디지털 기반의 고객 서비스 플레이북

기존의 전통적인 고객 서비스 방식은 이 시대에 더이상 통하지 않습니다. 오늘날 고객들은 수많은 디지털 도구를 사용합니다. 고객은 도움이 필요할 때 기술력 있고 맞춤화된 지원, 빠르면서도 디지털화된 방식을 원하죠. 실제로 고객의 88%가 기업들이 2020년에 시작한 디지털 이니셔티브를 가속화하기를 바라고 있습니다.*

오늘날 기업들은 문제를 더 빠르게 해결하고 고객과 고객 담담자 모두에게 더 나은 경험을 제공하기 위해 디지털 중심으로 변화하고 있습니다. 또, 그들은 Slack을 Digital HQ로 활용하여 고객 서비스를 혁신하고 있습니다. 여러분도 그렇게 변화할 수 있습니다.

이 가이드에서는 다음과 같은 팁을 알려드립니다.

서비스 팀이 정보 고립을 없애고 유연성을 받아들이며 업무를 자동화하여, 고객과 고객 담당자 모두에게 더 나은 경험을 제공하는 방법 세계적인 수준의 서비스 팀에서 고객 서비스를 간소화하고 더욱 신속하게 문제를 해결하기 위해 Slack을 Digital HQ로 사용하는 이유 Dell Technologies, T-Mobile, Intuit와 같은 기업에서 고객 서비스를 향상하기 위해 Slack을 사용하는 방법

*Salesforce, “State of the Connected Customer,” 2020년 10월