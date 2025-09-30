Mitarbeiterengagement steigern: Warum es so wichtig ist, Mitarbeitende zu fördern

Laut einer Gallup-Studie von 2020 sind 51 % der Mitarbeitenden nicht engagiert und 14 % sind aktiv nicht engagiert. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die Rentabilität aufgrund von mangelndem Engagement um 23 % gesunken ist. Das ist für Unternehmen ein ziemlich großer Kostenfaktor.

Was kannst du also tun, um das Mitarbeiterengagement zu steigern und die Verschwendung wertvoller Ressourcen zu vermeiden?

Warum Unternehmen sich gerade jetzt auf die Verbesserung des Engagements konzentrieren sollten

Heutzutage haben mehr Fachkräfte aufgrund anderer Möglichkeiten gekündigt oder sind ganz aus dem Berufsleben ausgeschieden als in den letzten 20 Jahren. Dieser Trend, der durch die Coronapandemie ausgelöst wurde, wird auch als „das große Kündigen“ bezeichnet. Der Verlust von Spitzenkräften erschwert es Unternehmen nicht nur, Qualitätsarbeit zu leisten und Innovationen voranzutreiben, sondern ist auch sehr kostspielig. Eine USI-Studie aus dem Jahr 2019 hat vorausgesagt, dass jedes Mal, wenn ein Unternehmen eine:n Mitarbeitende:n ersetzt, es ihm zusätzliche sechs bis neun Monate Gehalt dieser Person kostet.

Wenn du das Engagement und die Zufriedenheit deiner Mitarbeitenden förderst, bedeutet das, dass deine qualifiziertesten Mitarbeitenden weiter für dich arbeiten – und nicht für einen Mitbewerber. Außerdem werden die hohen Fluktuationskosten und der zusätzliche Zeit- und Ressourcenaufwand für die Gewinnung, die Vorstellungsgespräche und das Onboarding neuer Mitarbeitender reduziert.

Wie wirkt sich das Mitarbeiterengagement auf das Geschäftsergebnis aus?

Obwohl einige das Mitarbeiterengagement nur als zusätzlichen Mehrwert ansehen, ist es tatsächlich eine wichtige Komponente für den Gesamterfolg einer Organisation. Ein starkes Mitarbeiterengagement beeinflusst einfach alles – von der Rentabilität bis zur Kundenerfahrung.

Engagierte Mitarbeitende sind in der Regel mit ihrer Arbeit, der Geschäftsleitung, ihren Projekt-Teams und Kolleg:innen zufrieden. Sie fühlen sich mit der Unternehmenskultur und der Mission des Unternehmens verbunden und sind bestrebt, diese jeden Tag umzusetzen. Daraus resultiert eine höhere Quantität und Qualität der Arbeit. Dies steigert den Umsatz, die allgemeine Arbeitsmoral und die Kundenzufriedenheit.

Wie Unternehmen das Mitarbeiterengagement steigern

Viele Unternehmen setzen strategische Taktiken ein, um das Mitarbeiterengagement zu steigern:

Führe Umfragen zum Mitarbeiterengagement durch. Puls-Umfragen sind eine gute Möglichkeit, potenzielle Probleme beim Mitarbeiterengagement zu erkennen. Mit diesen wöchentlich oder monatlich verschickten Kurzumfragen soll der „Puls“ und damit die Stimmung der Mitarbeitenden erfasst werden. Dabei werden die Berufsfunktion, die berufliche Entwicklung, die Teamdynamik und mehr abgefragt. Puls-Umfragen sind wertvoll, weil sie eher eine Echtzeit-Überprüfung des Engagements bieten als eine vierteljährliche oder jährliche Umfrage.

Laut einer Studie von Achievers aus dem Jahr 2020 wünschen sich 58 % der Mitarbeitenden, dass häufiger Umfragen zum Mitarbeiterengagement durchgeführt werden. Mitarbeitende wollen Feedback geben und für Arbeitgeber ist das unglaublich hilfreich. Anhand der Erkenntnisse aus den Umfragen können Abteilungsleitende und weitere Führungskräfte proaktiv Probleme im Projekt-Team erkennen und vermeiden, und die Personalabteilung und die obere Geschäftsleitung können nach Mustern suchen, die die Organisation als Ganzes betreffen.

Shopify sendet beispielsweise regelmäßige Puls-Umfragen direkt über seinen Slack-Workspace mithilfe integrierter Tools wie Neko von Culture Amp, um Muster im Mitarbeiterengagement zu erkennen.

Priorisiere Zusammenarbeit. Den Mitarbeitenden Tools an die Hand zu geben, die ihnen bei einer effektiveren Kommunikation und Zusammenarbeit behilflich sind, ist wichtiger denn je: Ein Großteil der Belegschaft arbeitet im Home-Office. Aus einer Studie von Inc. geht hervor, dass die Produktivität der Mitarbeitenden um 25 % steigen kann, wenn sie sich miteinander verbunden fühlen. Mit Tools wie Slack entstehen offene Kommunikationskanäle auf allen Ebenen deiner Organisation – egal, wo sich die Teammitglieder befinden.

Du kannst Dateien, Dokumente, Fotos und Videos von deinem Computer, Gerät oder Cloud-Speicheranbieter direkt in einer Slack-Direktnachricht oder einem Channel teilen, ohne zwischen Tabs oder Fenstern wechseln zu müssen. Durch den Zugang zu dieser Art von Kommunikation in Echtzeit wird das Brainstorming, die Zusammenarbeit, die direkte Kommunikation und der Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen erleichtert. Feedback und Genehmigungen können in Echtzeit gegeben werden, anstatt E-Mails hin- und herschicken oder nach der neuesten Version eines Dokuments suchen zu müssen.

Außerdem kannst du über soziale Channels wie #buchclub , #fussball oder #suessehundefotos deine Unternehmenskultur ausbauen. Über soziale Channels können sich Mitarbeitende über gemeinsame Interessen austauschen und Kontakte knüpfen, insbesondere neue Mitarbeitende, die ihr Projekt-Team erst noch kennenlernen müssen.

Belohne Mitarbeitende, die sich besonders anstrengen. Durch die Anerkennung von Mitarbeitenden, die einen hervorragenden Kundenservice abliefern, eine Aufgabe perfekt gelöst haben oder deine Grundwerte vorleben, kannst du das Mitarbeiterengagement steigern. Dadurch fühlen sich die Mitarbeitenden wahrgenommen und wertgeschätzt, was sie ermutigt, sich weiterhin zu engagieren und andere dazu bewegt, dasselbe zu tun.

Mit Slack ist es ganz einfach, Anerkennung zu schenken und Mitarbeitende zu belohnen, ohne die Plattform dafür verlassen zu müssen. Du kannst für lobende Nachrichten, Teamerfolge oder die Anerkennung von Mitarbeitenden eigene Channels erstellen. Oder integriere ein Bonusly- oder Disco-Konto, um deinen Mitarbeitenden automatisch Extras zukommen zu lassen, wenn sie ein Ziel erreichen oder ein Lob erhalten.