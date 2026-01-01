Slack 성공적인 고객사례

Slack 한국 고객사의 성공적인 이야기를 e-book으로 모아보았습니다.
- 롯데ON – 롯데ON, 우리는 Slack 으로 출근합니다
- 무신사 – 무신사, Slack으로 천만 고객과 브랜드를 연결하다
- 삼성전자 – 삼성전자, Slack으로 해피 프레임워크를 만들다
- SK C&C – SK주식회사 C&C의 애자일 문화는 Slack에서 시작됐습니다
- 크래프톤 – 크래프톤, Slack과 함께 IT 지원을 자동화하다
- 우아한형제들 – 우아한형제들, Slack으로 혁신을 이끌고 성장을 가속화하다
- 파르나스 – 파르나스, VIP 경험의 시작과 끝은 Slack으로, 호텔 DX의 선두주자가 되다
- 네이버웹툰 – 네이버웹툰, Slack으로 1,015시간의 업무 시간 단축
- 티맵모빌리티 – 티맵모빌리티, 통합 모빌리티 서비스(MaaS)로의 여정을 Slack과 함께합니다
- 아시아경제 – 아시아경제의 디지털 역량은 Slack에서 출발합니다
- 토스 – Slack을 통해 완성되는 토스의 조직 문화
