조직 문화를 성공적으로 바꾸는 열쇠는 ‘커뮤니케이션’

요새 온라인에서는 세대 특성에 대해서 다양한 이야기들이 오가고 있습니다. MZ세대에 대한 다양한 이야기들은 기업의 조직 문화에서도 예외일 수 없습니다. MZ 세대의 가장 큰 특징은 태어날 때부터 디지털 환경을 접해왔기 때문에 디지털 문화 속에서 생활하는 것에 매우 익숙합니다. 하지만 기성세대의 관점으로 이들을 관리하려다 보니 적지 않은 마찰이 일어나고 있습니다. 이러한 현상은 신입사원들의 조기 퇴사율에서 단적으로 확인할 수 있습니다. 구인구직 매칭 플랫폼 사람인에서 500개 기업을 대상으로 ‘1년 이내 조기 퇴사자’ 현황에 대해 조사한 결과 기업의 49.2%가 1년 이내 조기 퇴사자 비율이 높다고 답했습니다. 이렇게 높은 퇴사율은 대부분 기업이 가지고 있는 고민거리일 것입니다. 어떻게 하면 MZ세대가 일하고 싶어 하는 기업이 될 수 있을까요?

MZ세대들은 왜 기존의 조직 문화에 불만족스러울까?

MZ세대들이 생각하는 지금의 조직 문화의 문제는 무엇일까요? 여러 가지가 있겠지만 그 문제점들의 중심에는 ‘소통의 부족’에 있습니다. 이는 퇴사에 대한 회사와 MZ세대의 생각에서부터 차이가 있음을 알 수 있습니다. 기업들은 조기 퇴사율이 높은 이유로 ‘개인 만족이 훨씬 중요한 세대라서(60.2%)’ 다음으로 ‘이전 세대보다 참을성이 부족해서(32.5%)’라는 응답을 했습니다. MZ세대가 참을성이 부족하다고 인식하는 것 자체가 기성세대의 시각으로 문제를 바라본다는 방증이기도 합니다.

MZ세대는 개인 만족이 중요한 만큼 ‘나’ 자신의 가치를 우선시하기에 회사에 충성하고 회사에 나를 맞춰야 한다는 공식은 이제 이들에게 통하지 않습니다. 막내라서’, ‘위에서 시키니까’라는 이유는 이들을 움직이는 동력이 될 수 없습니다. 그렇다고 참을성이 없거나 열정이 없기 때문이 아닙니다. MZ세대에게는 공감이 없으면 열정이 자라지 않기 때문입니다. 이들은 그 어느 세대 못지않게 불타오르는 열정으로 스스로 성장하기를 바랍니다. 대신 어떤 업무나 프로젝트를 해야 하는 이유와 명확한 목표 및 방향에 대한 설명이 필요합니다. 회사나 조직원 간의 공감이 필요한 이유입니다.

이를 실현하기 위해서는 기업 차원에서의 변화하려는 노력과 조직 문화에 대한 철학이 필요로 합니다. 더 나아가 기술적인 도구를 이용해 가장 효과적으로 실현할 수도 있습니다. 그 중심에 있는 것이 바로 Slack이며 많은 고객사가 Slack을 이용하는 이유이기도 합니다. 그럼 Slack을 통해 조직 문화를 바꾼 커뮤니케이션 사례에 대해 한번 알아보겠습니다.

어떻게 Slack으로 조직 문화를 바꿀 수 있었을까?

1) 우아한형제들: 적극적이고 활발한 커뮤니케이션이 필요한 이유

조직 내 적극적이고 활발한 커뮤니케이션은 업무 효율성 향상에 있어 매우 중요합니다. 특히 코로나19로 인해 대부분의 기업이 재택근무를 하며 그 중요성을 깨닫는 계기가 되기도 했는데요. 배달 플랫폼 ‘배달의민족’을 운영하는 우아한형제들 역시 전사적으로 재택근무를 시행하며 우아한형제들만의 독특한 조직 문화를 지속하는 데 어려움을 겪게 됩니다. 먼저 재택근무 환경에서 새로 입사한 직원들에 대한 온보딩 및 문화 전파에 대한 어려움이 있었습니다. 물리적으로 떨어져 있다 보니 소통과 공유가 부족하여 업무 효율성이 저하되는 문제점도 발견되었습니다. 우아한형제들은 그 해법을 찾는 데 Slack을 적극적으로 활용합니다.

신규 입사자들에 대한 온보딩의 경우, Slack 덕분에 오프라인 온보딩을 온라인으로 효과적으로 전환할 수 있었습니다. 기존에는 오프라인으로 온보딩 교육이 진행됐으나 재택근무 환경으로 넘어오면서 신규 입사자들을 Slack에 개설된 ‘웰컴온’이라는 하나의 채널로 초대 후 온보딩 교육을 진행하고 체크리스트 형태의 입사 후 매뉴얼을 전달합니다. 또한 우아한형제들에서는 회사에 잘 적응할 수 있도록 동료들 옆자리에 앉아서 어떠한 도움이든 받을 수 있는 ‘돌보미’라는 중요한 온보딩 장치가 있습니다. 이 또한 온라인으로 대체하는데 Slack의 역할이 컸습니다.

