes crean los canales de código automáticamente en un canal o mensaje directo, normalmente luego de que los menciones y les plantees una solicitud específica. Otra opción es crearlos de forma manual desde la pestaña Agentes y herramientas en la aplicación para computadora. Al igual que ocurre con los canales estándares de Slack, pueden ser públicos (cualquier persona puede unirse) o privados (pueden unirse los miembros de la conversación de origen). Una vez que seas miembro de un canal de código, puedes agregar a todas las personas o agentes que desees.

Escritorio Dispositivo móvil Dirígete a un canal con un agente compatible o agrega el agente a un canal. Menciona al agente y dile que quieres crear un canal de código. Luego, describe lo que quieres crear o programar. Una vez que el agente haya creado el canal, haz clic en el enlace para abrirlo o busca el canal en la sección Canales de código de la barra lateral. Dirígete a un canal con un agente compatible o agrega el agente a un canal. Menciona al agente y dile que quieres crear un canal de código. Luego, describe lo que quieres crear o programar. Una vez que el agente haya creado un canal, pulsa el enlace correspondiente al canal de código en el mensaje.

Nota: El agente asigna automáticamente un nombre al canal de código tomando tu solicitud inicial como referencia.



Interactuar con un agente en un canal de código

Cuando formen parte de un canal, tu equipo y tú pueden usar lenguaje natural para dar prompts al agente. Contrariamente a lo que ocurre en una sesión individual con un agente de IA, todos los participantes de un canal de código pueden hacer sugerencias, ver cambios y validar resultados generados con IA.

Consejo: Prueba con pedirle al agente que escriba el código de una aplicación, escriba un canvas o diseñe en HTML.



Usar acciones rápidas

Las acciones rápidas son enlaces de fácil acceso que se encuentran arriba del campo de mensaje y se vinculan directamente con las capacidades de un agente. Pueden incluir cuestiones como crear una solicitud pull, abrir código en otro compilador o remitir a enlaces externos de documentación de ayuda.



Pausar la respuesta de un agente

Si el agente con el que estás trabajando demora mucho tiempo en responder o quieres cambiar el rumbo de la interacción, usa el botón de detención para pausar la respuesta del agente e ingresar un nuevo prompt.

Computadora Dispositivo móvil Abre un canal de código en el que un agente está trabajando activamente para resolver una solicitud. Coloca el cursor sobre la alerta Trabajando…, que se encuentra arriba del campo de mensaje. Haz clic en Detener [nombre del agente]. Abre un canal de código en el que un agente está trabajando activamente para resolver una solicitud. Pulsa el ícono de detener.



Cerrar o archivar un canal de código

Cuando finalices la sesión con tu agente, puedes quitarla de la barra lateral haciendo clic en el ícono de cerrar o archivarla.



Mantener el control del trabajo de los agentes

Cada canal de código muestra un estado que proporciona el agente y que te indica si el agente está trabajando o necesita de tu intervención. De esta manera, puedes llevar el control de tus proyectos desde la barra lateral mientras te dedicas a otras tareas. Estos son los estados posibles:

Requiere atención

El agente está bloqueado y necesita una acción o respuesta de tu parte.

El agente está bloqueado y necesita una acción o respuesta de tu parte. Activo

El agente está generando activamente una respuesta o un artefacto de la sesión.

El agente está generando activamente una respuesta o un artefacto de la sesión. Listo

El agente completó el trabajo.

El agente completó el trabajo. Inactivo

El agente y los miembros del canal no han estado activos por una cantidad de tiempo determinada.

El agente y los miembros del canal no han estado activos por una cantidad de tiempo determinada. Archivado

Puedes ver los mensajes del canal y hacer búsquedas en ellos, pero no puedes enviar nuevos mensajes ni prompts.

Puedes supervisar varios canales de códigos al mismo tiempo desde la vista Sesión de agente.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Sesiones de agentes. Busca o selecciona la o las conversaciones que quieres supervisar.



Explora canales de código públicos

Para mantenerte al tanto de las tareas que los agentes están realizando en tu espacio de trabajo, aun si no participas en un canal específico, explora la lista completa de canales de código públicos.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Sesiones de agentes. Haz clic en Explorar. Busca canales de código pertinentes o usa los filtros para encontrar canales específicos.



Ver los artefactos e interactuar con ellos

Cuando un agente trabaja en una tarea por ti o si compartes un archivo o enlace a modo de contexto, puedes encontrar este contenido en los artefactos del canal de código. Estos son algunos tipos de artefactos:

Código

Una vista que muestra las diferencias en las líneas de código que el agente creó o actualizó

Una vista que muestra las diferencias en las líneas de código que el agente creó o actualizó Canvas

Un documento de canvas creado por el agente

Un documento de canvas creado por el agente Vista HTML

Código HTML dinámico creado por el agente para mostrar prototipos, presentaciones o vistas previas

Código HTML dinámico creado por el agente para mostrar prototipos, presentaciones o vistas previas Archivos y enlaces

Una lista fácil de consultar de elementos compartidos en el canal de código (que no fueron creados por el agente)

Nota: Los nombres y contenidos exactos de los artefactos pueden variar en función del agente con el que estés trabajando.



Ver código en un canal de código

Una vez que un agente haya creado código por ti, puedes verlo y hacer comentarios en el canal de código.

En el canal de código, haz clic en Artefactos. Haz clic en </> Código.



Hacer comentarios sobre el código

En el canal de código, haz clic en Artefactos. Haz clic en </> Código. Dirígete a la línea de código sobre la que quieres ingresar un comentario y haz clic en el botón más +. Escribe el comentario y haz clic en Enviar. Revisa o modifica el comentario en el campo de mensaje y haz clic en el botón de envío.

Consejo: También puedes agregar varios comentarios para su revisión conjunta por parte del agente o de tu equipo. Cuando hagas un comentario sobre una línea de código, haz clic en Agregar a revisión. Después de agregar varios comentarios, haz clic en Enviar, en la parte superior del código, y envía el mensaje al canal.



Preguntas frecuentes

¿Los canales de código están dirigidos únicamente a desarrolladores?

No, los canales de código están disponibles para cualquier persona que quiera trabajar con agentes y su equipo en Slack. Por ejemplo, puedes usarlos para escribir un plan de marketing o revisar y modificar un contrato legal de manera colaborativa. La conversación completa y la versión final se conservan para disponer de contexto, por lo que no se necesitan cadenas de correo electrónico ni se presenta la confusión habitual del control de versiones.

¿Cuándo debería usar un canal de código en lugar de simplemente conversar con un agente en un canal o hilo?

Los canales de código son ideales para segmentos específicos y más extensos de tareas que son demasiado complejas para un solo hilo. Y, dado que cada canal de código comparte las actualizaciones en el mensaje en que se inició, todos los participantes pueden seguir el proceso, con lo que se mantiene el orden y el propósito del canal principal.

¿Puedo usar otras aplicaciones de IA para crear canales de código?

En este momento, solo pueden usarse agentes compatibles en los canales de código, pero tenemos previsto agregar otras aplicaciones. Habrá API de canales de código disponibles para cualquier desarrollador que trabaje en la plataforma de Slack.

¿Cuál es el enfoque de la privacidad y la seguridad en los canales de código?

Los canales de código tienen la misma base de seguridad y las mismas opciones de visibilidad que los canales regulares, por lo que se aplica el enfoque de seguridad y privacidad que ya conoces. Los agentes que se usan en los canales de código deben instalarse desde Slack Marketplace, y sus respuestas están sujetas a la Política de uso aceptable de Slack.