In Slack Code arbeiten Agenten und Personen gemeinsam daran, mit KI in Slack Inhalte zu entwickeln. Nutze einen Code-Channel, um gemeinsam mit deinen Teammitgliedern einen Agenten zu planen und ihm Anweisungen zu geben, anstatt separate Unterhaltungen in mehreren Direktnachrichten (DMs) zu führen. Du hast einfachen Zugriff auf deinen gesamten Kontext, sodass du mithilfe von KI Code schreiben, Probleme beheben und umfangreiche Inhalte erstellen kannst, ohne Slack verlassen zu müssen.



So funktioniert es

Code-Channels sind temporäre Channels, die automatisch von einem KI-Agenten erstellt werden und für Anwendungsfälle mit mehreren Beteiligten gedacht sind.

Erwähne den Agenten in einem Channel oder per Direktnachricht, um einen Code-Channel zu starten. Du kannst Teammitglieder hinzufügen, Nachrichten austauschen, Dateien teilen und den Agenten dazu auffordern, beliebige Inhalte zu erstellen.

Du findest deine aktiven Code-Channels in einem eigenen Ordner in der Seitenleiste.

Wenn du fertig bist, kannst du den Code-Channel selbst schließen oder abwarten, bis er nach sieben Tagen Inaktivität automatisch aus deiner Seitenleiste entfernt wird.



Unterstützte Agenten

Code-Channels können mit bestimmten KI-Apps und -Agenten erstellt werden. Je nach App benötigst du möglicherweise einen kostenpflichtigen Account. Hier sind die genehmigten Agenten für deinen Einstieg aufgeführt.

Tipp: Alle Apps, die Slack Code unterstützen, findest du im Slack Marketplace.



Code-Channel erstellen

Code-Channels werden automatisch von Agenten in einem Channel oder per Direktnachricht erstellt – meist, nachdem du sie mit einer konkreten Anfrage erwähnt hast. Sie können auch manuell über den Tab Agenten und Tools auf dem Desktop erstellt werden. Genau wie bei normalen Slack-Channels können sie offen (alle können beitreten) oder geschlossen (nur Mitglieder der ursprünglichen Unterhaltung können beitreten) sein. Sobald du Mitglied eines Code-Channels bist, kannst du beliebige weitere Personen oder andere Agenten hinzufügen.

Desktop Mobile Messaging Wechsle zu einem Channel mit einem unterstützten Agenten oder füge den Agenten zu einem Channel hinzu. Erwähne den Agenten und sage ihm, dass du einen Code-Channel eröffnen möchtest, und beschreibe dann, was erstellt oder codiert werden soll. Sobald der Agent den Channel erstellt hat, klicke auf den Link, um ihn zu öffnen, oder suche den Channel im Ordner Code-Channels deiner Seitenleiste. Wechsle zu einem Channel mit einem unterstützten Agenten oder füge den Agenten zu einem Channel hinzu. Erwähne den Agenten und sage ihm, dass du einen Code-Channel eröffnen möchtest, und beschreibe dann, was erstellt oder codiert werden soll. Sobald der Agent einen Channel erstellt startet, tippe auf den Link zum Code-Channel in der Nachricht.

Hinweis: Die Code-Channels werden vom Agenten automatisch anhand deiner ursprünglichen Anfrage benannt.



Mit einem Agenten in einem Code-Channel interagieren

Sobald du in einem Channel bist, könnt ihr – du und dein Team – den Agenten in natürlicher Sprache anweisen. Im Gegensatz zu einer Einzelsitzung mit einem KI-Agenten bieten Code-Channels allen Beteiligten die Möglichkeit, Vorschläge zu machen, Änderungen einzusehen und KI-gesteuerte Ergebnisse abzusegnen.

Tipp: Versuche doch mal, den Agenten zu bitten, Code für eine App zu schreiben, eine Canvas-Anwendung zu erstellen oder HTML zu gestalten.



Schnelle Aktionen verwenden

Schnelle Aktionen sind leicht zugängliche Links oberhalb des Nachrichtenfelds, die direkt mit den Funktionen eines Agenten zusammenhängen. Dazu können beispielsweise das Erstellen einer Pull-Anforderung, das Öffnen von Code in einem anderen Compiler oder das Einfügen von Links zur Hilfe-Dokumentation gehören.



Antwort eines Agenten pausieren

Wenn der Agent, mit dem du gerade sprichst, zu lange braucht, um zu antworten, oder du die Richtung der Unterhaltung ändern möchtest, nutze die Stopp-Taste, um die Antwort des Agenten anzuhalten und eine neue Eingabe zu machen.

Desktop Mobile Messaging Öffne einen Code-Channel, auf dem ein Agent gerade aktiv an einer Anfrage arbeitet. Fahre mit der Maus über das Badge In Arbeit ... oberhalb des Nachrichtenfelds. Klicke auf Stopp [Agentenname]. Öffne einen Code-Channel, auf dem ein Agent gerade aktiv an einer Anfrage arbeitet. Tippe auf das Stopp-Symbol.



Einen Code-Channel schließen oder archivieren

Wenn du mit deiner Agenten-Sitzung fertig bist, kannst du sie über die Seitenleiste schließen, indem du auf das Symbol zum Schließen klickst. Alternativ kannst du sie archivieren.



Den Überblick über die Arbeit der Agenten behalten

Jeder Code-Channel zeigt einen vom Agenten bereitgestellten Status an, der dir mitteilt, ob der Agent gerade arbeitet oder eine Antwort von dir benötigt. So kannst du deine Projekte über die Seitenleiste im Auge behalten, während du dich auf andere Aufgaben konzentrierst. Hier sind die möglichen Status:

Erfordert Aufmerksamkeit

Der Agent ist blockiert und benötigt eine Aktion oder Antwort von dir.

