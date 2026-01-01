Slack을 통해 효율성을 높이고 영업 주기를 단축하는 Snyk

디지털 환경은 꾸준히 진화하며 안타깝게도 새로운 사이버 보안 위협이 가져오는 결과 역시 마찬가지입니다. 다행인 점은 Snyk와 같은 기업들이 디지털 인프라를 위험에 처하게 하는 악당들에게 대응하고 있다는 것이죠.

Snyk는 업무의 세계를 더 안전하게 유지해 주는 개발자 보안 플랫폼입니다. 개발 도구, 워크플로, 자동화 파이프라인에 직접 통합되는 Snyk는 개발자들이 코드, 종속성, 컨테이너, 코드형 인프라의 보안 취약성을 신속하게 찾아내고 완화할 수 있도록 돕습니다.

Snyk는 굳건한 경쟁업체들이 넘쳐나는 시장에서 운영되고 있습니다. 그뿐만 아니라 Snyk는 온보딩, 커뮤니케이션, 영업, 기타 주요 비즈니스 기능을 최적화하기 위해 내부 프로세스를 간소화해야 할 필요성을 강조하며 빠른 속도로 확장해 나가고 있습니다.

이 추진력을 유지하기 위해 Synk는 새로운 시장을 포착하고 지속 가능하게 확장하는 데 필요한 마찰 없는 민첩성을 토대로 원활한 확장을 지원하는 Slack의 힘을 활용하고 있습니다.

“Snyk는 여러 지역에 분산된 회사이므로 소프트웨어 개발부터 거래 성사에 이르는 일상 작업에 Slack이 필수적입니다.” Snyk AI 운영 부문 디렉터 Matt Jarvis

중앙 집중식 협업과 빠른 영업 주기를 지원하는 Slack Sales Elevate

직원 수를 기준으로 볼 때 영업 팀은 Snyk에서 가장 규모가 큰 부서입니다. 하지만 회사가 성장 이니셔티브를 강화하기 시작하면서 영업 팀은 일상 작업을 최적화하기 위해 더욱 강력한 지원이 필요했습니다.

이러한 이유로 Snyk는 Slack Sales Elevate를 도입했습니다. Sales Elevate는 Sales Cloud를 Slack과 통합해 영업 담당자의 Slack 워크스페이스에 실시간 CRM 데이터를 직접 공급하고 있습니다.

CRM 데이터와 Slack에서 진행되는 대화를 결합함으로써 Sales Elevate는 영업 팀이 실시간 데이터에 기반해 조치를 취하고, 더욱 효율적으로 협업하고, 거래 성사 속도를 높일 수 있도록 지원하고 있습니다. Salesforce 계정, 기회, Slack의 주요 지표에 대한 전체적인 360도 보기를 통해 담당자와 관리자는 플랫폼을 끊임없이 전환하지 않고도 가시성을 유지하고 거래의 모든 단계에 걸쳐 빠른 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

Sales Elevate를 사용하면서 Snyk 영업 담당자는 사무실에 있든 이동 중이든 상관없이 실시간 알림과 경보 덕분에 거래에 대한 변경 사항을 모니터링하고 신속하게 조치할 수 있게 되었습니다. Sakin은 영업 팀이 거래 단계나 거래 규모에 대한 변경 등 자동화된 맞춤형 알림을 만드는 데 Sales Elevate를 사용하면서 프로세스를 간소화하고 영업 주기도 단축할 수 있다고 말했습니다. 이제 영업 팀 멤버들은 거래 업데이트를 일일이 찾을 필요가 없으며 더욱 영향력 있는 업무에 시간을 활용할 수 있습니다.

영업 팀이 Sales Elevate를 순조롭게 도입한 덕분에 Snyk에서는 최근에 Slack의 자동화 프로세스를 영업 엔지니어와 고객 성공 관리자에게까지 확장했습니다. 팀은 워크플로 빌더를 사용해 특정 수익 임계치를 넘어서는 거래가 성사되면 자동으로 새 채널을 만들어 판매 후 전환이 간소화되도록 지원하고 있습니다. 이러한 자동화는 팀 멤버가 행정 업무에 시간을 할애해야 할 필요성을 줄이고 더욱 광범위한 계정 팀 전반의 가시성을 향상해 줍니다.

