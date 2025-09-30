Beispiele für Mittel der Unternehmenskommunikation

Effektive Kommunikation ist für jeden einzelnen Aspekt eines Unternehmens wichtig – angefangen bei der Interaktion der Mitarbeitenden miteinander bis hin zur Präsentation der Marke gegenüber potenziellen Kund:innen.

Kurz gesagt: Der Erfolg deines Unternehmens beginnt mit der Kommunikation. Im Folgenden erfährst du mehr über die verschiedenen Kommunikationsmittel, die im Geschäftsleben eingesetzt werden, und wie du sie optimal einsetzen kannst.

Warum effektive Kommunikation im Geschäftsleben wichtig ist

Wenn die Kommunikation in deinem Unternehmen gut funktioniert, können alle gemeinsam daran arbeiten, die Unternehmensziele zu erreichen und deine Kund:innen zufriedenzustellen.

Da mithilfe einer effektiven Unternehmenskommunikation Silos beseitigt, Mitarbeitende informiert und Fehler reduziert werden können, ist sie für den Erfolg und das Wachstum jedes Unternehmens unerlässlich. Vier von fünf Mitarbeitenden sind der Meinung, dass eine effektive interne Unternehmenskommunikation ihre Arbeitsleistung steigert, was wiederum dazu beiträgt, deine Ergebnisse zu verbessern, eine stärkere Unternehmenskultur zu schaffen und den Anforderungen deiner Kund:innen gerecht zu werden.

Formen der Unternehmenskommunikation

Unternehmenskommunikation bezeichnet den Prozess des Informationsaustauschs zwischen Parteien innerhalb und außerhalb eines Unternehmens. Unternehmenskommunikation kann in zwei Kernbereiche unterteilt werden:

Externe Kommunikation

Externe Kommunikation umfasst alle Nachrichten, die dein Unternehmen nach außen kommuniziert. Externe Kommunikation kann mit Kund:innen, Anbieter:innen, den Mitgliedern deiner Lieferkette, Investor:innen usw. erfolgen.

Interne Kommunikation

Interne Kommunikation ist jede Art von Nachrichtenübermittlung zwischen Mitgliedern deines Unternehmens. Interne Kommunikation kann zwischen zwei Mitarbeitenden, verschiedenen Abteilungen innerhalb des Unternehmens, einer Führungskraft und den Mitarbeitenden usw. stattfinden.

Mittel der Unternehmenskommunikation

Im Folgenden erläutern wir einige der am häufigsten verwendeten Kommunikationsmittel in der modernen Arbeitswelt:

Instant Messaging

Die gegenwärtige Geschäftswelt ist schnelllebig. Aus diesem Grund sind Instant Messaging-Plattformen so weit verbreitet. Tools wie Slack bündeln die gesamte Unternehmenskommunikation an einem zentralen Ort und machen es möglich, dass alle Beteiligten am gleichen Strang ziehen und Entscheidungen schneller getroffen werden können:

Channels . Channels können für einzelne Projekte, Themen und Projekt-Teams erstellt werden. Mit Zugriff auf die gleichen Informationen können alle im Channel perfekt abgestimmt arbeiten, und neue Mitglieder haben vom ersten Moment an den vollen Kontext.

. Channels können für einzelne Projekte, Themen und Projekt-Teams erstellt werden. Mit Zugriff auf die gleichen Informationen können alle im Channel perfekt abgestimmt arbeiten, und neue Mitglieder haben vom ersten Moment an den vollen Kontext. Direktnachrichten . Alle Mitglieder im Workspace deines Unternehmens können einander für ein persönliches Gespräch eine Direktnachricht senden.

. Alle Mitglieder im Workspace deines Unternehmens können einander für ein persönliches Gespräch eine Direktnachricht senden. Slack Connect. Die Zusammenarbeit mit Projekt-Teams anderer Unternehmen funktioniert genauso wie die Zusammenarbeit mit deinem eigenen. Alle Beteiligten können an einem sicheren und gemeinsamen Ort den Fortschritt besprechen, Dateien teilen und schneller Ergebnisse erzielen.

E-Mails

Die E-Mail-Kommunikation ist eines der am weitesten verbreiteten Mittel der Unternehmenskommunikation, aber auch eines der am häufigsten falsch eingesetzten. Viele moderne Mitarbeitende sind mit der Anzahl der Nachrichten, die täglich in ihrem Posteingang landen, schlichtweg überfordert. Im Durchschnitt erhält eine Person mehr als 120 E-Mails pro Tag. So kann es leicht passieren, dass man eine Nachricht völlig übersieht oder eine wichtige Information in einer endlosen E-Mail-Kette verloren geht.

Mit den richtigen Prozessen für die Unternehmenskommunikation können Unternehmen jedoch digitale Störungen durch E-Mails reduzieren. Mit Slack Connect kannst du z. B. Gespräche mit deinen Partner:innen, Anbieter:innen und Kund:innen aus isolierten E-Mail-Threads herausholen und an denselben Ort verlagern, an dem auch deine interne Kommunikation stattfindet.

Online

Die meisten modernen Unternehmen haben zumindest eine Website und sind auf einigen sozialen Plattformen vertreten. Mit einem Blog und der Bereitstellung von Ressourcen wie Whitepapers oder E-Books kannst du außerdem die Kundenakquise vorantreiben und langfristig Markenbindung aufbauen, indem du dein Unternehmen als Vordenker in seiner Branche etablierst.

Schriftliche Kommunikation

Zu den schriftlichen Formen der Unternehmenskommunikation gehören beispielsweise das Mitarbeiterhandbuch, Finanzberichte, Markenrichtlinien und andere wichtige Geschäftsdokumente. Mithilfe dieser Dokumente können alle Mitarbeitenden deines Unternehmens zusammenarbeiten und auf dieselben Ziele hinarbeiten. Außerdem ist es hilfreich, eine Dokumentation zu haben, auf die später zurückgegriffen werden kann, um den Fortschritt zu verfolgen und den Erfolg zu messen.

Verbale Kommunikation

Die persönliche Kommunikation ist zwar eine großartige Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen, Sprach- und Videokonferenzen sind jedoch dank der zunehmenden Zahl von Mitarbeitenden im Home-Office die neue Norm. Mit Slack Calls kannst du einen Audioanruf tätigen, um dich mit jedem Mitglied deines Workspace zu vernetzen, ohne Slack zu verlassen. Mitarbeitende, die an der gleichen Aufgabe arbeiten, können mit Slack Huddles sogar schnell eine Live-Unterhaltung mit allen Mitgliedern des Projekt-Channels starten.

Video

Videokonferenzen sind eine großartige Möglichkeit, auch dann persönlich zu kommunizieren, wenn es nicht möglich ist, im selben Raum zu sein. Mit Slack kannst du den Videokonferenzservice deiner Wahl nahtlos einbinden, den Bildschirm für eine einfache Zusammenarbeit freigeben und sogar von deinen mobilen Geräten aus über die Slack App an Meetings teilnehmen.

Optimiere die Unternehmenskommunikation mit Slack

Eine effektive Kommunikation ist für den Erfolg eines Unternehmens unerlässlich. Bei der Vielzahl von Kommunikationsmitteln und -tools, die heute am Arbeitsplatz eingesetzt werden, kann es jedoch eine Herausforderung sein, alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Überwinde die Hindernisse der modernen Kommunikation, indem du deine wichtigsten geschäftlichen Verbindungen in einem zentralen Punkt zusammenfasst: Slack.