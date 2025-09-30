Productivité au travail : utilisez Slack

Le télétravail entraîne de nouveaux défis, du moins pour ceux qui continuent de travailler depuis chez eux.

Maintenant que la frontière entre le domicile et le travail est devenue floue, découvrez comment Slack peut rendre le passage au télétravail plus simple et agréable, afin que les équipes restent connectées et productives.

La plateforme idéale pour le télétravail

Lorsque la communication est centralisée, vous pouvez être performant de n’importe où. Voici un aperçu des différentes façons d’utiliser les canaux Slack pour consulter des documents, demander des retours et respecter vos délais, et ce sans organiser de réunions (à moins que vous ne ressentiez le besoin d’avoir des interactions humaines virtuelles, auquel cas, n’hésitez pas).

Même en télétravail, les équipes peuvent continuer à avoir besoin de se coordonner avec des partenaires, des fournisseurs ou des agences externes pour mener à bien leurs projets. Heureusement, les équipes externes peuvent facilement être intégrées à votre lieu de travail dans Slack, pour que vous puissiez gérer efficacement vos projets tout en réduisant les délais de communication.

Besoin de conseils sur le télétravail ? Prenez un café et lisez ces articles pour découvrir comment combattre la fatigue liée aux visioconférences et comment utiliser Slack pour organiser des réunions, des conférences et des événements à distance. Et pour ceux d’entre vous qui occupent des postes de direction, lisez notre guide du télétravail pour les dirigeants.