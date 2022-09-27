Productivité

Utiliser plus simplement JIRA avec Slack

Aider les équipes à obtenir plus de contexte et à résoudre rapidement les problèmes

Par l’équipe Slack27 septembre 2022

Temps de lecture : 1 min

Quand plusieurs personnes se lancent dans la création d’un logiciel d’excellence, disposer des bons outils peut faire toute la différence. C’est pourquoi nous nous sommes associés aux experts de JIRA, l’application de développement logiciel préférée de milliers d’équipes de produits agiles, pour vous proposer la nouvelle application JIRA Cloud pour Slack. L’utilisation conjointe de nos produits simplifie le processus de développement en permettant aux ingénieurs, aux chefs de produit et aux équipes d’assurance qualité une collaboration facile et la livraison de produits de qualité.

Avec la nouvelle application JIRA, vous pouvez travailler sur des tickets dans Slack en vous abonnant aux notifications de problèmes clés et en récupérant des informations contextuelles plus détaillées quand vous en avez besoin.

Quelques fonctions clés :

Un nouveau bot JIRA facilite l’accès aux informations pertinentes

Par exemple : votre équipe travaille sur un sprint de produits et vous souhaitez connaître l’état d’avancement d’un problème spécifique. Après avoir tapé la classification d’un bug (« TIS-14 » dans la démonstration ci-dessous), le nouveau bot JIRA publie un message directement dans votre conversation contenant un résumé bref du problème. Cela évite à votre équipe d’avoir à copier et coller des liens vers une autre application et lui permet de mieux appréhender le problème à l’endroit où vous l’évoquez.

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Vous cherchez quelque chose ? Le bot JIRA peut vous aider

Si vous travaillez dans Slack et que vous devez rechercher un problème spécifique dans JIRA, au lieu de sortir de votre flux de travail, vous pouvez demander au bot JIRA de trouver cette information et de vous l’envoyer directement.

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Besoin d’autre chose ? Le bot JIRA à votre service

Des fonctionnalités plus approfondies sont disponibles via les commandes slash (/jira), avec ces avantages :

  1. Une connexion facile à Slack à une instance de JIRA Cloud avec /jira connect <url-to-jira>
  2. La gestion des abonnements JIRA à partir de Slack avec /jira ou /jira manage
  3. La recherche des problèmes spécifiques directement depuis Slack avec /jira <issue-key>

L’intégration JIRA existante, appelée Alertes du serveur JIRA, est l’une des applications les plus populaires auprès des équipes de développement utilisant Slack. Vous pouvez trouver les alertes du serveur JIRA et la nouvelle application JIRA Cloud dans la Liste des applications de Slack.

 

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