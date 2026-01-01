Slack Code es la forma en que los agentes y las personas trabajan conjuntamente para desarrollar con IA en Slack. Utiliza un canal de código para planificar y dar instrucciones a un agente junto con tus compañeros de equipo, en lugar de mantener conversaciones separadas en distintos mensajes directos. Todo tu contexto es fácilmente accesible, por lo que puedes escribir código, solucionar problemas y crear contenido rico con IA sin salir de Slack.



Funcionamiento

Los canales de código son canales temporales creados automáticamente por un agente de IA, diseñados para casos de uso colaborativos.

Menciona el agente en un canal o mensaje directo para poner en marcha un canal de código. Puedes añadir a compañeros de equipo, intercambiar mensajes, compartir archivos y darle indicaciones al agente para crear lo que desees.

Encuentra tus canales de código activos en una sección designada en la barra lateral.

Cuando hayas acabado, puedes cerrar tú el canal de código o esperar a que se elimine de la barra lateral automáticamente tras siete días de inactividad.



Agentes compatibles

Los canales de código pueden crearse con aplicaciones y agentes de IA específicos. Según la aplicación, puedes necesitar una cuenta de pago. Aquí tienes una lista de los agentes aprobados para que puedas empezar.

Consejo: Puedes encontrar todas las aplicaciones compatibles con Slack Code en Slack Marketplace.



Crear un canal de código

Los canales de código los crean automáticamente los agentes del canal o mensaje directo, por lo general tras mencionarlos con una solicitud específica. También se pueden crear manualmente desde la pestaña Agentes y herramientas en el ordenador. Al igual que ocurre con los canales habituales de Slack, pueden ser abiertos (cualquiera puede unirse) o cerrados (pueden unirse los miembros de conversación que los originaron). Una vez que seas miembro de un canal de código, puedes añadir a más personas u otros agentes que desees.

Ordenador Móvil Navega hasta un canal con un agente compatible o añade el agente a un canal. Menciona el agente y di que quieres iniciar un canal de código; después, describe lo que quieres crear o codificar. Una vez que el agente cree el canal, haz clic en el enlace para abrirlo o encuentra el canal en la sección Canales de código de la barra lateral. Navega hasta un canal con un agente compatible o añade el agente a un canal. Menciona el agente y di que quieres iniciar un canal de código; después, describe lo que quieres crear o codificar. Una vez que el agente cree un canal, pulsa en el enlace al canal de código del mensaje.

Nota: Los canales de código reciben un nombre automáticamente que le asigna el agente a partir de tu solicitud inicial.



Interactuar con un agente en un canal de código

Una vez en un canal, tú y tu equipo podéis usar el lenguaje natural para dirigiros al agente. A diferencia de una sesión individual con un agente de IA, los canales de código le dan a todas las personas involucradas la posibilidad de hacer sugerencias, ver cambios y aprobar las salidas generadas por la IA.

Consejo: Prueba a pedirle al agente que escriba código para una aplicación, que escriba un canvas o que diseñe en formato HTML.



Usar acciones rápidas

Las acciones rápidas son enlaces de acceso sencillo situadas encima del campo de mensajes que se relacionan directamente con las capacidades de un agente. Pueden incluir aspectos como la creación de una solicitud de extracción, la apertura de código en un compilador diferente o el acceso mediante un enlace a la documentación de ayuda.



Pausar la respuesta de un agente

Si el agente con el que estás trabajando tarda demasiado en responder o deseas cambiar de dirección, use el botón de parada para pausar la respuesta de un agente e introducir una nueva solicitud.

Ordenador Móvil Abre un canal de código en el que un agente se encuentra trabajando activamente en una solicitud. Pasa el cursor sobre la alerta Trabajando… encima del campo de mensajes. Haz clic en Parar [Nombre de agente]. Abre un canal de código en el que un agente se encuentra trabajando activamente en una solicitud. Pulsa el icono de pausa.



Cerrar o archivar un canal de código

Cuando hayas terminado con la sesión del agente, puedes descartarla de la barra lateral haciendo clic en el icono Cerrar o bien puedes archivarlo.



Mantenerse al tanto del trabajo de los agentes

Cada canal de código muestra un estado facilitado por el agente para que sepas si el agente está trabajando o precisa tu respuesta. Esto te permite seguir de cerca tus proyectos desde la barra lateral mientras te centras en otras tareas. Estos son los posibles estados:

Requiere atención

El agente está bloqueado y precisa una acción o tu respuesta.