다음으로 우아한형제들의 인사 시스템과 Slack을 연동함으로써 커뮤니케이션 함에 있어 인트라넷이나 그룹웨어보다 훨씬 나은 효율성을 체감할 수 있었습니다. 구성원 상태 확인도, 근무 시간 확인도, 휴가 신청 등이 그것입니다. 우아한형제들은 조직별로 근무 시간이 다르다는 점과 휴가를 쓸 때 사유 없이 30분 단위로 언제든지 사용할 수 있어 동료들의 현재 상태를 확인하는 것이 무엇보다 중요하다고 합니다. Slack에서 각 구성원들의 근무 시간을 포함하여 휴가 중인지, 미팅 중인지 등을 실시간으로 확인할 수 있어 더욱더 효율적이고 유연하게 업무를 진행할 수 있다고 합니다.

2) AWS: Slack에서도 발견할 수 있는 아마존 리더십 원칙

아마존의 클라우드 컴퓨팅 비즈니스인 AWS(Amazon Web Service)는 Slack을 어떻게 이용하고 있을까요? AWS 구성원들에게 던진 “슬랙을 왜 많이 사용하세요?”라는 질문에 많은 이들이 ‘학습하기 위해 사용한다’는 답변이 많았습니다. 이는 아마존의 문화 그 자체라고 말할 수 있는 ‘아마존 리더십 원칙(Amazon Leadership Principle)’ 중 “Learn and Be Curious(항상 학습하고 호기심을 가져라.)”라는 원칙과 관련이 깊습니다.

먼저 Slack 채널 내 활발한 커뮤니티 활동이 학습 욕구를 고취시킵니다. AWS에서는 업무 진행에 있어 관심 있는 단어를 검색해 관련된 채널이나 자료를 확인합니다. 관련된 채널에 들어가 필요한 자료나 지원을 요청하거나 자신의 의견을 낼 수 있습니다. 중요한 것은 이렇게 제시된 의견에 채널 구성원들은 댓글이나 이모지(emoji)로 활발하게 반응을 보여준다는 것입니다. 이는 의견을 제시한 사람이 채널에서 더욱 활발하게 활동할 수 있도록 하는 동기부여가 됩니다. 더 나아가 Slack과 AWS 내부 저장 시스템(Repository System)이 서로 연동되어 있습니다. 여기에 저장된 자료는 Slack에서도 손쉽게 자료를 다운로드할 수 있으며, 이는 채널 내에서 동료 조직원들끼리 자료를 공유하고 더 발전된 버전의 자료를 재공유함으로써 업무의 효율성을 더욱 높일 수 있는 기반이 되기도 합니다. 이렇게 AWS 조직 구성원들이 Slack을 기업의 중심이 되는 원칙을 극대화하는 중요한 커뮤니티 혹은 플랫폼임을 확인할 수 있습니다.

3) 롯데ON: WIDR 소통 방식과 어른다운 소통방식

이커머스 마켓플레이스인 롯데ON에서는 ‘WIRD’과 ‘어른답게’라는 소통 방식이 있습니다. 그만큼 롯데ON에서는 소통을 중요시하는 문화가 정착되어 있습니다. 먼저 WIDR은 4가지 회의 유형을 말합니다.

W– Why 회의

I– Idea 회의

D– Decision 회의

R– Report 회의

롯데ON에서 Slack은 이 네 가지의 WIRD 회의 방식에 기반하여 운영되는데요. 이 방식을 사용하면서 발견한 놀라운 점은 많은 기업에서 이뤄지고 있는 불필요한 형태의 보고가 아니라 공유 혹은 리뷰, 토론이 되는 수평적인 소통이 새로운 문화로 자리 잡았다는 점입니다.

다음으로 ‘어른답게’ 소통 방식은 “함께 일하는 철학”이라고 말할 수 있습니다. ‘어른답게’라는 것은 회사와 직원 간의 신뢰, 직원과 직원 간의 신뢰는 서로 어른으로 대해주는 것에서 시작합니다. 서로 어른답게 소통하고 협업하는 문화는 자연스레 어른답게 자율적이고 주도적으로 일하는 문화로 이어집니다. 이에 바탕이 되는 제도로는 선택적 자율근무제, 휴가계 결재 없이 휴가 가기 등이 있습니다.

조직 문화를 변화시킨다는 것은 조직의 체질 자체를 바꾼다는 의미입니다. MZ세대 인재들을 확보하기 위해서는 기성세대가 아닌 그들의 시각으로 바라보아야만 그 길이 보입니다. MZ세대와 소통하고 공감하며 함께 만들어 나가야 앞선 사례들처럼 성공적으로 조직 문화를 개선해 나갈 수 있으며, 그들이 Slack을 사용하는 방식에서도 조직 문화의 철학이 고스란히 녹아들어 있음을 알 수 있습니다. 앞으로 MZ세대와 소통하면서 조직 문화를 바꿔나가는 데 Slack이 Digital HQ로써 큰 도움이 될 수 있기를 기대합니다.