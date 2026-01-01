Slack Sales Elevate와 Salesforce를 통해 매출을 1,900% 높인 PEGASUS

Slack과 Salesforce를 통해 디지털 시대로 진입

현재 PEGASUS는 태국 내 농기계 제조 분야에서 빠르게 성장 중인 선두 주자이지만, 그 여정이 항상 쉬운 건 아니었습니다.

주요 기계 회사에 등록된 OEM(주문자 상표에 의한 제품 생산) 공급업체인 K. W. Metal Work PLC의 자회사인 PEGASUS는 자체 브랜드로 더 큰 시장 점유율을 확보하기 위해 출범했습니다.

회사 초기에는 팀이 수작업 프로세스에 의존했지만, 고객의 요구 사항을 파악할 수 있는 데이터가 없었기 때문에 영업 전략의 방향성과 정확성이 결여되어 있었습니다.

변화의 필요성을 인식한 K. W. Metal Work PLC의 관리 부책임자인 Ukrit Vanagosoom은 솔루션을 찾는 데 앞장섰습니다. 신중한 조사 끝에 2022년, K. W. Metal Work PLC는 PEGASUS의 디지털 혁신을 지원하는 Salesforce를 선택했습니다. 결과는 즉각적으로 나타났습니다. 영업 운영을 Salesforce로 옮긴 이후 PEGASUS의 매출은 놀랍게도 무려 1,900%까지 증가했습니다.

이러한 성공을 바탕으로 Vanagosoom은 2024년 7월 Slack과 Slack Sales Elevate를 구현했습니다. 단 두 주만에 팀은 이미 플랫폼을 숙달했습니다.

“오랜 습관 때문에 전환이 어려울 것이라고 예상했습니다. 하지만 팀원들의 반응은 ‘진작에 사용했어야 했어요!’였습니다.”라고 Vanagosoom은 말합니다.

고객의 요구 사항 예측 및 매출 기대치 초과 달성

이전에는 영업 팀이 매월 정기적으로 고객을 방문하여 출장 및 프레젠테이션에 상당한 시간과 노력을 들였지만, 많은 고객이 구매할 준비가 되어 있지 않다는 사실을 알게 되었습니다.

매출을 늘리기 위해 Vanagosoom은 먼저 팀을 확장했습니다. 매출은 증가했지만 회사의 순이익은 매우 낮아서 “고작 0.x% 정도에 불과”했다고 그는 회상합니다. 고객을 이해하기 위해 PEGASUS에 데이터가 필요함을 깨달은 Vanagosoom은 Salesforce Sales Cloud를 선택했습니다.

“데이터는 어디에나 있었지만 이를 수집하고 분석할 방법이 없었죠.”라고 그는 설명합니다. “이제 Sales Cloud를 통해 고객이 언제 구매할 준비가 되었는지 정확히 파악하고, 고객의 요구 사항을 예측하여 미리 계획할 수 있습니다.”

그 결과 놀라운 성과를 거두었습니다. Sales Cloud를 통해 PEGASUS의 매출은 10만 달러에서 200만 달러로 급증했습니다. 그리고 이제 팀이 Slack에서 그 어느 때보다 효율적으로 일하고 있으므로 올해는 300만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.

Slack Sales Elevate를 통한 고객 손실률 0% 달성

Sales Cloud의 성공에 힘을 얻은 PEGASUS는 Slack을 도입하고 얼마 지나지 않아 Slack Sales Elevate를 도입하여 업무용 플랫폼을 Sales Cloud의 영업 데이터와 통합했습니다. 이를 통해 모든 정보와 프로세스를 한 곳에 중앙 집중화하여 팀에서 영업 파이프라인에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있게 되었습니다.

“Slack Sales Elevate를 사용하면 휴대 전화에서 모든 단계마다 거래 상태, 마감일 또는 진행 상황을 추적할 수 있어요. 필요한 모든 것을 손끝에서 확인할 수 있으며, 팀원들은 제가 매우 신속하게 문제를 해결하는 데 놀라워합니다.”라고 Vanagosoom은 말합니다.

이렇게 새롭게 얻은 가시성 덕분에 팀은 적격한 거래를 확보하고 보다 효과적으로 거래를 성사시키기 위해 신속하게 조정할 수 있었으며 고객 손실률을 3%에서 0%로 줄일 수 있었습니다.

