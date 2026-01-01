티맵모빌리티, 통합 모빌리티 서비스(MaaS)로의 여정을 Slack과 함께합니다

종합 모빌리티 플랫폼 TMAP을 운영하는 티맵모빌리티는 대한민국을 대표하는 모빌리티 기업입니다. 2,000만 명의 가입자와 1,300만 명 이상의 월 활성 사용자(Monthly Active Users, MAU)를 보유한 티맵모빌리티는 편리한 내비게이션을 비롯해 대리운전, 주차, 차량용 인포테인먼트시스템(IVI), 전기차 충전, 렌터카 등 다양한 모빌리티 서비스들을 출시하며 영역을 넓혀가고 있습니다. 50억km에 달하는 TMAP 사용자의 월 주행거리는 티맵모빌리티가 얼마나 많은 운전자의 이동 일상을 책임지고 있는지를 증명합니다.

티맵모빌리티는 운전자를 넘어 이동이 필요한 모든 사람의 필수 서비스가 되고자 혁신을 거듭하고 있습니다. 통합 모빌리티 서비스(Mobility as a Service, MaaS)로의 여정을 시작한 티맵모빌리티는 더 나은 이동 경험을 위한 다양한 서비스를 만듭니다. 이러한 서비스에는 편리한 이동을 통해 더 행복한 일상을 만들고자 하는 티맵모빌리티의 지향점이 고스란히 녹아 있습니다.

이동 그 이상의 가치를 추구하는 티맵모빌리티의 열정은 Slack 안에서 꽃피웁니다. 티맵모빌리티 임직원은 Slack으로 모든 대내외 커뮤니케이션을 진행하며 긴밀하게 협업합니다. 자율출퇴근제와 재택근무를 기본 근무 형태로 채택하고 있는 티맵모빌리티는 임직원들이 언제 어디서든 불편 없이 일할 수 있도록 Slack을 도입했습니다. 번거로운 메일 수발신을 없애고 업무 효율을 높인 Slack은 이제 없어서는 안 되는 티맵모빌리티의 협업 툴로 자리 잡았습니다.

Slack 채널과 유기적인 앱 통합으로 서비스 안정성 확보

엔지니어링 조직은 통합 모빌리티 서비스(MaaS)의 인프라 안에서 시너지를 낼 수 있는 다양한 시스템을 개발합니다. 하지만 무엇보다도 엔지니어링 조직의 가장 중요한 업무는 서비스를 안정적으로 유지하는 것입니다. 이를 위해서는 지속적인 커뮤니케이션과 논의는 물론, 예상치 못한 문제가 발생했을 때도 빠르게 인지하고 대응할 수 있는 체계가 필요합니다. 티맵모빌리티의 주차와 발렛 서비스 시스템을 개발하는 엔지니어링 팀에서 PM을 담당하는 김보준 엔지니어는 목적에 따른 Slack 채널 사용으로 엔지니어링 조직의 핵심 업무를 원활히 수행하고 있다고 밝혔습니다.

#tmap_mod_개발 채널은 엔지니어링 업무에 필요한 주된 커뮤니케이션이 이뤄지는 공간입니다. 매일 아침, 이 채널에서는 당일의 업무 및 협업 요청 사항을 공유하는 데일리 스크럼과 이슈에 관한 논의가 진행되죠. 혹시 모를 문제가 발생할 경우, 보다 신속하게 대응하기 위해 모니터링 채널은 별도로 구분되어 있습니다. 김보준 엔지니어와 그의 팀은 #tmap_주차_alarm, #tmap_발렛_alarm 채널에 클라우드 모니터링 앱 Datadog를 통합해 문제 발생 시 알림을 상시 수신합니다. 이를 통해 시스템의 이상 상태를 적시에 검토하고, 발 빠르게 이슈를 해결하는 방식으로 안정적인 서비스를 유지하고 있습니다.

“저에겐 Slack이 일상 그 자체와도 같습니다. 아침, 점심, 저녁 식사를 하듯이 일상적으로 Slack 모니터링 채널을 확인하고 있어요. 모니터링 시스템에 따로 접근하지 않아도 앱을 통합한 채널을 구독만 하고 있으면 이슈를 빠르게 파악할 수 있고, 이렇게 인지한 내용을 큰 어려움 없이 동료들과 유관 부서에 전파할 수 있어 편리합니다.” 티맵모빌리티 엔지니어링 조직 / 백엔드 엔지니어 김보준

엔지니어링 조직의 업무에서 Slack과 Atlassian 제품군과의 통합도 빼놓을 수 없습니다. 티맵모빌리티 엔지니어링 조직은 Confluence로 문서를 작성 및 공유하고, Jira로 장애에 효율적으로 대응하며, Bitbucket으로 제품 코드와 개발 수정 버전을 관리합니다. 김보준 엔지니어는 “Atlassian 페이지로 직접 이동하지 않아도 정보를 파악할 수 있는 점이 업무에 많은 도움이 된다”고 말합니다. 이처럼 Slack과 Atlassian 제품군은 유기적으로 연계된 다양한 기능을 제공하고 있어 브라우저 창을 여러 개 띄우지 않고도 업무를 이어갈 수 있습니다.

