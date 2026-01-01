【公共機関向け】導入事例紹介セッション

このウェビナーの対象者 :

「公共機関が目指す DX のはじめの一歩に Slack を選んだ理由とは？」

長期化するコロナ禍の影響を受け、出社の制限やリモートワークの推進など、私たちの仕事の在り方には大きな変化が起こっています。分散された働き方が進む中でも、セキュアに組織内外のコラボレーションを行い、業務を円滑に進めていくためのメッセージプラットフォームとして Slack を導入する公共機関は増えています。

今回は、国立研究機関、国立大学、そして地方自治体で Slack を利用中のユーザーをお招きし、導入の背景や、公共機関ならではの活用ヒントをご紹介します。

実際のワークスペースやチャンネルの構築例や業務改善事例、アプリ連携、セキュリティ基盤をどう構築したかなど、明日から使える業務の DX のヒントをお伝えします。（このウェビナーは、2021年4月21日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : 国立研究機関、国立大学、中央官庁、地方自治体にお勤めの方、DX推進を担われている方

Slack の導入を検討している方

Slack を使ってみたが、もっと深く知りたい方

注目のスピーカー :