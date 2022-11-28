Pour accélérer la croissance de votre entreprise, l’idéal est d’obtenir des gains de productivité. L’augmentation de la productivité au travail va accroître l’efficacité de votre activité tout en réduisant les coûts. Différentes approches et optimisations peuvent ainsi vous permettre de générer de la croissance pour maximiser votre rentabilité.

Qu’est-ce qu’un gain de productivité ?

Le gain de productivité désigne l’accroissement de l’efficacité professionnelle et organisationnelle sur une période donnée. Il permet d’évaluer la performance de l’appareil productif au cours du temps.

Cette amélioration de la productivité d’une entreprise désigne aussi la réduction des moyens techniques, humains ou financiers utilisés pour fabriquer un bien ou un service. En d’autres termes, un tel gain est une preuve d’optimisation de la productivité du travail. Il y a une augmentation de la rentabilité du travail ou du capital, car l’entreprise est en mesure de produire un bien ou un service en réduisant les coûts de production.

Cette notion est essentielle, car elle vous permet de mieux apprécier le rapport coût/performance de vos actions. Ce gain peut être calculé selon les cas en point ou en pourcentage.

Quel est l’intérêt d’obtenir un gain de productivité ?

Les gains de productivité vont impacter positivement votre entreprise. La croissance peut alors accélérer et les profits augmenter. Or, ceci permet d’accéder à des ressources financières supplémentaires qui ne sont pas négligeables.

Elles vont permettre une hausse des profits bien entendu, mais elles se répercutent aussi sur les collaborateurs. Ces derniers pourront en effet bénéficier d’uneaugmentation de salaire. De même, si votre rentabilité s’accroît, vous serez en mesure de proposer des produits ou des services à un coût moindre pour le consommateur.

Ainsi, le bien-être au travail et la productivité peuvent aller de pair. L’essor de l’entreprise et l’optimisation de la production sont positifs pour les dirigeants, les collaborateurs, les partenaires et les clients de l’entreprise.

Quels sont les différents gains de productivité ?

Les gains peuvent être de différentes natures. Dans tous les cas, si vous désirez savoir si vous gagnez en productivité, vous devez évaluer l’évolution de ces éléments sur un intervalle de temps prédéfini. Ce n’est que de cette manière que vous serez en mesure de détecter un gain ou une baisse notable.

Le gain de productivité du travail

En premier lieu, vous pouvez obtenir un gain de productivité par le travail. Il concerne la performance des collaborateurs au cours du temps. Pour évaluer avec précision l’efficacité de leur travail lors de la production de vos produits ou de vos services, il est possible de suivre la productivité par employé ou la productivité horaire.

Productivité par employé

Ce calcul vous permet de savoir quelle est la valeur ajoutée que génère l’ensemble de vos collaborateurs. Pour l’obtenir, il est nécessaire d’appliquer la formule suivante :

Productivité des collaborateurs = valeur ajoutée/effectif salarié

Productivité horaire

Ensuite, il est aussi possible d’évaluer la valeur ajoutée produite par vos collaborateurs lors de chacune de leurs heures de travail. Un calcul simple permet de la connaître avec précision :

Productivité horaire des collaborateurs = valeur ajoutée/(effectif x durée moyenne du travail)

Le gain de productivité du capital

Le second type de gain de productivité concerne le capital. Ce dernier est calculé en mettant de côté ce qu’on appelle les consommations intermédiaires qui se révèlent indispensables à la production. Cela concerne par exemple les matières premières ou les produits semi-finis.

La formule à utiliser est alors la suivante :

Productivité du capital = valeur ajoutée/capital fixe

Quels sont les facteurs permettant d’obtenir des gains de productivité ?

Une fois que les types de gain de productivité sont identifiés, il est indispensable de savoir comment les obtenir. Il existe trois facteurs qui expliquent qu’une entreprise bénéficie d’un gain de productivité.

Le facteur travail ou humain

Ce premier facteur dépend du travail au sein de l’entreprise. Pour l’améliorer, il est nécessaire de prêter attention au processus de recrutement. Plus vous dénicherez des talents compétents, plus vous allez favoriser un gain de productivité. Ces nouvelles recrues vont en effet résoudre les tâches qui leur sont confiées de manière optimale.

En outre, la formation des collaborateurs va aussi entretenir la performance. Il s’agit donc d’une gestion à long terme des ressources humaines.

Le facteur capital ou technique

De meilleures méthodes de production, des machines plus performantes ou un contrôle de la qualité plus abouti sont pertinents pour accroître l’efficacité. Ce facteur concerne donc l’innovation et la technicité.

Différentes actions peuvent être mises en place pour améliorer le facteur technique :

Investir dans des appareils ou machines performantes ;

Robotiser les lignes de production de l’entreprise ;

Réduire la consommation énergétique.

Le facteur stratégique ou organisationnel

L’ensemble des actions permettant d’optimiser l’organisation d’entreprise peut être bénéfique. Cela concerne aussi bien la fluidité des échanges entre collaborateurs qu’un meilleur approvisionnement en matières premières.

Vous pouvez par exemple accélérer la communication interne entre les équipes en fournissant des outils performants. Passer de l’email à une plateforme collaborative est notamment idéal pour gagner du temps et accroître la productivité de l’ensemble des collaborateurs.

L’adoption de méthodes agiles ou le déploiement du télétravail font aussi partie des actions incontournables pour accroître la performance de vos équipes.