하이브리드 근무 환경에서 생산성을 유지하는 법

Slack을 통해 업무와 피드백을 긴밀하게 공유하는 문화도 티맵모빌리티의 높은 업무 효율을 유지하는 비법입니다. 서비스 장애를 해결하기 위해서는 대개 여러 유관 부서의 관여가 필요한데, 이 과정에서 원활한 커뮤니케이션이 뒷받침되지 않으면 빠르게 장애를 해결할 수 없기 때문입니다.

특히 티맵모빌리티와 같이 하이브리드 근무가 일상화된 곳에서는 긴밀한 커뮤니케이션의 역할이 더 중요합니다. 서비스 장애가 발생한 상황에서 이메일이나 전화는 신속하고 연속적인 문제 해결을 가로막습니다. 절차가 중요한 업무 환경에서는 이메일이 좋은 커뮤니케이션 수단이 되지만, 엔지니어링 조직과 같이 빠른 의사결정과 즉각적인 커뮤니케이션이 필요한 업무 환경에서는 오히려 방해 요인이 됩니다. 자칫하면 재택근무를 하던 팀원이 긴급 출근을 해야 하는 부득이한 상황이 벌어질 수도 있습니다.

티맵모빌리티 임직원들은 동료와 실시간으로 대화를 나눌 수 있는 Slack 안에서 빠르고 정확하게 소통합니다. 구두로 논의가 필요할 때는 Slack 통화를 시작하고, 화면을 공유하며 끊임없이 커뮤니케이션을 이어갑니다.

얼굴을 보지 않고도 동료와 효율적으로 협업하기 위해 티맵모빌리티 임직원들은 메시지 하나도 그냥 적지 않습니다. 얼굴을 맞대고 시시때때로 의견을 확인할 수 없는 상황이므로 가능한 명확한 의사소통을 하려고 노력합니다. 김보준 엔지니어는 대화와 정보를 명료하게 구분하여 전달하기 위해 메시지 서식을 지정해 정보를 시각화합니다. 텍스트를 역따옴표로 묶어 `코드`로 표현하거나 텍스트 앞에 역따옴표 3개(“`)를 추가해 “`코드 블록을 만들면, 메시지에 세부적인 의미를 더할 수 있습니다. 상대방을 이해하고 배려하는 비동기 커뮤니케이션의 바람직한 사례입니다.

파트너사와의 외부 미팅이 잦은 사업개발 조직의 최성훈 매니저는 데스크톱처럼 강력한 Slack의 모바일 앱을 최대 장점으로 꼽았습니다. Slack 모바일 앱은 사무실에서 하던 일을 파트너사로 이동하는 도중에도 계속할 수 있도록 지원합니다. 그는 “모바일 앱 덕분에 언제 어디서든지 업무에 참여할 수 있어 편리함이 커졌다”고 말합니다.

“Slack을 사용하면 소통에 끊김이 없습니다. 모바일 환경에서도 이미지나 영상, 첨부파일을 전달하는 데 불편함이 없어요. 또 다양한 앱 통합을 이용해 모바일로도 복잡하지 않게 일할 수 있어서 유용하게 사용하고 있습니다.” 티맵모빌리티 사업개발조직 / 매니저 최성훈

임직원의 목소리를 경청하는 정보보호/IT팀의 노력

정보보호/IT팀은 티맵모빌리티의 임직원이 열정적으로 일할 수 있는 편리한 업무 환경을 만듭니다. Slack Connect를 통한 외주 업체와의 협력으로 안전한 보안 환경을 구축하는 것도 그러한 노력의 일환입니다. 다양한 서비스와 시스템을 만들며 통합 모빌리티 서비스(MaaS)로 나아가고 있는 티맵모빌리티는 그 밖에도 수많은 비즈니스 파트너와 협력하고 있는데요. TMOBI 파트너라는 별도의 Slack 워크스페이스는 비즈니스 파트너들과의 편리한 협업과 상생을 도모하는 공간으로 기능합니다.

또한 #IT정보보호시스템 채널을 운영하여 보안 솔루션 또는 사내 IT와 관련된 불편을 겪고 있거나 궁금증이 있는 모든 임직원의 의견을 통합 관리하기도 합니다. 그들은 전체 업무의 절반 이상이 Slack 메시지를 체크하는 것일 정도로 이 채널을 업무에 적극적으로 활용하고 있습니다. 그뿐만 아니라 Jira 티켓을 이용해 접수되는 문의 사항도 이곳으로 통합해 관리하고 있습니다. 다이렉트 메시지(DM)를 통해 개별적으로 수집하던 VOC를 채널 한곳에 모으기 시작한 이후부터 사내IT기획팀의 업무 효율이 크게 높아졌습니다.

이제 티맵모빌리티의 임직원들은 채널에서 업무 진행 중 겪는 어려움을 곧바로 처리하고, 정보보호/ IT팀은 VOC를 유형화하여 개선방향을 도출할 수 있게 되었습니다. 문의사항에 대한 응답 속도도 빨라져 임직원의 만족도도 향상되었습니다. 더욱 편리한 문의 환경을 만들고자 정해진 시간마다 안내 메시지를 발송하는 Slackbot도 함께 사용 중입니다. 오전과 오후에 한 번씩 Jira 티켓으로 문의를 남기는 방법 등을 포함한 VOC 접수 안내 메시지를 보내는 것이죠. 이러한 메시지는 기존 임직원에게는 리마인드의 역할을, 신규 임직원에게는 정보 제공의 역할을 수행합니다.