고객 데이터를 협업의 중심에 두는 Salesforce 채널

Snyk는 최첨단 혁신 기술에서 입지를 공고히 하고 있으며 이러한 이유로 Slack의 Salesforce 채널의 시범 운영 프로그램 고객 중 하나가 되었습니다. Salesforce 채널은 곧 Salesforce에서 직접 사용할 수 있게 될 Slack 내에 구축된 채널입니다. 이는 CRM 데이터와 Slack에서 진행되는 대화를 연결하여 전 세계에 분산되어 있는 Snyk의 영업 팀이 일관성을 100% 유지하고 더욱 강력한 가시성과 협업 기능으로 일관되고도 품질 높은 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다.

Snyk는 Salesforce 채널을 사용하여 계정 팀이 실시간 고객 데이터를 토대로 협업할 수 있는 중앙 집중식 공간에 즉시 액세스할 수 있습니다. 이는 여러 지역과 부서를 아우르는 계정 팀이 고객 데이터와 자동으로 연결된 논의 및 의사 결정을 통해 거래를 순조롭게 진행하고 고객 지원을 위해 협력할 수 있는 단일 공간을 갖게 되었음을 의미합니다.

“Snyk에는 고객 계정에 대해 논의하는 거래 채널이 있으며 고객 성공 관리자도 여기에 참여하고 있습니다.”라고 Sakin은 말하며 또, “이러한 채널은 CRM과 통합되어 있습니다. 즉, 논의가 실시간 기회와 연결되어 있다는 것이죠. Salesforce의 거래 변경에 관해 알려주는 자동화를 설정하고자 한다면 정확히 어떤 채널을 참조해야 하는지 알 수 있습니다.”

대화 내에서 고객 정보에 액세스할 수 있게 되면 팀원들은 끊임없이 업무 맥락을 전환하거나 채널과 Salesforce 간의 데이터를 조정할 필요 없이 고객에게 서비스를 제공하는 데 집중할 수 있습니다. “고객 데이터에 기반한 대화를 통해 팀이 효율적으로 협력할 수 있는 기능은 매우 획기적이며 비즈니스에 놀라운 이점을 제공합니다.”라며 Sakin이 말을 잇습니다. “고객과 관련해 더욱 향상된 일관성을 유지할 수 있게 되면서 팀은 고객에게 더 많은 가치를 제공할 수 있을 것입니다.”

Snyk는 Salesforce 채널의 미래에 대해 대담한 비전을 갖고 있습니다. 거래의 적격성이 확인되면, 생성되는 Salesforce 채널의 워크플로 자동화와 판매 템플릿을 활용하고 협업을 공식화함으로써 Snyk는 모범 사례를 확장하고 팀이 거래 성사를 위해 협력하는 방식에서 앞서나가기 위해 노력하고 있습니다.

“Slack AI를 이용하면 과거의 지식을 효과적으로 활용해 직원들이 더 빠르게 해답을 찾고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원할 수 있습니다. 이는 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적입니다.” Snyk 기업 정보 시스템 부문 부사장 Ariel Sakin

Slack AI로 더 스마트하게 작업하는 Snyk

Matt Jarvis는 Snyk의 AI 운영 부문 디렉터입니다. Snyk가 생성형 AI를 활용해 내부 효율성을 향상할 수 있는 방법을 탐구하는 이니셔티브를 주도하고 있습니다. 지난 몇 개월 동안 Jarvis는 Snyk의 자체 AI 이니셔티브를 강화하는 데 Slack AI를 사용해 왔습니다.