“Slack Sales Elevate를 사용하면 영업 파이프라인에서 무엇이 누락되었는지, 아직 해야 할 일이 무엇인지 등 모든 것을 엑스레이로 보는 것처럼 정확하게 볼 수 있죠.”라고 Vanagosoom은 말합니다.

Slack Sales Elevate를 사용하면 영업 파이프라인에서 무엇이 누락되었는지, 아직 해야 할 일이 무엇인지 등 모든 것을 엑스레이로 보는 것처럼 정확하게 볼 수 있죠. K. W. Metal Work PLC 관리 부디렉터 Ukrit Vanagosoom

Slack과 Salesforce를 통해 성장과 생산성을 가속화하는 PEGASUS 💻 Slack Sales Elevate는 영업 데이터와 프로세스를 중앙 집중화하여 판매자가 거래와 고객 요구 사항을 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다.

📊 Sales Cloud는 데이터 기반 접근 방식을 활용하여 PEGASUS가 고객의 구매 패턴을 예측하고 1,900%의 매출 성장을 달성할 수 있도록 지원합니다.

🚀 간소화된 워크플로를 통해 PEGASUS는 더 작고 효율적인 영업 팀으로 운영할 수 있습니다. Slack과 Sales Elevate를 통해 팀은 작업을 더 빠르게 완료하고 승인 시간을 단축하며 전반적인 생산성을 높일 수 있습니다.

Slack과 Salesforce를 통한 생산성 극대화

PEGASUS의 영업 팀은 작은 규모에도 불구하고 그 어느 때보다 효율적입니다. Sales Cloud를 통해 Vanagosoom은 팀을 5명에서 2명으로 간소화했지만, 영업 팀은 이제 회사 전체 매출의 30%를 창출하며 이전에는 1%에 불과했던 매출 비중을 높이고 있습니다.

“한 사람이 10개의 작업만 처리할 수 있을지 모르지만, Slack과 Salesforce를 사용하면 한 사람당 더 적은 노력으로 20~30개의 작업을 처리할 수 있습니다.”라고 Vanagosoom은 말합니다.

Vanagosoom 본인이 맡은 일상적인 업무도 더 효율적으로 바뀌고 있습니다. 이전에는 관리자와 통화하는 데 하루에 30분씩 소비했습니다. 이제 Slack을 통해 그 시간을 전략, 예측 및 기타 비즈니스의 중요한 영역에 집중할 수 있게 되었습니다.

한 사람이 10개의 작업만 처리할 수 있을지 모르지만, Slack과 Salesforce를 사용하면 한 사람당 더 적은 노력으로 20~30개의 작업을 처리할 수 있습니다. K. W. Metal Work PLC 관리 부책임자 Ukrit Vanagosoom

Slack에서 팀을 통합

Slack과 Salesforce를 사용하기 전에 PEGASUS에서는 이메일 및 Line과 같은 플랫폼에 분산된 커뮤니케이션으로 인해 어려움을 겪었습니다.

Vanagosoom은 다음과 같이 회상합니다. “Slack을 사용하기 전에는 대부분의 문제가 잘못된 커뮤니케이션에서 비롯되었습니다. 사람들은 끊임없이 층을 오가며 불완전한 정보를 전달해야 했죠.”

이제 Slack을 사용하면 명확하고 간결하며 즉각적인 커뮤니케이션이 가능합니다. 승인 대기 시간도 반나절에서 단 5~10분으로 대폭 단축되어 팀은 민첩성과 효율성을 유지할 수 있게 되었습니다.

이렇게 통합된 접근 방식은 Vanagosoom이 회사를 이끄는 방식을 혁신했습니다. Slack과 Sales Elevate가 제공하는 더 나은 가시성과 통합 보기를 통해 그는 회사를 발전시키는 전략적 의사 결정을 내리기 위한 더 많은 정보를 갖게 되었습니다.

“Slack과 Sales Elevate를 통해 저는 회사의 각 부분과 완전히 연결되어 있다고 느낍니다. 일상 업무와 업무의 더 큰 그림, 양쪽 모두에 몰입하고 있죠.”라고 Vanagosoom은 말합니다.