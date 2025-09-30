Comment les entreprises améliorent l’engagement des collaborateurs

Selon une étude menée en 2020 par Gallup, 51 % des collaborateurs sont désinvestis et 14 % le sont effectivement. Le rapport fait également état d’une perte de 23 % de la rentabilité due au désinvestissement des salariés. Cela engendre des coûts importants pour les entreprises.

Que pouvez-vous donc faire pour améliorer l’engagement de vos collaborateurs et éviter de gaspiller de précieuses ressources ?

Pourquoi les entreprises devraient-elles se concentrer sur l’amélioration de l’engagement collaborateur dès aujourd’hui

À l’heure actuelle, le taux de démission pour un autre poste ou pour quitter complètement le marché du travail est le plus élevé de ces 20 dernières années. Cette tendance, déclenchée par la crise sanitaire, a été surnommée la « Grande démission ». Si la perte des meilleurs profils empêche les entreprises de produire un travail de qualité et de continuer à innover, elle est aussi incroyablement coûteuse. Selon une étude réalisée en 2019 par l’USI, le remplacement d’un salarié coûte six à neuf mois du salaire de cette personne.

Maintenir l’implication et la satisfaction de vos salariés, c’est aussi faire en sorte que vos meilleurs profils travaillent pour vous plutôt que pour la concurrence. Cela réduit également les dépenses liées au turnover du personnel ainsi que le temps et les ressources supplémentaires que vous devriez consacrer au recrutement, aux entretiens et à l’intégration des nouveaux collaborateurs.

Quel est l’impact de l’investissement des salariés sur les résultats financiers ?

Alors que certains considèrent l’investissement des salariés comme une simple valeur ajoutée, il s’agit en fait d’un élément majeur de la réussite globale d’une entreprise. Des collaborateurs investis ont un impact sur l’ensemble de l’entreprise, de la rentabilité à l’expérience client. Comment ?

Les salariés investis ont tendance à être satisfaits de leur travail, de leur direction, de leurs équipes et de leurs collègues. Ils se sentent en phase avec la culture et la mission de l’entreprise et s’efforcent de les mettre en œuvre chaque jour, ce qui se traduit par une quantité et une qualité de travail accrues. L’investissement stimule les revenus, le moral et la satisfaction des clients.

Comment les entreprises améliorent l’investissement des salariés

De nombreuses entreprises mettent en place des stratégies pour améliorer l’investissement de leurs salariés :

Menez des enquêtes de satisfaction des collaborateurs. Les enquêtes d’opinion sont un moyen d’identifier les problèmes potentiels liés à l’investissement des collaborateurs. Envoyées chaque semaine ou chaque mois, ces enquêtes rapides visent à évaluer l’état d’esprit de vos collaborateurs. Elles permettent de récupérer des informations sur la fonction, le développement professionnel, la dynamique d’équipe, etc. Les enquêtes d’opinion sont précieuses car elles permettent de vérifier l’investissement en temps réel, bien mieux qu’une enquête trimestrielle ou annuelle.

Une étude réalisée en 2020 par Achievers a révélé que 58 % des collaborateurs souhaitent que des enquêtes sur leur investissement soient menées plus souvent. Les salariés veulent donner leur avis, ce qui est extrêmement utile pour les employeurs. Grâce aux résultats de l’enquête, les chefs de service et les managers peuvent identifier et prévenir les problèmes d’équipe de manière proactive, tandis que les RH et les cadres supérieurs peuvent déceler des problèmes récurrents qui affectent l’entreprise dans sa globalité.

Par exemple, Shopify envoie des sondages périodiques directement dans son espace de travail Slack grâce à des outils intégrés tels que Neko de Culture Amp pour identifier les modèles d’investissement des salariés.

Favorisez la collaboration. Aujourd’hui, il est crucial de fournir aux collaborateurs des outils qui les aident à communiquer et à collaborer plus efficacement, car une grande partie d’entre eux travaille à distance. Une étude de Inc. a montré que la productivité des salariés peut augmenter de 25 % lorsqu’ils se sentent connectés. Des outils tels que Slack créent des lignes de communication ouvertes à tous les niveaux de votre entreprise.

Vous pouvez partager des fichiers, des documents, des photos et des vidéos depuis votre ordinateur, votre appareil ou votre fournisseur de stockage cloud directement dans un message direct ou un canal Slack, le tout sans avoir à jongler entre les onglets ou les fenêtres. L’accès à ce type de communication en temps réel facilite les sessions de réflexion, la collaboration, les discussions et les relations. Au lieu d’envoyer des e-mails ou d’essayer de trouver la version la plus récente d’un document, les retours d’informations et les approbations peuvent être partagés en temps réel.

Vous pouvez également renforcer la culture de votre entreprise grâce à des canaux sociaux tels que #club-de-lecture , #foot ou #photos-chien-mignons . Les canaux sociaux sont un excellent moyen pour les salariés de se connecter autour d’intérêts communs, en particulier pour les nouvelles recrues qui apprennent à connaître leur équipe.

Récompensez les collaborateurs qui font un effort supplémentaire. Féliciter les salariés qui fournissent un excellent service client, qui réussissent une mission ou qui incarnent vos valeurs est un excellent moyen de stimuler l’investissement collaborateur. Les salariés se sentent ainsi valorisés et appréciés, ce qui les encourage à faire des efforts supplémentaires et incite les autres à faire de même.

Slack vous permet de transmettre des félicitations et de récompenser les collaborateurs sans quitter la plateforme. Vous pouvez créer des canaux consacrés aux messages de félicitations et aux réussites d’équipe ou individuelles. Vous pouvez également intégrer un compte Bonusly ou Disco pour offrir automatiquement des avantages à vos collaborateurs lorsqu’ils atteignent un objectif ou qu’ils sont félicités.