Der Agent ist blockiert und benötigt eine Aktion oder Antwort von dir. Aktiv

Der Agent erstellt aktiv eine Antwort oder ein Sitzungsartefakt.

Der Agent erstellt aktiv eine Antwort oder ein Sitzungsartefakt. Fertig

Die Arbeit ist abgeschlossen.

Die Arbeit ist abgeschlossen. Inaktiv

Der Agent und die Mitglieder des Channels waren seit einer bestimmten Zeit nicht mehr aktiv.

Der Agent und die Mitglieder des Channels waren seit einer bestimmten Zeit nicht mehr aktiv. Archiviert

Die Nachrichten im Channel können weiterhin angezeigt und durchsucht werden, aber du kannst keine neuen Nachrichten oder Prompts senden.

Du kannst mehrere Code-Channels gleichzeitig über deine Ansicht Agentensitzung überwachen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke auf Agentensitzungen. Suche nach den Unterhaltungen, die du überwachen möchtest, oder wähle sie aus.



Offene Code-Channels durchsuchen

Um über die Arbeit der Agenten in deinem Workspace auf dem Laufenden zu bleiben, auch wenn du nicht in einem bestimmten Channel bist, sieh dir die vollständige Liste der offenen Code-Channels an.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke auf Agentensitzungen. Klicke auf Entdecken. Suche nach relevanten Code-Channels oder nutze die Filter, um bestimmte Channels zu finden.



Artefakte anzeigen und damit interagieren

Wenn ein Agent eine Aufgabe für dich erledigt oder du eine Datei oder einen Link als Hintergrundinformation teilst, findest du das unter Artefakte im Code-Channel. Hier sind einige Beispiele für Artefakttypen aufgeführt:

Code

Eine Ansicht (Code-Diff), die alle Codezeilen anzeigt, die der Agent erstellt oder aktualisiert hat

Eine Ansicht (Code-Diff), die alle Codezeilen anzeigt, die der Agent erstellt oder aktualisiert hat Canvas

Ein von einem Agenten erstelltes Canvas-Dokument

Ein von einem Agenten erstelltes Canvas-Dokument HTML-Ansicht

Live-HTML von dem Agenten, um Prototypen, Präsentationen oder Vorschauen zu zeigen

Live-HTML von dem Agenten, um Prototypen, Präsentationen oder Vorschauen zu zeigen Dateien und Links

Eine übersichtliche Liste der im Code-Channel geteilten Elemente (nicht von dem Agenten erstellt)

Hinweis: Die genauen Namen und Inhalte von Artefakten können je nach dem Agenten, mit dem du arbeitest, variieren.



Code in einem Code-Channel anzeigen

Sobald ein Agent Code für dich erstellt hat, kannst du ihn direkt im Code-Channel ansehen und kommentieren.

Klicke in deinem Code-Channel auf Artefakte. Klicke auf </> Code.



Code kommentieren

Klicke in deinem Code-Channel auf Artefakte. Klicke auf </> Code. Gehe zu der Codezeile, die du kommentieren möchtest, und klicke auf den + Plus-Button. Schreibe deinen Kommentar und klicke auf Senden. Überprüfe oder bearbeite deinen Kommentar im Nachrichtenfeld und klicke dann auf den Senden-Button.

Tipp: Du kannst auch mehrere Kommentare hinzufügen, die dann von dem Agenten oder deinem Team gemeinsam geprüft werden. Wenn du eine Codezeile kommentieren möchtest, klick auf Zur Überprüfung hinzufügen. Nachdem du mehrere Kommentare hinterlassen hast, klicke oben in deinem Code auf Absenden und sende die Nachricht dann an den Channel.



Häufig gestellte Fragen

Sind Code-Channels nur für Entwickler:innen gedacht?

Nein, Code-Channels stehen allen zur Verfügung, die in Slack mit Agenten und ihrem Team zusammenarbeiten möchten. Du kannst sie zum Beispiel nutzen, um gemeinsam einen Marketingplan zu erstellen oder einen Vertrag zu überarbeiten. Die gesamte Unterhaltung und die endgültige Version bleiben zur besseren Übersicht miteinander verknüpft – so entfallen E-Mail-Ketten und Verwirrung wegen verschiedener Versionen.

Wann sollte ich einen Code-Channel nutzen, anstatt einfach nur mit einem Agent in einem Channel oder Thread zu chatten?

Channels eignen sich hervorragend für größere, in sich geschlossene Arbeitsabschnitte, die für einen einzelnen Thread zu umfangreich sind. Und da jeder Code-Channel Updates an die Nachricht zurücksendet, in der er erstellt wurde, können alle Beteiligten den Überblick behalten, sodass der Haupt-Channel übersichtlich und auf das Wesentliche konzentriert bleibt.

Kann ich andere KI-Apps nutzen, um Code-Channels zu erstellen?

Derzeit können nur die unterstützten Agenten in Code-Channels genutzt werden, aber in Zukunft werden weitere Apps hinzukommen. Die Code-Channel-APIs stehen allen Entwickler:innen zur Verfügung, die mit der Slack-Plattform arbeiten.

Wie funktionieren Datenschutz und Sicherheit bei Code-Channels?

Code-Channels bieten dieselben Sicherheits- und Sichtbarkeitsoptionen wie normale Channels, sodass die dir bereits vertrauten Sicherheits- und Datenschutzstandards auch hier gelten. Agenten, die in Code-Channels arbeiten, müssen über den Slack Marketplace installiert werden, und ihre Antworten unterliegen der Richtlinie über die zulässige Nutzung von Slack.