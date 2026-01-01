마케팅 팀과 Slack: 가이드

Slack은 일상적인 업무를 간소화하여 마케터가 창의적이고 가치 높은 업무에 집중할 수 있게 해 줍니다. 마케터는 생산성을 높여주는 플랫폼인 Slack을 사용하여 고객과 접점을 만들고 제품에 대한 소식을 알리는 등 중요한 업무에 시간과 에너지를 할애할 수 있습니다.

이 가이드에서는 적합한 인력, 팀, 외부 파트너를 하나로 연결해 제품이나 서비스를 더 빠르게 출시할 수 있도록 Slack의 전략적 사용 절차를 알려 드립니다. 채널에서 업무를 처리하고 AI, 앱 그리고 이미 사용 중인 서비스를 통합하고 다양한 Slack 기능을 배포해 정보를 신속히 공유하는 방법을 살펴봅니다.

이 안내서를 통해 다음에 대해 자세히 알아보세요.