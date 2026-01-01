Slack AI를 통해 조직 내부 지식으로 생산성을 높이는 방법

AI가 Slack에 출시되었습니다.

기업을 위한 Slack의 가장 큰 장점 중 하나는 직원이 매일 업무를 최고로 수행하는데 필요한 집단 지식, 즉 모든 프로젝트, 데이터, 대화를 한 곳으로 모아 준다는 것입니다. 업무용 AI 기반 대화형 인터페이스인 Slack에서 기본 내장된 AI 기능들이 출시되어 새롭고 사용하기 쉬운 방식으로 이 모든 정보를 활용할 수 있습니다.

이 전자책에서는 다음에 대해 알아봅니다.

데이터를 최대한 활용할 수 있도록 도와주는 Slack의 강력한 새 AI 기능

Slack에서 데이터를 보호하기 위해 설계하는 방법

모든 AI 기능을 구축할 때 Slack에서 신뢰가 가장 중요한 가치인 이유

Slack AI는 이제 모든 유료 플랜에서 구매하여 영어, 스페인어, 일본어로 이용할 수 있습니다. 곧 더 많은 언어로 제공될 예정입니다.