‘Why Slack with 크래프톤’이 따뜻한 봄에 여러분들에게 인사드립니다. 이번 Why Slack에서는 Slack 요금제를 구체적으로 알아보는 시간을 가지려고 합니다. Pro, Business+ 그리고 Enterprise Grid까지 무엇이 어떻게 다른지 아주 상세하게 라이브웨비나를 통해서 정보를 제공해드릴 예정입니다. 더불어, 배틀그라운드, 테라 등으로 유명한 게임 개발사, 크래프톤의 Enterprise Grid 마이그레이션 성공 사례도 함께 합니다.

첫번째 세션으로는, Slack에서 Account Executive를 담당하고 계신 상현님이 Slack 요금제에 대해서 아주 구체적으로 알아보는 시간을 준비하셨습니다. 두번째 세션으로는 크래프톤의 Senior System Engineer이신 용원님이 크래프톤에서 Enterprise Grid를 최대치로 활용하고 있는 팁들을 모두 공개해주실 예정입니다.

Slack 요금제들에 대한 차이점과 각 조직에 맞는 최적의 요금제에 대해서 고민하시고 더 알아보고 싶으신 분들께 유익한 정보들로 이번 웨비나를 가득 꾸려보았습니다. 👀❤️

조직문화는 다양한 업무 형태(재택근무, 하이브리드 근무 혹은 거점 사무실 근무)에 따라 계속해서 변화하고 진화합니다. 어디서나 업무가 가능한 세상에서 비즈니스 기대치를 충족 및 능가하려면 조직은 향상된 협업 방식이 필요합니다. Slack은 Digital HQ를 통해 이 모든 것을 제공합니다.