Slack AI는 생성형 AI 기능을 모든 Slack 환경에 매끄럽게 통합해 줍니다. 직관적인 AI 안내를 통해 사용자는 자동화된 채널 ‘한 눈에 정리’, 질문에 대한 상세한 답변의 이점을 누릴 수 있고 사무실을 비우거나 회의를 놓쳤을 경우 중요한 내용에 대한 한 눈에 정리를 이용할 수 있습니다.

Jarvis는 Slack AI의 한 눈에 정리 기능이 회사에서 가장 많이 사용되는 기능 중 하나라고 말합니다. AI가 생성한 한 눈에 정리는 중요한 거래나 빠르게 진행되는 프로젝트와 관련된 사항처럼 많은 내용이 오가는 채널의 활동을 요약해 줍니다. 이런 채널에서는 대화가 빠르게 진행되며 중요한 정보가 누락될 수 있습니다. 이 기능은 경영 팀에 특히 유용한 것으로 입증되었습니다.

“경영 팀의 경우를 생각해 볼 때, 그들은 특히 채널에 참여하여 벌어지는 일을 명확히 파악할 수 있어야 합니다.” Jarvis의 말입니다. “지금까지는 이런 일이 매우 어려울 수 있었습니다. 단일 채널에 수많은 스레드가 포함될 수 있었으니까요. 특히 진행 속도가 빠른 채널인 경우 더욱 그렇죠. 채널에서 벌어지는 활동을 요약하는 기능 덕분에 경영 팀은 전체 정보를 파악하여 더 나은 결정을 더 빨리 내릴 수 있게 되었습니다.”

Jarvis의 말에 따르면, 궁극적으로 Slack AI는 직원과 고객 모두의 일을 더 쉽게 만들어 줍니다. 버튼 한 번만 클릭하면 회사의 집단 지성을 활용할 수 있으므로 잠재 고객과 기존 고객에게 빠르고 정확한 정보를 쉽게 제공할 수 있습니다. “전체적인 AI 프로그램을 통해 답변을 훨씬 더 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.”라며 그는 또, “이를 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 전반적으로 더욱 향상된 비즈니스 성과를 달성할 수 있습니다.”

빠른 확장을 촉진하는 통합 앱과 자동화

Snyk와 같이 빠르게 성장하는 회사는 추진력을 유지하고 대규모의 혁신을 지원하기 위한 필수 도구로 통합 기능을 활용합니다. Snyk는 Workday와 같은 상용 도구부터 애플리케이션 지표를 포스트하고 콘텐츠 게시를 자동화하기 위한 맞춤형 솔루션에 이르는 수많은 비즈니스 애플리케이션을 Slack에 통합했습니다.

Sakin은 Slack의 Jira 통합이 Snyk의 확장에 직접적인 영향을 미쳤다고 언급합니다. “이를 통해 저희 회사는 오늘날의 모든 스타트업이 그렇듯이 Slack에서 모든 지원을 제공하는 소기업에서 최종 사용자의 경험을 변경할 필요 없이 보고, 티켓 할당, SLA, 티켓 상태를 제공하는 어엿한 엔터프라이즈급 티켓팅 시스템으로 성장할 수 있었습니다.”라고 말합니다. 이제 직원들은 채널에 단순히 질문을 포스트하는 대신 Slack에서 바로 티켓을 여는 워크플로를 실행합니다.

Slack에 자동화된 워크플로를 구축하는 것은 효율성을 향상하는 일이기도 합니다. 코딩이 필요 없으므로 Snyk는 지원 요청을 이관하거나 제품 팀에 질문하는 등의 일상적인 프로세스를 자동화하여 효율성을 높이고 있습니다. 결과는 어땠을까요? 한 달에 약 8,300시간이 절감되었죠.

저희는 Snyk에 맡겼을 때 디지털 세계가 더 안전하다는 것을 알고 있으며 회사의 영향력이 커질 수 있도록 돕는 것을 자랑스럽게 생각합니다. “Slack은 더 이상 단순한 커뮤니케이션 도구가 아닙니다.”라고 Sakin이 말합니다. “업무가 완수되는 곳이죠.”