Pour favoriser l’efficacité et la cohésion, le travail en équipe est une approche idéale. Toutefois, pour travailler ensemble, il est nécessaire d’adopter une stratégie adaptée. De bonnes pratiques et des outils numériques dédiés au travail collaboratif doivent nécessairement être mis en place pour garantir la performance de vos équipes. Découvrez comment Slack peut vous accompagner dans l’ensemble de vos projets d’entreprise.

Quelle est l’importance du travail d’équipe ?

La collaboration est primordiale au sein d’une entreprise et elle est désormais incontournable. Ceci s’explique très facilement quand on énumère les atouts de cette approche.

Le partage des tâches

Avant tout, le travail collaboratif est idéal pour assurer la gestion des tâches à réaliser. En effet, au lieu de s’éparpiller sur plusieurs fronts, chaque collaborateur peut se concentrer sur une ou plusieurs tâches dont il a la charge. Les chefs d’équipe peuvent ainsi diviser les tâches, puis déléguer chaque tâche au collaborateur le plus compétent.

La créativité et le débat

Travailler avec d’autres collaborateurs est aussi le moyen le plus approprié de développer l’enthousiasme, la créativité et l’engagement de chacun. En effet, lors des réunions d’équipe, une synergie peut se créer entre les différents participants. Ces derniers peuvent alors clarifier les objectifs puis échanger à ce sujet pour mieux s’organiser.

De plus, lors des sessions de brainstorming, chacun en fonction de son parcours et de son expérience personnelle peut proposer des approches différentes. De cette manière, aucune idée n’est négligée et l’innovation est favorisée.

Le développement des compétences

Pour permettre à chaque collaborateur de développer au mieux son savoir-faire et son savoir-être, le travail en équipe est tout indiqué. Les différents acteurs d’un projet bénéficient en effet des compétences des autres. Ceci leur permet de monter en compétences dans des domaines variés.

En outre, chacun apprend à mieux structurer ses idées et communiquer avec ses collègues. Tous ensemble, les membres d’une équipe améliorent ainsi leur capacité à résoudre des problèmes complexes.

La cohésion de groupe

Enfin, travailler ensemble est le meilleur moyen pour favoriser la cohésion d’équipe. En effet, à force de travailler sur un même projet, de collaborer sur des documents communs ou de se voir en réunion, les liens se resserrent entre les membres d’une équipe.

Ceci permet ensuite de gagner en efficacité en poursuivant des objectifs communs. Les collaborateurs pensent avant tout dans l’intérêt du groupe. Ils ont alors plus tendance à respecter les délais et à rendre un travail qualitatif.

Comment créer un bon esprit d’équipe au sein de l’entreprise ?

Il est possible de mettre en place de bonnes pratiques qui favorisent la cohésion de groupe. L’esprit d’équipe est en effet important pour qu’une dynamique d’équipe finisse par se créer au fil du temps.

Améliorer la communication de groupe

La priorité est d’optimiser la communication interne. Pour ce faire, vous pouvez par exemple utiliser des outils digitaux spécialisés dans le travail collaboratif. L’important est de faire circuler l’information efficacement. Aucun membre du groupe ne doit se sentir isolé. Au contraire, chacun doit pouvoir participer et recevoir toutes les informations essentielles en temps réel.

Travailler sur la cohésion de l’équipe

Il est important de resserrer les liens des différents membres d’une équipe . En créant un esprit de corps, les collaborateurs vont mieux travailler ensemble. Pour ce faire, vous pouvez par exemple organiser des sessions de team building ou renforcement d’équipe. Il s’agit d’activités qui vont permettre aux membres de l’équipe de mieux se connaître. Des sessions d’escape game ou de paintball sont souvent organisées dans ce but.

Reconnaître les réalisations de chacun

Pour que tous les collaborateurs se sentent impliqués et à l’aise dans le groupe, vous devez savoir reconnaître leurs réalisations. En d’autres termes, n’hésitez pas à féliciter publiquement et valoriser un collaborateur pour un travail bien accompli. Ceci permet aussi bien d’améliorer la cohésion de groupe que de favoriser une culture d’entreprise.

Désamorcer les conflits

Enfin, il faut éliminer les tensions résiduelles dans le groupe. Il est essentiel que le chef de projet ou le chef d’équipe facilite la vie de chacun. Pour ce faire, vous devez identifier les émotions négatives ou les micro-agressions. De même, vous devez porter une attention particulière au respect des différences de chacun. L’inclusivité doit être au cœur de votre management des ressources humaines.

Est-ce que le travail en équipe augmente la productivité ?

La productivité se définit « comme le rapport, en volume, entre une production et les ressources mises en œuvre pour l’obtenir ». L’augmenter signifie donc faire un bon usage des ressources que vous avez à disposition lors d’une gestion de projet.

Or, le travail collaboratif est à cet égard particulièrement pertinent. Une équipe soudée et efficace est capable de se répartir les tâches efficacement. Ces dernières sont donc réalisées plus rapidement et surtout par des collaborateurs spécialisés dans la réalisation de cette tâche en particulier.

De même, une communication fluide et des réunions efficaces sont les conditions sine qua non pour faire germer des idées novatrices. Tout ceci permet d’atteindre les objectifs plus rapidement et de manière plus efficace.

Pour toutes ces raisons, le travail en équipe est une approche adaptée lorsqu’on désire assurer un gain de productivité de son entreprise. Cela permet de donner un élan aux collaborateurs, une motivation qu’ils n’auraient pas s’ils travaillaient de manière isolée.

Bien entendu, pour tirer pleinement profit du travail en équipe, il est essentiel d’aider les collaborateurs à améliorer leurs compétences collaboratives.

Comment Slack vous aide à travailler ensemble ?

Slack est un outil spécialement conçu pour le travail collaboratif. Véritable QG numérique de votre équipe, cet outil est idéal pour centraliser l’ensemble des personnes, des documents et des tâches d’un projet.

Il permet à tous les collaborateurs de communiquer efficacement, quel que soit l’appareil utilisé. Selon les besoins, vous pouvez même créer différents canaux de discussion. De cette manière, des groupes de collaborateurs pourront échanger et travailler ensemble dans des zones digitales dédiées pour atteindre leurs objectifs.

Les appels vidéo peuvent aussi être organisés en quelques minutes. Ainsi, les différents acteurs d’un projet sont en mesure de faire des sessions de brainstorming, des points d’avancement ou des retours d’expérience de manière optimale.

En outre, votre équipe améliore sa productivité via l’automatisation des flux de travaux. Grâce aux nombreuses intégrations tierces disponibles, Slack est en effet l’endroit idéal pour créer et optimiser les processus.

Pour toutes ces raisons, la plateforme Slack est une solution tout-en-un pour le travail collaboratif, car elle propose des fonctionnalités essentielles :

Une messagerie sécurisée ;

Des appels vidéo performants ;

Des transferts de fichiers rapides ;

Des outils d’automatisation ;

De nombreuses intégrations logicielles.

Avec tous ces atouts, vous pouvez faire passer le travail en équipe à un niveau supérieur et faire du travail collaboratif une culture d’entreprise.