Slack에서 업무를 자동화하는 22가지 방법

더 적은 노력으로 더 많은 일을 해내는 법이 궁금하셨나요? 그렇다면 잘 찾아오셨습니다. Slack 고객들이 자동화를 사용해 더 적은 리소스로 목표를 달성하는 법을 보여주는 종합 가이드를 준비했습니다.

Slack의 워크플로 빌더는 프로세스를 간소화하고 수동 오류를 없애고 업무 맥락 전환을 줄이며 소중한 인적 자원을 정말 중요한 혁신과 성장에 집중시킬 수 있도록 만들어 주는 노코드(No-Code) 도구입니다.

코드 한 줄 쓰지 않고도 자동화할 수 있는 역량을 모든 사람에게 제공하며 시간을 절약해 주는 워크플로를 약 백만 명의 Slack 사용자들이 생성하고 있습니다.

워크플로 빌더를 통해 연간 400시간을 절약하는 Sony Interactive Entertainment 네트워크 운영 팀

고객 업무 이관을 자동화하는 워크플로 덕분에 효율성을 20% 더 높인 Credit Union 1

비동기식 업무 현황 회의로 일주일에 약 64시간을 절약하는 Canva 재무 팀

워크플로 빌더는 기술 지식에 대한 배경에 관계없이 몇 번의 클릭만으로 누구나 배포할 수 있는 도구입니다.