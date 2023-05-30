Salesforce Live Korea 2023: Slack으로 그리는 업무 혁신의 미래

지난 5월 23일, 세일즈포스가 일 년에 한 번 열리는 최대 오프라인 행사인 Salesforce Live Korea 2023을 통해 고객들과 만났습니다. ‘비즈니스의 미래: AI + Data + CRM’을 주제로 개최된 이번 행사는 총 8개의 트랙과 30여 개의 강연으로 코엑스 컨벤션센터 3개 층을 가득 채웠습니다. 1층 캠프그라운드에는 참관객이 직접 Salesforce, Tableau, Slack 등의 디지털 혁신 툴을 체험하고, 전문가와 교류할 수 있는 여러 체험 부스도 마련됐습니다. 참관객들은 다채로운 행사를 통해 세일즈포스가 선도하는 고객 중심의 디지털 혁신을 보고 들으며 만끽할 수 있었습니다.

세일즈포스 코리아 손부한 대표이사의 인사말로 문을 연 키노트 세션은 ‘Become a Customer Company: 고객 중심 비즈니스를 위한 모든 것’이라는 주제로 꾸려졌습니다. 세일즈포스 솔루션을 기반으로 하는 우수 고객 사례를 데모와 함께 살펴보고, 국내 유수 기업의 리더들이 직접 연단에 나서 디지털 혁신 인사이트를 나눠 주었습니다. 이날 키노트 세션에서는 곽문교 대상홀딩스 CDO, 권용률 현대모비스 책임매니저, 임승인 비케이브 이사가 세일즈포스를 이용한 비즈니스 경험을 공유하며 자리를 빛내 주었습니다.

고객 중심 기업을 위한 업무 수행 방식의 혁신

가수 테이의 미니 콘서트로 분위기를 환기한 참관객들은 각 조직에 필요한 인사이트를 찾아 3시 30분부터 진행되는 트랙별 강연장으로 자리를 옮겼습니다. Slack Korea가 준비한 4개의 세션을 들으려는 참관객들도 속속 강연장에 모여들었습니다.

김고중 Slack 본부장은 감사의 인사와 함께 첫 번째 세션 ‘Slack을 통한 업무 생산성 극대화 방안’에 관한 이야기를 시작했습니다. Slack은 업무를 자동화하는 워크플로, 정보의 빠른 공유를 지원하는 검색 등의 기능으로 모든 업무 관계자를 원활하게 연결하는 협업 플랫폼입니다. 이러한 강점을 바탕으로 Slack은 영업 생산성, 서비스 효율성, 마케팅 영향력, IT 서비스 혁신 등 여러 조직 부서의 비즈니스 성과에 긍정적으로 기여하고 있습니다. 김고중 Slack 본부장은 “세일즈포스가 (여러분의) 기업이 고객을 중심으로 하는 기업으로 거듭나도록 지원한다면, Slack은 고객 중심 기업이 생산성 향상과 업무 방식 혁신을 이룰 수 있도록 지원한다”고 강조했습니다.

Slack의 신뢰성, 관련성, 유연성 안에서 성장하는 AI

두 번째 세션에서는 ‘AI 기반의 업무 혁신 플랫폼’으로서의 Slack에 관한 소개가 이어졌습니다. 발표를 맡은 송혁 Slack 솔루션 엔지니어는 개념적으로만 생각해 왔던 AI를 비즈니스에 실질적으로 활용하는 방안과 그 과정에서 Slack이 어떻게 쓰일 수 있는지 세세하게 설명했습니다. 이미 여러 해 전부터 안전하고 유연하며 개방된 플랫폼에 AI를 접목하려는 시도를 해왔던 Slack은 플랫폼과 완전히 통합된 AI 기술, Slack GPT를 위한 개발을 거듭하고 있습니다.

일례로 론칭을 앞둔 Slack용 chatGPT는 채널의 내용을 자동으로 요약해 더 나은 의사결정을 도와주고, 보내고자 하는 메시지를 세련되고 일목요연하게 바꿔주는 등의 기능으로 업무 생산성 향상을 지원할 예정입니다. 현재 2만 명이 넘는 사용자가 대기를 신청했을 만큼 높은 관심을 받는 기능 중 하나입니다. 그 외에도 마치 Slack의 오리지널 기능인 것처럼 별도의 앱 통합 없이 자연스럽게 활용할 수 있는 세일즈포스의 세계 최초 CRM용 생성형 AI 기술인 Einstein GPT도 곧 공개를 앞두고 있습니다.

Slack이 만드는 업무 환경의 새로운 변화

Slack Korea 영업 대표들이 연사로 나선 세 번째 세션에서는 Slack이 전사 소통, 협업, 생산성 향상 측면에서 어떠한 효과를 내고 있으며, 이것이 디지털 트랜스포메이션에는 어떻게 이바지하는지를 소개했습니다. Forrester Consulting의 조사에 따르면, Slack을 이용하는 조직은 부서 간의 긴밀한 협업을 통해 계약 실적 주기를 15% 단축하고, 개발 생산성을 16% 향상하며, 마케팅 콘텐츠 제작 속도가 이메일과 비교하여 약 2~3배 빠른 것으로 나타났습니다. Slack은 이메일과 정보를 확인하고, 업무 관계자와 소통하는 데 많은 시간을 쓰는 사람들이 새로운 변화를 경험할 수 있도록 돕고, 궁극적으로 디지털 트랜스포메이션이라는 최종 과제를 실현할 수 있도록 길을 열어주고 있습니다.

Slack을 쓰는 조직이 디지털 트랜스포메이션을 현실화하는 구체적인 방법은 네 번째 세션을 위해 연단에 오른 Slack Super Champion의 입을 통해 직접 들을 수 있었습니다. Slack Champion Network는 Slack에 관한 정보를 함께 학습하고 교환하며 성장해 나가는 커뮤니티입니다. Slack Super Champion과 참관객들은 실제 조직에서 사용하는 유용한 Slack 팁을 나누는 시간을 가지며 뜻깊은 마무리를 맞이했습니다. 실무자가 직접 전하는 Slack 사용법에 끝까지 귀를 기울인 참관객들 덕분에 현장은 끝까지 열띤 분위기를 보였습니다.

이날 행사에서는 Slack으로 업무 혁신을 잘 수행하고 있는 조직에 수여하는 2023 Slack 스포트라이트 어워즈 수상자를 발표하는 자리도 마련됐습니다. 생산성 혁신 어워드를 수상한 윤중식 SK C&C 그룹장은 영상 메시지를 통해 “Slack 도입 후, 회의 참여를 위해 구성원들이 한곳에 모여야 하는 현실적 어려움이 해결되었고, 회의 참여 업무나 일정 개정 또한 투표 기능을 활용해 신속하게 이루어져 효율적인 의사결정 문화로 진화하였다”고 전했습니다. 이처럼 Slack과 함께라면 변화를 경험하는 일은 자연스럽습니다. Salesforce와 함께 조직의 성장을 지원하는 Slack의 업무 혁신을 직접 체험해 보세요.