El agente está bloqueado y precisa una acción o tu respuesta. Disponible

El agente está generando activamente una respuesta o un artefacto de sesión.

El agente está generando activamente una respuesta o un artefacto de sesión. Terminado

El trabajo se ha completado.

El trabajo se ha completado. Inactivo

El agente y los miembros del canal no han estado activos durante un cierto periodo.

El agente y los miembros del canal no han estado activos durante un cierto periodo. Archivado

Los mensajes del canal siguen disponibles para su visualización y búsqueda, pero no puedes enviar nuevos mensajes ni solicitudes.

Puedes supervisar varios canales de código a la vez desde la vista Sesión de agente.

Desde el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Sesiones de agentes. Busca o selecciona las conversaciones que quieras supervisar.



Explorar canales de código abiertos

Para estar al tanto del trabajo que llevan a cabo los agentes en tu espacio de trabajo incluso si no estás en un canal concreto, echa un vistazo a toda la lista de canales de código abiertos.

Desde el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Sesiones de agentes. Haz clic en Explorar. Busca canales de código relevantes o utiliza los filtros para encontrar canales concretos.



Ver e interactuar con artefactos

Cuando un agente trabaja en algo que le has pedido o si compartes un archivo o enlace como contexto, puedes encontrarlo en Artefactos del canal de código. Aquí tienes algunos ejemplos de tipos de artefactos:

Código

Vista (comparación de código) que muestra las líneas de código que el agente ha creado o actualizado

Vista (comparación de código) que muestra las líneas de código que el agente ha creado o actualizado Canvas

Documento de canvas creado por el agente

Documento de canvas creado por el agente Vista HTML

HTML en directo del agente para mostrar prototipos, presentaciones o vistas previas

HTML en directo del agente para mostrar prototipos, presentaciones o vistas previas Archivos y enlaces

Lista escaneable de elementos compartidos en el canal de código (no creados por el agente)

Nota: Los nombres y contenidos exactos de los artefactos pueden diferir según el agente con que trabajes.



Ver código en un canal de código

Una vez que el agente ha creado código solicitado, puedes verlo y comentarlo directamente en el canal de código.

En el canal de código, haz clic en Artefactos. Haz clic en </> Código.



Comentario sobre código

En el canal de código, haz clic en Artefactos. Haz clic en </> Código. Ve a la línea del código que deseas comentar y haz clic en el botón + (más). Escribe tu comentario y haz clic en Enviar. Revisa o edita tu comentario en el campo de mensajes y, después, haz clic en el botón de envío.

Consejo: También puedes añadir varios comentarios para su revisión conjunta por parte del agente o tu equipo. Al comentar una línea de código, haz clic en Añadir para revisión. Tras dejar varios comentarios, haz clic en Enviar encima de tu código y envía el mensaje al canal.



Preguntas frecuentes

¿Los canales de código están destinados solo a desarrolladores?

No, los canales de código se encuentran disponibles para quien desee trabajar conjuntamente con agentes y su equipo en Slack. Por ejemplo, puedes usarlos para coescribir un plan de marketing o un contrato jurídico marcando los cambios. Toda la conversación y la versión final están vinculadas a su contexto: no hacen falta cadenas de correos electrónicos ni se da la confusión entre versiones.

¿Cuándo debería usar un canal de código en lugar de chatear con un agente en un canal o hilos de la conversación?

Los canales de código resultan ideales para bloques de trabajo más amplios y acotados que resultarían demasiado difíciles de gestionar en un único hilo de conversación. Asimismo, como cada canal de código comparte las actualizaciones en el mensaje desde el que se inició, todas las personas implicadas pueden seguir el progreso, mientras el canal principal se mantiene ordenado y centrado en lo importante.

¿Puedo usar otras aplicaciones de IA para crear canales de código?

Por el momento, solo los agentes compatibles pueden trabajar en canales de código, pero en el futuro se añadirán más aplicaciones. Las API de canales de código estarán disponibles para cualquier desarrollador que trabaje en la plataforma de Slack.

¿Cómo funcionan la privacidad y la seguridad para los canales de código?

Los canales de código tienen las mismas opciones básicas de confianza y visibilidad que los canales habituales, por lo que se aplican la seguridad y la privacidad con que ya estás familiarizado. Los agentes que trabajan en canales de código deben instalarse desde Slack Marketplace y sus respuestas se someten a la Política de uso aceptable de Slack.