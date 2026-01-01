Why Enterprise Grid ?│IPO を目指す企業における Enterprise Grid の価値

このウェビナーの対象者 :

IPO を目指す企業における

Enterprise Grid の価値

昨今では、電話・メール・紙文化からの脱却を目指し、Slack を含め様々な

チャットベースのコミュニケーションを推進している企業が年々増加しています。

その中で今回のウェビナーでは、特にIPOを成功させた企業や、IPOを目指す企業にとって、

なぜ Slack Enterprise Grid が必要なのかをディスカッション頂きます。

Slackを採用頂いたユーザー企業の皆様から以下のような声を頂きます。

■ 社内外と Slack でコミュニケーションをつなげる事で不測の事態にも素早く対応することができた

■ IPOを目指す企業の全社員の見る矛先の意識統一を強化する事ができた

■ 社外に説明すべき事業状況の実態を素早く現場からすいあげる事ができた

実際に Enterprise Grid を採用していただいている企業に、導入までの道のりや、

実際の活用についてもお話しいただく貴重な機会となっております。

このウェビナーで聞けること : Enterprise Grid と IPO を目指す企業さまとの関係

Enterprise Grid にしか無い Slack の機能

マルチワークスペースで発揮できる Slack の価値

注目のスピーカー :