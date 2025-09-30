Quels sont les différents moyens de communication au travail ?

Une communication efficace est importante à tous les niveaux de l’entreprise, qu’il s’agisse des interactions entre ses collaborateurs ou de la présentation de la marque aux prospects.

En résumé : le succès de votre entreprise commence avec la communication. Lisez la suite pour en savoir plus sur les différents moyens de communication utilisés par les entreprises, et comment optimiser chacun d’entre eux.

Pourquoi une communication efficace est-elle si importante pour les entreprises

Si votre entreprise fonctionne avec des flux de communication solides, tous les collaborateurs peuvent travailler ensemble pour atteindre les objectifs et répondre aux attentes des clients.

Une communication professionnelle efficace permet d’éliminer les silos. Tenez vos salariés informés et limitez les erreurs pour favoriser le succès et la croissance de votre entreprise. Pas moins de quatre salariés sur cinq estiment qu’une communication interne efficace contribue à améliorer leurs performances au travail, qu’elle les aident à obtenir des résultats, à construire une solide culture d’entreprise et à répondre aux besoins des clients.

Les formes de communication professionnelle

La communication professionnelle, c’est le processus de partage d’informations entre les parties internes et externes à une entreprise. La communication professionnelle se divise en deux catégories principales :

La communication externe

La communication externe comprend tous les messages qui sortent de votre entreprise. Il peut s’agir d’échanges avec les clients, les fournisseurs, les membres de votre chaîne d’approvisionnement, les investisseurs, etc.

La communication interne

La communication interne désigne tous les messages échangés entre des parties internes à votre entreprise. Il peut s’agir de conversations entre deux collègues, entre plusieurs services internes à l’entreprise, entre un responsable et son subordonné, etc.

Moyens de communication professionnelle

Voici une sélection des moyens de communication professionnelle les plus utilisés dans le monde du travail aujourd’hui :

Messagerie instantanée

Dans le contexte actuel, les entreprises évoluent rapidement. C’est pourquoi les plateformes de messagerie professionnelle instantanée sont largement utilisées. Grâce à des outils comme Slack, vous pouvez être en accord et prendre des décisions plus rapidement, en rassemblant l’ensemble de vos communications professionnelles dans un espace centralisé, notamment avec :

Les canaux . Créez des canaux pour chaque projet, thème et équipe. Dans chaque canal, tous les membres disposent des mêmes informations et peuvent agir en étant coordonnés. De plus, les nouveaux membres ont immédiatement accès à l’intégralité du contexte.

. Créez des canaux pour chaque projet, thème et équipe. Dans chaque canal, tous les membres disposent des mêmes informations et peuvent agir en étant coordonnés. De plus, les nouveaux membres ont immédiatement accès à l’intégralité du contexte. Les messages directs . Toutes les personnes dans l’espace de travail de votre entreprise peuvent envoyer un message direct à un autre utilisateur pour débuter une conversation privée. Pratique, non ?

. Toutes les personnes dans l’espace de travail de votre entreprise peuvent envoyer un message direct à un autre utilisateur pour débuter une conversation privée. Pratique, non ? Slack Connect. Collaborez avec des équipes externes à votre entreprise de la même manière que vous le faites avec vos propres équipes. Tout le monde peut discuter des progrès en cours, partager des fichiers et obtenir des résultats commerciaux dans un espace partagé et sécurisé.

E-mails

La communication par e-mail est l’un des outils de communication professionnelle les plus répandus. Toutefois, c’est également l’un des plus mal utilisés. Nombreux sont les salariés aujourd’hui qui se retrouvent tout simplement noyés sous le flot de messages qu’ils reçoivent au quotidien. En moyenne, une personne reçoit plus de 120 e-mails par jour. Oublier un message ou perdre la trace d’une information essentielle dans un fil d’e-mails arrive fréquemment.

Néanmoins, mettre en place des processus de communication professionnelle appropriés permet aux entreprises de réduire les distractions liées aux e-mails. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser Slack Connect ? Vous pouvez déplacer les conversations avec vos partenaires, vos fournisseurs et vos clients dans le même espace très pratique utilisé pour vos communications internes. Vous éviterez ainsi le phénomène de cloisonnement dans les fils de discussions par e-mail.

Communication en ligne

La majorité des entreprises modernes disposent au moins d’un site web et sont présentes sur quelques réseaux sociaux. En outre, alimenter un blog ou créer des ressources telles que des livres blancs ou des e-books contribue aussi à l’acquisition de clients et à leur fidélisation à long terme. Votre entreprise se positionne ainsi en leader d’opinion dans son secteur d’activité.

Communication écrite

Parmi les formes écrites de communication professionnelle, nous pouvons citer le guide pour les collaborateurs, les rapports financiers, les directives de la marque et tous les autres documents d’entreprise importants. Ceux-ci aident les membres de votre entreprise à être sur la même longueur d’onde et à travailler vers les mêmes objectifs. De plus, disposer d’une documentation facile à consulter ultérieurement est très utile. Vous pourrez suivre les progrès et vous référer à des repères de réussite.

Communication verbale

Si la communication en face à face constitue un excellent moyen de nouer des relations, les visioconférences et les audios sont désormais rentrés dans les habitudes grâce à l’augmentation du nombre de personnes en télétravail. Les Slack Calls vous permettent de passer des appels audio avec n’importe quel membre de votre espace de travail sans quitter Slack. Les collaborateurs qui travaillent sur la même tâche peuvent même utiliser les appels d’équipe Slack pour lancer rapidement une conversation audio avec tous les membres du canal de projet.

Communication vidéo

La visioconférence est une solution idéale pour communiquer en face à face lorsqu’il est impossible de se trouver dans la même pièce. Avec Slack, connectez facilement le service de visioconférence de votre choix. Partagez votre écran pour simplifier la collaboration, et vous pouvez même rejoindre des réunions depuis votre appareil mobile via l’application Slack.

Simplifiez votre communication professionnelle grâce à Slack

Pour une entreprise, une communication efficace est la clé de la réussite. Mais aujourd’hui, les moyens de communication et les outils utilisés dans le monde du travail sont si nombreux qu’il est parfois difficile de mettre tout le monde sur la même longueur d’onde, ce qui nuit à la fluidité des opérations. Surmontez les obstacles de la communication moderne en rassemblant vos principales communications professionnelles au sein d’une seule plateforme pratique : Slack.